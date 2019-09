Fost preşedinte, condamnat la închisoare pentru dare de mită Saca, in varsta de 54 de ani, a fost gasit vinovat ca a incercat sa mituiasca un angajat al instantei cu 10.000 de dolari pentru a obtine informatii despre un dosar impotriva sa, a relatat ziarul La Prensa Grafica.



Saca, care a ocupat functia de presedinte intre 2004 si 2009, "a marturisit ca a comis infractiunile care i-au fost atribuite", a precizat biroul procurorului general intr-o postare pe Twitter.



Fostul presedinte executa deja o pedeapsa de 10 ani de inchisoare pentru gestionare frauduloasa a 300 de milioane de dolari din fondurile publice si spalare de bani.



