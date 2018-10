Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii instanței supreme au decis, miercuri, schimbarea temeiului pe baza caruia s-a dispus clasarea acuzației de complicitate la abuz in serviciu in cazul lui Tiberiu Nițu. DNA a anunțat ca acuzațiile in cazul fostului procuror general nu mai sunt prevazute de lege, motivand astfel clasarea, insa…

- Judecatorii au decis, miercuri, schimbarea temeiului pe baza caruia s-a dispus clasarea acuzației de complicitate la abuz in serviciu in cazul lui Tiberiu Nițu. DNA a anunțat ca acuzațiile in cazul fostului procuror general nu mai sunt prevazute de lege, motivand astfel clasarea, insa Nițu a cerut…

- Judecatorii au decis, miercuri, schimbarea temeiului pe baza caruia s-a dispus clasarea acuzației de complicitate la abuz in serviciu in cazul lui Tiberiu Nițu. DNA a anunțat ca acuzațiile in cazul fostului procuror general nu mai sunt prevazute de lege, motivand astfel clasarea, insa Nițu a cerut…

- Parchetul General a precizat, marti, la solicitarea AGERPRES, ca a deschis un dosar penal in care verifica daca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a procedat corect atunci cand a cerut Uniunii Notarilor Publici sa propuna numirea sa in functia de notar...

- Politologul Ioan Stanomir a comentat, la Digi24, anuntul ministrului Justitiei tudorel Toader privind declansarea procedurii de evaluare a procurorului general Augustin Lazar. El spune ca in spatele acestei proceduri stau „manevrele patronilor politici”.„Daca am observa cu totii firul cauzal,…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) ar putea lua in doua-trei saptamani o decizie in cazul sesizarii USR Diaspora cu privire la mesajul distribuit pe Facebook de europarlamentarul Maria Grapini, a declarat presedintele CNCD, Asztalos Csaba, vineri, pentru AGERPRES. "In doua-trei…

- Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, condus de presedinta ICCJ Cristina Tarcea, a anulat sanctiunea disciplinara dictata de CSM impotriva unui judecator care l-a jignit pe Florin Iordache, ministru al Justitiei la acea data.Judecatorul Ioan Fundatureanu de la…

- O noua clasare de rasunet din partea DNA. Direcția Naționala Anticorupție a dispus scoaterea de sub urmarire penala și clasarea cauzei care il viza pe fostul Director General al SC Electrica SA, Ioan Folescu. Acesta era acuzat de luare de mita.