- Un angajat al primariei Mușetești a murit vineri, 16 martie, in timp ce se afla la serviciu. Sorin Bușoi avea doar 54 de ani și a decedat in urma unui infarct. Sorin Bușoi este din Mușetești și lucra ca inspector superior la primarie. Vi...

- Președintele Klaus Iohannis a cerut in cadrul evenimentului „Romania la Centenar” ca intreaga clasa politica sa se uneasca și sa faca un plan pentru a sarbatori așa cum se cuvine 100 de ani de Romania.Citește și: Un nou dosar penal BUBUIE in PNL: GREUL Mircea Hava are dosar la Parchet, dar…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza a expertului american in economie Jeffrey Sachs pe tema actiunilor si declaratiilor presedintelui american Donald Trump, care s-a facut remarcat in ultima perioada cu doua strategii controversate de politica externa.Digi24:…

- Delegația sportivilor de la secția Adjud a CSS Focșani s-a intors cu o colecție de rezultate foarte bune de la etapa de zona, de la Bacau, a Campionatului Național al Copiilor 1, 2 și 3. Sportivii pregatiți de profesorul Sorin Craciun au caștigat probele de greutate, copii 1, prin Alexandru Albu,…

- Politica dusa de Liviu Dragnea se pare ca este tot mai daunatoare pentru PSD. Faptul ca acesta este avid dupa putere incepe sa traga in jos PSD. Acest lucru este demonstrat si de ultimul sondaj de opinie realizat privind optiunea romanilor pentru un partid sau altul. Conform acestui aondaj de opinie…

- Cei interesați trebuie sa vina cu o idee de afacere non-agricola in Regiunea Nord-Est și sa participe la cursul de dezvoltare a competențelor antreprenoriale. Reprezentanții Centrului Diecezan Caritas Iași, care implementeaza, pana pe 15 ianuarie 2021, proiectul “ACCES – Antreprenoriat, Consiliere și…

- Ce vrea sa faca Sorin Ovidiu Vintu dupa ce iese din inchisoare. Intr-un interviu pentru postul B1 TV, fostul mogul de presa, condamnat la opt ani de inchisoare, a spus ca ar putea sa intre in politica, dupa ce iși ispașește condamnarea. Sorin Ovidiu Vintu nu exclude intrarea in politica, dupa ce iese…

- PSD pierde masiv din electorat, ajungand, in februarie, la 28,6% si cazand, astfel, pe locul al doilea in preferintele romanilor, cu aproape un procent in spatele PNL, care ajunge la 29,4%. Si USR se gaseste pe un tren ascendent, cu 11,2%, depasind ALDE (10,6%) si PMP (4,6%). Cota electorala a PSD…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca la nivelul Ministerului Public trebuie implementate masuri pentru eficientizarea instrumentarii cauzelor, reducerea numarului de dosare si echilibrarea volumului de activitate al parchetelor. "Orice raport de activitate ne invita sa privim catre viitor.…

- "Cred ca, daca se trage o linie între ce a obtinut UDMR privind drepturile minoritatilor si ce a pierdut în ochii opiniei publice progresiste române si a celei internationale sustinând demersurile coalitiei de la putere de a suprima statul de drept, balanta înclina…

- Partidul Platforma Demnitate și Adevar este determinat sa mearga pâna la capat cu candidatul propriu în alegerile locale anticipate din municipiul Chișinau. Declarația a fost facuta de președintele formațiunii, Andrei Nastase, în cadrul emisiunii „Politica” de la postul…

- Autor: ANDO [Constitutie, -Sa fie clar: Nu am incalcat Constitutia!] Galerie: View the full image Raportul Codrutei View the full image Raportul Codrutei Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei Tags: Laura Codruta Kovesi

- Comisia Europeana a lansat un apel privind exprimarea interesului pentru participarea intr-o actiune-pilot avand ca obiectiv furnizarea de asistenta autoritatilor de management din statele membre, in scopul imbunatatirii modului in care fondurile europene sunt gestionate si investite. „Politica de coeziune…

- Procurorul sef al DNA va prezenta raportul de activitate al DNA pentru anul 2017, miercuri, la o zi de la sedinta Sectiei pentru procurori a CSM, care a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de a o revoca din functie, informeaza news.ro. La sedinta si-a anuntat participarea presedintele…

- Serban Huidu, Ioana Petric si Codrut Keghes revin la Prima TV incepand de miercuri, 28 februarie, de la ora 20.30, cu un nou sezon „Cronica Carcotasilor“. Repoterii „Adevarul“ au patruns pe platourile de filmare pentru a surprinde cum decurge pregatirea unei astfel de productii.

