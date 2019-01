Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca votul din Parlamentul European cu privire la aderarea Romaniei la Schengen poate reprezenta "o buna ocazie" de a se solicita un vot in Consiliul de Justitie si Afaceri Interne. "Votul din Parlamentul…

- Intr-o postare pe rețelele sociale fostul ministru delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, se declara mulțumit de evaluarea facuta de reprezentanții instituțiilor europene cu privire la stadiul pregatirilor privind Președintia Romaniei la Consiliul UE."Decidenții europeni au reconfirmat…

- Fostul ministru pentru afaceri europene, Victor Negrescu, s-a aflat ca in fiecare an de 1 decembrie la Alba Iulia pentru a celebra Ziua Naționala a Romaniei. Cu aceasta ocazie, Negrescu a participat la depunerile oficiale de coroane și a transmis un mesaj puternic pro-european la 100 de ani de la Marea…

- ”Nu am avut nicio discuție aprofundata cu domnul Alfred Bulai despre Președinția Romaniei la Consiliul UE sau orice alt subiect. Poate ar fi fost bine. Am mai fost intrebat in trecut despre ce iși propune Romania sa faca pe perioada mandatului sau. Raspunsul meu a fost mereu clar. Romania…

- Fostul ministru al Afacerilor Europene, Victor Negrescu, a declarat, sambata, la Timișoara, ca Romania este pregatita pentru preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene, toate elementele fiind in grafic. Negrescu a mai spus ca banii europeni trebuie sa fie o prioritate pentru țara noastra.Intrebat…

- Fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, saluta ajungerea la un consens privind Brexitul, precizand ca acordul inseamna "garantii ferme pentru romanii din Marea Britanie". "Salut ajungerea la un consens pe un text de acord privind #Brexit in aceasta seara. Acordul inseamna garantii…

- Este o premiera ca Romania sa fie reprezentata la acest format de lucru dedicat miniștrilor de ambasadorul la UE, data fiind demisia lui Victor Negrescu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, scrie G4Media.ro. In mod normal, in absența ministrului, Romania era reprezentata de un secretar de stat,…

- Dupa demisia depusa de Victor Negrescu (PSD) din funcția de ministru delegat pentru Afaceri Europene, pe care nu și-a anunțat-o oficial, ramane pentru viitorul ministru o problema nerezolvata: riscul tot mai mare ca Romania sa pațeasca rușinea de a fi, in premiera, condamnata la plata unor sancțiuni…