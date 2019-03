Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, luni seara, la Digi24, ca el propune ca PNL, USR, ALDE si UDMR sa se gandeasca la faptul ca doar impreuna toti cei care nu sunt in echipa lui Dragnea pot sa iasa din groapa in care acesta a dus Romania.

- „Eu nu vad in acest moment o preocupare serioasa in legatura cu ce se va intampla cand pica Dragnea. Nu in PSD. In PSD s-a dat cu napalm acolo. Pleaca Dragnea, cine sa vina? Dancila, Draghici? Restul clasei politice si partidele mai noi care vin, care au succes, scena politica va fi mai variata...…

- Victor Ponta, liderul Pro Romania, a anuntat sambata la Suceava ca partidul ii va da in judecata pe toti cei care vor semna infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii, care, potrivit lui Ponta, este „cea mai anti-liberala masura luata de actuala guvernare”.

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta a declarat, duminica, despre Liviu Dragnea, ca are o problema personala, care se reflecta asupra intregii societati, cu privire la dosarul penal care a ajuns in stadiul de apel la Inalta Curte si a aratat ca sentinta finala a judecatorilor se va da in luna mai. "In…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a dat o lovitura grea celor de la PSD și a reușit sa-l ”transfere” pe fostul premier Mihai Tudose la Pro Romania. Ponta nu se oprește aici și lasa ușa deschisa partidului și pentru alți grei ai PSD, nemulțumiți de Liviu Dragnea.Citește și: BUBUIE nervii in…

- Mihai Tudose, fost premier in guvernul Dancila, și-a dat demisia din PSD. Acesta va merge in noua formațiune politica a lui Victor Ponta. Fostul premier a facut publica decizia de a pleca din PSD printr-o postare pe Facebook. In mesajul in care isi anunta demisia din PSD, Mihai Tudose critica actuala…

- "Ce fac Valcov acum si cu Teodorovici, din pacate, este un Caritas bugetar pe care il vom plati cu totii. De asta nu pot sa se mai imprumute, de asta euro creste, pentru ca oamenii si pietele financiare isi dau seama ca nu mai ai cu ce sa sustii. De asta am ajuns sa avem inflatie mai mare decat in…

- Victor Ponta a declarat, la postul B1 TV, ca Liviu Dragnea nu e interesat decat de problemele lui si nu da doi bani pe problemele altora. Liderul Pro Romania e convins ca Dragnea va candida la alegerile prezidentiale, prin urmare vrea cu orice pret sa scape fara condamnare pana atunci. Ponta a explicat…