- Igor Dodon sustine ca Romania promoveaza unirea cu Republica Moldova la nivel de stat, iar aceasta politica este un gresita. Presedintele a dat asigurari ca Chisinaul nu pretinde la vechile teritorii moldovenesti, care acum sunt parte a Romaniei, si cere ca si Bucurestiul sa nu aiba pretentii teritoriale…

- Sa fii voluntar inseamna sa oferi timpul, energia și abilitațile tale unei organizații caritabile, fara a avea așteptari financiare. Exista condiții de baza la care trebuie sa te aștepti din partea unei organizatii caritabile cand vrei sa fii voluntar. Oricum, o colaborare buna te poate ridica la nivelul…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a avertizat ca in Italia exista riscul izbucnirii unei crize politice grave din cauza eventualului rezultat neconcludent al scrutinului parlamentar programat in martie, relateaza cotidianul La Repubblica.

- Cauzele avand ca obiect restituirea taxelor de poluare au determinat cresterea volumului de activitate in materie comerciala si de contencios administrativ si fiscal cu aproape 50%, potrivit raportului de activitate pentru anul 2017 intocmit de conducerea Curtii de Apel Ploiesti. "In materie…

- Fostul consilier parlamentar al deputatului PMP de Constanta Robert Turcescu, Alexandra Silistra, da in judecata Parlamentul Romaniei, Camera Deputatilor cabinetul secretarului general, dupa ce si a incheiat activitatea la cabinetul lui Turcescu. Aceasta a inregistrat pe 16 februarie, pe rolul Tribunalului…

- MAi mulți șoferi din Statele Unite au dat in judecata angajatorul pentru ca acesta nu compensat soferii pentru lucrul suplimentar. Un judecator a decis ca acestia sa primeasca cinci milioane de dolari drept despagubire. Judecatorul a decis in favoarea soferilor ce transportau lapte…

- Viitorul a invins Juventus Bucuresti, scor 1-0, in deplasare la Ploiesti prin intermediul reusitei din penalty a lui Ianis Hagi, cel care a reusit sa inscrie pentru prima oara de la revenirea in Liga 1. La finalul celor 90 de minute, fiul "Regelui" a fost fericit si a subliniat importanta meciurilor…

- In baza cererii nr. 3501 din data de 15.01.2018 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii Felix Club SRL. Sediul social se afla in satul Tuzla, comuna…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca exista o serie de pericole care risca sa se adanceasca in cazul in care Guvernul va continua politica de tip "populist-electoralista".

- Purtatorul de cuvant al PDM, Vitalie Gamurari, sustine ca Guvernul va ramane in afara actiunilor politice in anul 2018, an electoral, si ca Executivul se va concentra pe solutionarea problemelor cetatenilor.

- Guvernul Filip, la cei doi ani de activitate, nu se opreste din realizari si isi traseaza noile obiective pentru 2018. In cadrul prezentarii unui raport de activitate, premierul a declarat ca reformele din domeniul Justitiei si Educatiei vor fi duse la bun sfarsit.

- Un accident rutier grav a avut loc miercuri seara in comuna Viseu de Sus din judetul Maramures, dupa ce un barbat care s a angajat intr o traversare regulamentara a fost accidentat mortal.Alexandru Ion, in varsta de 60 de ani, fostul comandant al politiei orasului Viseu de Sus, s a angajat in traversarea…

- Cunoscutul politician Verestoy Attila a pierit, anunta televiziunile de stiri. Fostul parlamentar si om de afaceri a parasit aceasta lume miercuri, la varsta de 63 de ani. Attila a fost prezent in Parlamentul Romaniei incepand cu anul 1990, avand mai multe mandate de parlamentar de Harghita, din partea…

- DIN 2019, TOTI PILOTII CARE VOR SA URCE INTR-UN MONOPOST SI SA CONCUREZE IN FORMULA 1 TREBUIE SA AIBA O GREUTATE DE CEL PUTIN 80 DE KILOGRAME, CU TOT CU SCAUN. Nu va ganditi insa ca acesti sportivi cu o conditie fizica de invidiat se vor grabi sa se ingrase. Majoritatea pilotilor din F1 cantaresc […]…

- Șeful statului, Igor Dodon, condamna modul in care a evoluat criza politica din Municipiul Balți, calificind drept anormala situația consilierilor care au declarat greva foamei, comunica NOI.md. Demnitarul a menționat ca nu a cerut nimeni intervenția Președinției in medierea conflictului izbucnit la…

- Cu prilejul marcarii, pentru al cincilea an, a Zilei Diplomatului, șeful statului, Igor Dodon, le-a transmis un mesaj de felicitare tuturor diplomaților moldoveni, noteaza NOI.md. Demnitarul a precizat ca aceasta este sarbatoarea tuturor celor care și-au dedicat viața servirii intereselor Republicii…

- "De la adoptarea hotararii CGMB (pe aceasta tema - n.r.) pana in prezent au fost acordate stimulente financiare pentru nou-nascuti in valoare totala de 23.822.000 lei", se arata in raspunsul la o solicitare AGERPRES, transmis marti de PMB.Conform sursei citate, aceste stimulente au fost…

- Criza politica a determinat o depreciere a monedei nationale, iar BNR a anunțat un curs de 4,6599 lei/euro, cel mai redus nivel din toate timpurile. Pe piata valutara interbancara euro a ajuns la peste 4,6650 lei.

