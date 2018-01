Stiri pe aceeasi tema

- ”Multi oameni de buna credinta ma intreaba de ce nu ma pronunt public despre ceea ce se intampla in aceste zile in PSD - pentru ca este inutil, filmul de azi l-am vazut de atatea ori incat simt doar mahnire si dezamagire!”, scrie Victor Ponta pe pagina sa de Facebook. ”Dragnea azi anunta ca…

- FC Voluntari se mai departe de un jucator important care a contribuit substanțial la succesele importante ale echipei din ultimul timp. Florin Acsinte și-a reziliat amiabil colaborarea cu formația antrenata de Claudiu Niculescu. "Aventura mea la FC Voluntari a luat sfarșit. Am petrecut aici un an și…

- Temperaturile de primavara din mijlocul iernii au starnit ingrijorare printre oameni. Dar schimbarile climatice sunt un fenomen real și periculos pentru planeta, iar majoritatea cauzelor sunt rezultatul acțiunilor omului.CNN a realizat o lista a activitaților umane care duc la schimbarile…

- Evolutia pacientului injunghiat joi seara in apropierea statiei de metrou Politehnica este una favorabila, in prezent persoana fiind constienta, cooperanta si stabila hemodinamic, precizeaza un comunicat de presa al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti. "In legatura cu starea pacientul…

- Barbatul, care a preferat sa îsi pastreze anonimatul de teama repercursiunilor, a fost tratat de medicul clujean cu cinism. “Am fost la Lukmed în 2014 pentru ca aveam varicocel bilateral, Mi-au facut analize intr-o singura zi si am platit doar pe analize 910 lei, în…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, principalul denuntator in ceea ce il priveste pe Lucan, a povestit despre relatia foarte apriopiata dintre Emil Boc si medic, primarul Clujului beneficiind de tratament preferintial la clinicile lui Lucan, iar in schimb oferind mai multe privilegii. Emil Boc…

- “L-am ajutat cu ce l-a ajutat legea (n.red. pe medicul Lucan). Daca a avut un cadru legal, l-am ajutat. Cum l-am ajutat si pe domnul Ungureanu când a primit foarte multe finantari de la primarie pentru asociatia pe care o avea sau pe care o mai are. Nici nu mai stiu daca o are. Oricine…

- Ce spuneau Dragnea și Tudose, la sfarșitul anului, despre remaniere. Șeful Executivului transmitea un mesaj clar privind unele nemulțumiri fața de activitatea unor miniștri din Cabinet. ”Ministrii mai sensibili pot sa isi scrie demisia in trei secunde”, afirma Tudose, despre cei vizați. In același timp,…

- Reputatul actor a decis sa lamureasca lucrurile in ceea ce privește starea sa de sanatate și medicametele pe care le-ar lua. Florin Piersic, care a fost casatorit cu frumoasa actrița Anna Szeles , a acordat un interviu pentru postul de televiuziune Antena 3, in care a lamurit lucrurile in ceea ce privește…

- La doua zile diferenta de la tragicul eveniment petrecut la metrou, cand Alina Ciucu a murit, dupa ce a fost impinsa in fata metroului de Magdalena Serban, o alta femeie a amenintat o tanara la statia de metrou Unirii 2.

- Procurorii au inceput urmarirea penala in rem pentru tentativa la infractiunea de omor, dupa ce colegii l-au acuzat pe medicul Mihai Lucan ca a taiat intentionat artera renala a unui pacient, in timpul operatiei.

- Patru persoane au fost ranite, joi seara, dupa ce o masina si un microbuz cu 16 persoane s-au ciocnit pe Drumul National 4, in judetul Calarasi. Traficul in zona nu a fost afectat de incident.Potrivit politistilor, accidentul s-a produs in comuna Soldanu din judetul Calarasi, la intersectia…

- Michael Schumacher se afla in locuinta sa din Lake Geneva (Elvetia), ajutat de o adevarata armata de medici. Din informatiile neoficiale publicate in presa germana, Michael Schumacher poate respira singur si isi misca mana, dar nu poate merge si nici nu poate comunica. Fiica lui Michael Schumacher,…

- Fostul director al DSP Alba, manager HBS Group, dr. Horea Timiș, a scris, pe contul sau de Facebook, ca in fiecare spital este cate un Lucan, medic ce a fost reținut de DIICOT intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane lei. ”In fiecare spital este cate un Lucan ..o sa il cunoașteți […]

- Barbatul de 35 de ani a ajuns la spital in coma pe 5 decembrie, iar medicii erau rezervați atunci cu privire la șansele de supraviețuire, avand in vedere gravitatea leziunii suferite la cap. Acum vorbesc despre un adevarat miracol. „Revenirea acestui pacient a fost posibila datorita capacitații…

- Madalina Ghenea este una dintre cele mai controversate femei din Romania in momentul de fata. Aceasta si-a deschis sufletul si a vorbit in emisiunea ”Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars, despre minunea din viata ei, cat si despre cariera sa de succes.

