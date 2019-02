Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au inculpat un fost ofițer al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii, Monica Witt, pentru ca a ajutat Iranul în ceea ce Washington a caracterizat drept o operațiune de spionaj cibernetic care a vizat ofițeri ai serviciilor secrete SUA. Statele Unite au sancționat, de asemenea,…

- Reunificarea Taiwanului la China continentala, care figureaza în fruntea prioritatilor Armatei populare de eliberare, reprezinta amenintarea militara cea mai îngrijoratoare a Beijingului pentru Statele Unite, potrivit unui raport american dat publicitatii marti, relateaza AFP, potrivit…

- Gonen Segev, un fost ministru israelian, a pledat vinovat miercuri pentru spionaj in favoarea Iranului, acceptand o intelegere in urma careia va primi o sentinta de 11 ani in inchisoare, a informat Ministerul israelian al Justitie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un alt cetatean canadian, Michael Spavor, a fost dat disparut in China de cand a fost interogat de autoritatile din aceasta tara, a declarat joi, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe canadian, Guillaume Berube. „Suntem informati ca un cetatean canadian ne-a contactat pentru ca a fost interogat…

- "Lucram intens pentru a afla unde se afla", a adaugat el, despre acest cetatean care locuia in China."Suntem informati ca un cetatean canadian ne-a contactat pentru ca a fost interogat de autoritatile chineze", a declarat miercuri ministrul de externe canadian, Chrystia Freeland, in cursul…

- Un fost ofiter din cadrul Flotei ruse la Marea Neagra a fost condamnat marti la 14 ani de inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat de spionaj in favoarea Ucrainei, in peninsula Crimeea anexata in 2014 de Rusia, relateaza AFP.Capitanul Leonid Parhomenko, un fost membru al Statului Major al…

- Maria Butina, o fosta agenta rusa acuzata de infiltrare in grupuri politice si de a influenta politica Statelor Unite este asteptata sa pledeze vinovat, in urma unei intelegeri intre avocatii ei si procurorii americani, potrivit documentelor depuse luni in instanta, relateaza Reuters.

- "Meng Wanzhou a fost arestata pe 1 decembrie la Vancouver. Statele Unite reclama extradarea ei si o audiere pentru punerea in libertate conditionata urmeaza sa aiba loc vineri", a declarat un purtatorul de cuvant al Ministerului canadian al Justitiei, confirmand informatii de presa potrivit carora…