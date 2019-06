Fost preşedinte al Federaţiei de Fotbal, suspendat pe viaţă din activitate. Acuzații grave Fostul presedinte al Federatiei afgane de fotbal, Keramuddin Keram, a fost suspendat pe viata din orice activitate legata de acest sport pe plan intern si international, ca urmare a acuzelor de violenta sexuala impotriva unor componente ale nationalei feminine a Afganistanului, a anuntat sambata FIFA. Comisia de disciplina a FIFA l-a gasit vinovat pe Keram de incalcarea articolului 23 (protectia integritatii fizice si mentale) si a articolului 25 (abuz in functie) din Codul de Etica. El a fost amendat si cu suma de 1 milion franci elvetieni. La finele anului trecut, fotbalista… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

