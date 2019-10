Ava Karabatic are 31 de ani si spune ca a decis sa candideze la presedintie pentru ca are o charisma puternica, in afara de faptul ca este "sensibila, dreapta si onesta".

"Multi ma considera o simpla stea, dar realitatea este complet diferita. Sunt inainte de toate profesoara, scriitoare și artista. Traiesc o viața normala, ca majoritatea oamenilor", a transmis Ava Karabatic. Ea mai spune ca nu este doar o "fata draguța", ci o femeie capabila sa ofere totul pentru a avea succes, scrie romaniatv.net.

Ava Karabatic și-a prezentat și programul…