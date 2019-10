Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Pitestiului, Tudor Pendiuc, a fost fotografiat in timp ce presta munca in folosul comunitatii, asa cum prevede sentinta pronuntata in dosarul asfaltarii drumului care duce la vila fostei sale consiliere.

- Tudor Pendiuc, fostul edil al Pitestiului, a fost surprins curatand frunzele de pe o alee iar imaginea a ajuns pe grupul de Facebook Pitești, orașul meu!. George Prodan, cel care a postat-o, a specificat ca nu stie in ce context a fost facuta fotografia, dar toti cei ce au vazut-o si au comentat au…

- Tudor Pendiuc, fostul primar al Piteștiului, a fost surprins in timp ce presta munca in folosul comunitații, așa cum prevede și pedeapsa pe care o are de ispașit dupa ce, in aceasta vara, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare in dosarul asfaltarii drumului care duce catre vila fostei…

- Mai mulți gandaci au fost filmați de un barbat in timp ce mișunau prin vitrinele unui fast food din centrul Galațiului. Imaginile dezgustatoare pe care le-a publicat pe Facebook au intrat in atenția comisarilor Protecției Consumatorilor care au inchis localul, transmite Mediafax. Restaurantul a fost…

- Un fast food din centrul orașului Galați a fost inchis de comisarii Protecției Consumatorului dupa ce un galațean a postat pe Facebook imagini cu gandaci care se plimba prin vitrine, transmite MEDIAFAX.Citește și: Nebunie mare in cazul Caracal! Anchetatorii i-au interzis lui Dinca: ‘S-a dat…

- "Inca o zi de incalcare a Constitutiei de catre presedinte. Domnule Klaus Iohannis, o tara intreaga asteapta sa va faceti treaba. Si nici macar nu v-am cerut sa va sacrificati weekend-ul. Cand puneti in aplicare decizia Curtii Constitutionale?”, a scris Dancila pe Facebook.Viorica Dancila…

- Scandalul dintre tanarul de 26 de ani și barbatul de 48 a izbucnit, spun polițiștii, in urma unor conflicte mai vechi. Cei doi erau in stare de ebrietate, s-au intalnit la un bar din Tomnatic și au inceput sa se certe. S-au injurat, iar cel tanar a luat o sticla de bere și l-a lovit pe cel mai in…

- Vlad Mixich a fost votat miercuri in conducerea Agentiei Europene pentru Sanatate si Siguranta la Locul de Munca (EU-OSHA), institutie a UE care promoveaza politici prin care locurile de munca din Europa sa devina mai sigure, mai sanatoase si mai productive. Anuntul a fost facut de Reprezentanta…