Stiri pe aceeasi tema

- Un suporter italian, care a recunoscut ca a agresat un suporter al formatiei Liverpool inainte de semifinala tur din Liga Campionilor cu AS Roma in aprilie 2018, a fost condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare potrivit news.ro.Simone Mastrelli, in varsta de 30 de ani, arestat in Italia…

- Gonen Segev, ministru al Energiei si Infrastructurii in perioada 1995-1996, a fost acuzat de faptul ca a furnizat Iranului, in perioada 2012-iunie 2018, pe cand locuia in Nigeria, informatii despre localizarea unor instalatii israeliene sensibile si nume ale unor oficiali. Segev, care a fost prezent…

- O pedeapsa mult mai mare a primit insa fostul edil Radu Mazare, aflat si astazi in Madagascar. Fostul edil al Constanței spune ca nu vrea sa comenteze condamnarea pe care a primit-o. El a fost gasit vinovat de abuz in serviciu in acest scandal al plajelor retrocedate ilegal si condamnat la 9 ani…

- Dupa doar jumatate de an, Cristi Borcea se va intoarce in inchisoare. Fostul sef al dinamovistilor a fost condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale de plaje din Constanța. Deși a fost condamnat la 5 ani de inchisoare, Cristi Borcea va face doar 3 ani și jumatate. Cristian…

- Pe 4 octombrie 2010, in jurul pranzului, peste un milion de metri cubi de namol rosu toxic s-au deversat pe o suprafata de 40 km patrati dupa ruperea unui rezervor de reziduuri chimice al fabricii de alumina MAL din orasul Ajka (160 km vest de Budapesta). Valul de namol rosu, inalt de doi metri,…

- Aiudeanul Anyos Sebastian Daniel, in varsta de 34 de ani, predat autoritatilor din Spania in luna iulie a anului 2017, se dovedeste a avea un cazier impresionant in aceasta tara. Anyos Sebastian Daniel a fost predat, initial, in baza unui mandat european de arestare, pentru a executa o pedeapsa de 6…

- Fostul ministru al Energiei Constantin Nita a declarat, luni, ca a fost condamnat intr-un dosar facut la comanda si a sustinut ca amnistia ar fi buna pentru cei care au suferit "anumite abuzuri" si pentru reabilitarea imaginii institutiilor din Justitie. "Parerea mea este ca am fost condamnat nevinovat,…

- Procuratura din Budapesta a anuntat marti ca un om de afaceri a fost condamnat la sase ani de inchisoare in urma unei alerte primite de la OLAF, Oficiul European de Lupta Antifrauda, transmite MTI preluata de Agerpres. Omul de afaceri, a carui identitate nu a fost precizata, a fost condamnat…