Buzoianul George Sava, secretar general ajunct in Ministerul Agriculturii, a fost ales președinte al Consiliului de Administrație al Casei Romane de Comerț și Produse Agroalimentare „Unirea”. Instituția in cauza a fost inființata prin hotarare de guvern la ședința din 29 noiembrie desfașurata la Alba Iulia, și are drept scop gestionarea comerțului cu produsele agricole obținute de fermieri, produse de la oua și carne pana la cereale. Conform hotararii de guvern, Casa Romana de Comerț Agroalimentar „Unirea” este o societate comerciala de interes național, menita sa contribuie pro-activ la implementarea…