Doi parinti din Ploiesti se lupta pentru viata fiicei lor. Florentina are nevoie de noi!

Ea este Florentina Constantin (Florycel) are 26 de ani locuieste in Ploiesti si are mare nevoie de noi. Vrea sa traiasca din nou, normal!Pana in 17 iunie 2018 a fost plina de viata, iubitoare, sarea in ajutorul oricui avea nevoie,… [citeste mai departe]