- Premierul Mihai Tudose a declarat luni, inainte de sedinta CEx care poate decide soarta Cabinetului sau, ca prima din mandat a fost prima din ultimele, fara a face alte mentiuni. A facut insa referire la declaratia privind steagul secuiesc, spunand ca a fost gresit inteles.

- PSD a convocat sedinta Comitetului Executiv luni la sediul din partidului din Kiseleff pentru a transa situatia din partid. Presedintele Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a solicitat convocarea urgenta a CExN al partidului, precizand ca o impune situatia din ultimele zile, la acest apel raliindu-se…

- Nathalie Ekeng nu a mai primit niciun semn din partea lui Dinamo si a hotarat sa mearga in instanta pentru a-si gasi dreptatea. Femeia a primit din partea oficialilor doar 5.000 de euro, bani cu care a amenajat mormantul barbatului cu care are doi copii, un baietel si o fetita. Sotia lui Ekeng,…

- Reprezentantii unitatii medicale spun ca desi numarul prezentarilor a fost unul peste medie, sectiile nu au fost ocupate in totalitate in aceasta perioada, fiind in continuare locuri libere. „A fost o activitate intensa in aceasta perioada care a necesitat o activitate sustinuta de intreg personalul…

- Intrebat de jurnalisti cum va evolua euro in acest an, guvernatorul BNR Mugur Isarescu le-a recomandat sa trateze aceasta tema „cu mai putina afectiune” si sa nu mai puna „atat de mult suflet”, dupa care a spus ca moneda europeana va fluctua „cu 5%-6%”, dar „nu v-am dat un punct de reper”, potrivit…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat luni ca isi doreste ca, in sedinta Comitetului Executiv National de la sfarsitul lunii, documentul pe care l-a prezentat colegilor sai sa fie adoptat ca un program politic al partidului pentru perioada urmatoare, adaugand ca Liviu Dragnea…

- Banca Naționala a României a decis luni majorarea ratei dobânzii de politica monetara de la 1.75 la suta pe an la 2.00 la suta pe an, începând cu data de 9 ianuarie 2018. În același timp, BNR a decis majorarea dobânzi pentru facilitatea de depozit la 1.00…

- CNMR ia atitudine. "Atitudinea anti romaneasca, nerespectarea culturii, limbii, istoriei și identitații poporului roman determina CNMR sa ia atitudine urmand a ataca in instanța funcționarea Partidului Civic Maghiar ca partid politic". "Ultima acțiune provocatoare la adresa statului roman…

- Anul Marii Reconcilieri. Așa ar putea fi descris 2017 in politica buzoiana, dupa ce apele s-au liniștit in principalul partid de guvernamant, iar actorii politici care decid soarta județului au ințeles miza prezenței lor in funcțiile cheie ale aparatului de stat. Spre [...] citește mai mult Post-ul…

- Aproape doua sute de fosti sau actuali salariati ai Minei Paroseni, din Valea Jiului, au marcat vineri scoaterea din subteran a ultimelor cantitati de carbune de la aceasta exploatare miniera, inainte de inceperea procesului de inchidere, in cadrul unei actiuni ce a fost organizata la sediul unitatii…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) a menținut rata de baza aplicata pentru principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt la nivelul actual de 6,5% pe an. In plus, Comitetul executiv al BNM a decis, la ultima sa ședința din acest an privind politica monetara, sa mențina ratele de dobinda…

- Violeta Stoica Emoții copleșitoare pentru mecanicul de locomotiva care a condus Trenul Regal in ziua funeraliilor Regelui Mihai I. Ploieșteanul Daniel Iulian Orleanu a avut pe 16 decembrie 2017 o zi pe care probabil nu o va uita niciodata, el fiind mecanicul locomotivei care a tractat Trenul Regal și…

- Șapte subiecte pe care NU trebuie sa le abordezi la mesele de sarbatori Barfele in familie sunt atat de tentante, mai ales atunci cand va vedeți langa o mulțime de apropiați la mesele de sarbatori. Psihologii ne sfatuiesc, insa, sa rezistam ispitei. Nu uitați ca aceasta perioada a anului este…

- Aproximativ cinci milioane și jumatate de catalani sunt așteptați sa se prezinte astazi la urne pentru a-și alege reprezentanții în Parlamentul regional, acest scrutin reprezentând pentru Guvernul de la Madrid momentul care poate pune capat crizei politice izbucnite în urma cu doua…

- Președintele Comisiei pentru Administrație publica din Camera Deputaților, Florin Roman (PNL), a declarat luni, in contextul dezbaterilor din plen privind bugetul pe anul viitor, ca majoritatea guvernamentala i-a „platit un tain" de zeci de milioane de lei UDMR-ului.