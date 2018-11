Fost premier, căutat de poliție. A trecut granița cu pașaport fals "Gruevski a iesit, pe 11 noiembrie 2018, in jurul orei 19,11, de pe teritoriul albanez prin postul de frontiera Hani i Hotit, pentru a trece in Muntenegru", conform unui comunicat al purtatorului de cuvant al politiei de la Tirana. Nikola Gruevski a fost pasager intr-o "masina a ambasadei ungare la Tirana", cu numar de corp diplomatic, a adaugat politia. Potrivit aceleiasi surse, citate de agentia EFE, "in ziua de 11 noiembrie nu exista niciun aviz la frontiera sau mandat de cautare si arestare pe numele lui Gruevski". Conform politistilor albanezi, acest mandat a fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Budapesta a confirmat miercuri ca fostul prim-ministru macedonean Nikola Gruevski a cerut azil in Ungaria, transmit AFP si Reuters, citand un comunicat al biroului de presa al premierului Viktor Orban. ''Nikola Gruevski a prezentat o cerere de azil autoritatilor ungare competente'',…

- 'Nikola Gruevski a prezentat o cerere de azil autoritatilor ungare competente', a informat biroul premierului Orban. Gruevski anuntase marti pe Facebook ca se afla la Budapesta si ca a cerut azil politic in Ungaria. 'Biroul pentru Imigratie si Azil va intreprinde procedura de…

- Ungaria se transforma in refugiu pentru corupți! Nikola Gruevski, fostul premier al Macedoniei, a fugit in Ungaria si cere azil guvernului maghiar, scrie Politico. Asta, dupa ce fostul deputat UDMR, Marko Attila-Gabor, (dat in urmarire internationala de Romania), a primit 5 ani inchisoare cu executare…

- Fostul premier macedonean Nikola Gruevski, cautat de tara sa pentru a executa o pedeapsa cu inchisoarea, a anuntat marti - pe contul sau de Facebook - ca se afla in Ungaria, unde spune ca a cerut 'azil politic', informeaza agentiile de presa AFP si EFE. Justitia macedoneana a emis luni un mandat…

- Ministrul de externe grec, Nikos Kotzias, si-a prezentat miercuri demisia dupa o disputa in guvernul de coalitie condus de Alexis Tsipras in legatura cu acordul recent privind redenumirea statului Macedonia, au informat serviciile prim-ministrului elen, relateaza AFP si Reuters.'Premierul…

- De la ce pleaca disputele? 'Premierul Alexis Tsipras a acceptat demisia sefului diplomatiei' si va prelua functiile acestuia, pentru a 'contribui la realizarea acordului' semnat in iunie cu omologul sau macedonean Zoran Zaev cu privire la noul nume al Macedoniei, se arata intr-un comunicat.…

- Guvernul de la Skopje a adoptat luni un proiect de lege cu privire la schimbarea numelui tarii in Macedonia de Nord - asa cum a fost convenit cu Grecia - si l-a inaintat parlamentului spre adoptare, dar rezultatul votului este inca incert, transmit dpa si Reuters. Potrivit acordului convenit intre premierul…

- Mai multe mii de macedoneni au luat parte duminica la un mars in centrul capitalei Skopje pentru a-si exprima sustinerea fata de aderarea la NATO si Uniunea Europeana si pentru schimbarea numelui tarii, transmite Reuters, potrivit Agerpres. "UE si NATO reprezinta drumul sigur, pentru noi nu…