- James Pettit, ambasadorul SUA la Chișinau, a dat de ințeles ca remanierea din Guvern este un lucru pozitiv pentru societatea din Republica Moldova, mai ales ca noile candidaturi propuse au demonstrat ca au experiența. „Mulți sint foarte capabili, au demonstrat in trecut ca au experiența. Deja foarte…

- Astrele ne dezvaluie o mulțime de lucruri despre noi și despre cei din jurul nostru, lucruri pe care nu avem de unde sa le știm, scrie estisuperba.ro. De aceasta data, astrele ne spun cum se mișca barbații in dormitor in funcție de ziua in care s-au nascut. Citeste si Cel mai tolerant barbat…

- Proiectul de modificare a legii ANI, aprobat de Camera Deputaților, ii spala pe cei care nu au ajuns la sentințe definitive in instanța la aplicarea de sancțiuni. Modificarea legii va avea ca efect diminuarea pana la eliminare a sancțiunilor ce decurg din incalcarea regimului conflictelor de interese…

- Nu de puține ori am intalnit bacauani nemulțumiți de starea precara a strazilor din cartierele orașului. De fiecare data, oamenii le cereau autoritaților sa imbunatațeasca infrastructura orașului și sa oblige firmele care au executat diverse lucrari la nivelul carosabilului, sa aduca șoseaua la starea…

- Medicii au anunțat ca au aplicat o procedura chirurgicala în cazul lui Alexandru Arșinel, montând un stent pe cord, intervenție ce a durat aproximativ 30 de minute. Doctorii susțin ca starea actorului este foarte buna, urmând a fi externat peste câteva zile. Inițial, actorul…

- Starea polițistului ranit marți în timpul unei misiuni în Radauți este în continuare critica, a declarat vineri, pentru Agerpres, purtatorul de cuvânt al Spitalului de Neurochirurgie "Nicolae Oblu" din Iași,

- X FACTOR LIVE VIDEO. Cristian Nistor devenea cunoscut in urma cu 11 ani dupa ce a lansat piesa "Coji de portocala", impreuna cu Simona Nae. Deși piesa inca le este cunoscuta multora, numele lui Cristian are rezonanța doar in grupuri restranse din lumea muzicala din Romania, spre amaraciunea sa, așa…

- In ultimele 24 de ore autoritațile bistrițene au intervenit cu utilaje și personal pentru a menține, in ciuda condițiilor meteo nefavorabile, fluiditatea circulației pe drumurile județene și naționale.

- Pentru un stapan de animal de companie va conta extrem de mult locul ales pentru a trata si/sau ingriji patrupedul. Din grija, nevoie si devotament pentru animalul de companie, un cabinet veterinar este ca si a doua casa. Iar in Ploiesti exista la propriu unul de genul. SAVEVET este locatia complexa,…

- Buletin rutier – 5 decembrie 2017 Starea vremii: In ultimele 24 de ore , cerul a fost acoperit, semnalandu-se precipitatii sub forma de ninsoare in tot judetul. Zapada proaspat cazuta a fost intre 15 cm in zona de munte si 5 cm la campie. Temperaturile in cursul diminetii au fost cuprinse intre…

- Sfarșitul anului 2017 vine cu noutați importante pentru antreprenorii in cautarea unei afaceri de succes. Banca de Joburi iși extinde rețeaua de franciza, oferind astfel posibilitatea celor interesați de o franciza profitabila sa beneficieze de toate avantajele care decurg din aceasta colaborare. Banca…

- Buletin rutier – 29 noiembrie 2017 Starea vremii: In ultimele 24 de ore , cerul a fost acoperit, fara precipitatii dar cu ceata pe tot cuprinsul judetului. Temperaturile au fost cuprinse intre -4oC si +5oC. Starea drumurilor : Pentru combaterea poleiului s-a actionat cu un numar de 2 utilaje…

- Victimele se aflau intr-un microbuz inmatriculat in Romania, care circula pe ruta dintre Oradea și Budapesta. Șoferul microbuzului a incercat o depașire in condiții de vizibilitate redusa din cauza cetii și a intrat in coliziune frontala cu un autobuz, informeaza TVR. Trei persoane…

- Indragita actrița Stela Popescu a murit. A fost gasita in curtea casei sale fara suflare. La scurt timp de la aflarea cumplitei vești, Ileana Stana Ionescu a oferit o declarație pentru emisiunea Acces Direct, in care a vorbit despre prietenia ei cu regretata actrița.

