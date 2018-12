Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile americane din domeniul sanitar au anuntat joi ca numarul fumatorilor a ajuns la 14% din populatie, cel mai scazut nivel inregistrat vreodata in aceasta tara, relateaza AFP. Aproximativ 34 de milioane de adulti americani fumeaza, conform unui studiu realizat in 2017 de Centrul pentru…

- Guvernul german a aprobat pana acum in acest an vanzari de arme in valoare de aproape 500 de milioane de dolari catre Arabia Saudita, releva un document al Ministerului german al Economiei citat vineri de agentia dpa, informeaza Agerpres. Astfel, intre 1 ianuarie si 30 septembrie, Berlinul a aprobat…

- O boala care provoaca paralizie grava, similara poliomielitei si care afecteaza in special copiii, cunoaste o recrudescenta toamna aceasta in SUA, desi este considerata in continuare foarte rara, au informat autoritatile medicale americane, citate miercuri de AFP. Cu focare similare in…

- In luna august a anului 2018, SUA anunța ca Nemesio Oseguera Cervantes „El Mencho”, un fost polițist transformat in asasin, l-a inlocuit pe El Chapo pe lista celor mai cautați infractori de pe planeta. Intre timp, recompensa de 5 milioane de dolari oferita pentru capturarea lui s-a dublat. Orice informație…

- Singapore a inapoiat, pentru prima data, bani furati de la un fond de investitii malaezian, implicat intr-un scandal de coruptie. Guvernul malaezian considera ca miliarde de dolari au fost furati, scrie rador.ro.