- Romania aloca doar 0,3% din PIB pe an pentru cercetare si dezvoltare, ceea ce inseamna 6,25 dolari lunar per individ, a declarat Marian Popa, directorul Deutsche Bank Global Technology, centrul de tehnologie din Bucuresti al Deutsche Bank, la conferinta "What does my future city look like?"…

- Staropramen inaugureaza in Bistrita un nou concept de pub, ce surprinde atmosfera pragheza autentica: Czech IN Casa cu Bere, pe Strada Bistricioarei, nr. 6A. Bistritenii devin, astfel, primii din tara care descopera in orasul lor spiritul pub-urilor din Cehia, unde ambientul si experientele se impletesc…

- Procesul in care este judecat fostul președinte al Consiliului Județean, Florin Țurcanu continua sa scoata la iveala tot felul de ciudațenii ce s-au petrecut in mandatul acestuia. Conceptul de „nepotism” descrie cum nu se poate mai bine modul in care a fost condus marele partid de tradiție la nivel…

- Andrew Popper a mentionat clar ca medicii elvetieni, si nu Familia Regala, refuza sa faca publice informatii despre starea de sanatate a fostului suveran. Conform legii elvetiene, astfel de informatii sunt confidentiale.

- La începutul saptamânii trecute, Silvia Radu a fost numita în funcția de primar general interimar al Chișinaului de catre Nistor Grozavu, care va continua sa fie viceprimar al Capitalei, alaturi de Ruslan Codreanu. Au ramas mai auțin de doua saptamâni pâna la referendumul…

- Studioul romanesc Metagame, incubatorul Carbon și publisher-ul Tilting Point lanseaza Tap Busters, un joc gratuit disponibil pe iOS și Android. Tap Busters ofera un gameplay intens, grafica deosebita și un umor irezistibil. Misiunea jucatorilor este sa calatoreasca prin Imperiul Galactic…

- In momentul de fața, Sylvia a lasat muzica pe un plan secundar și s-a dedicat psihologiei și dezvoltarii personale. Dupa ani de studiu, cantareața urmeaza sa deschida și un cabinet studiu. Sylvia va face terapie de grup cu persoanele care au nevoie sa se elibereze emoțional. De mai bine de doi ani,…

- Un grup format din patru procurori din State membre ale Uniunii Europene și doi procurori din Republica Moldova desfașoara, in perioada 30 octombrie – 3 noiembrie 2017, la Alba Iulia, un stagiu de schimb de experiența pentru autoritațile judicare. Programul se deruleaza sub egida Rețelei Europene Judiciare…

- Pandurii Targu Jiu se pregatește de o deplasare in Moldova, unde va juca la finele saptamanii cu Știința Miroslava. Jucatorii lui Marcel Ploaie vor victorie in deplasare, daca acasa nu au reușit nici macar una de la ince...

- O ambulanța care transporta un pacient a fost lovita de o mașina a carui șofer a pierdut controlul volanului, in Post-ul DAMBOVIȚA: Ambulanța cu pacient, lovita de un șofer care a pierdut controlul volanului! Asistenta a fost ranita apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- "M-am bucurat. M-am bucurat in primul rand pentru ca sunt om. M-am bucurat pentru ca e o apreciere, o apreciere care pentru mine vine din partea cuiva care nu are niciun interes. E o apreciere cu atat mai placuta cu cat vine de la o instanta reprezentand o tara care e foarte competenta in acest domeniu…

- In perioada 3-6 octombrie, la Hotel Sheraton, a avut loc cea de-a doua editie a evenimentului UX Bucharest. Peste 300 de specialisti in User Experience Design, Customer Experience, Product Management si nu numai, au avut ocazia de a sta fata in fata cu profesionisti de top din diferite tari.…

- Janos Lazar, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, a afirmat joi ca miliardarul american George Soros a garantat conditiile de finantare a planului sau privind aducerea de migranti in Europa, donand o mare parte din averea sa fundatiilor sale, relateaza Agerpres citand MTI.

- Vara asta am incercat #friendswithbenefits iar la final Bogdan s-a ales cu un super prieten alaturi de care sa traiasca experiența vieții pe un circuit de Formula 1. Un vis devenit realitate. Pe la inceputul lunii iunie, prima provocare pentru Daniel, pana sa ajunga la o cursa de Formula 1, a fost sa…