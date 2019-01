Stiri pe aceeasi tema

- "Daca domnul presedinte va avea disponibilitatea, daca va dori sa discutam despre aceste doua numiri, asa cum am procedat de fiecare data voi avea toata deschiderea de a purta aceasta discutie. Daca nu, nu avem decat o singura alternativa, aceea de a astepta hotararea Curtii Constitutionale, pentru…

- Intr-o postare pe rețelele sociale fostul ministru delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, se declara mulțumit de evaluarea facuta de reprezentanții instituțiilor europene cu privire la stadiul pregatirilor privind Președintia Romaniei la Consiliul UE."Decidenții europeni au reconfirmat…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, marti, ca demisia lui Victor Negrescu din functia de ministru delegat pentru Afaceri Europene a fost dorinta acestuia, ea subliniind ca nu i-a fost taiata nicio atributie aferenta portofoliului pe care l-a detinut. "Am avut o discutie in Guvern, am…

- Ministrul Afacerilor Europene, Victor Negrescu, lasa de inteles ca nu a demisionat din Guvern, in ciuda faptului ca mai multi ministri confirmasera plecarea sa. „Vineri cand am plecat de la birou am lasat totul la zi si pregatit pentru urmatoarea saptamana de lucru. Dorinta mea este ca proiectul sa…

- Presedintia Consiliului Uniunii Europene de anul viitor este "a Romaniei, a tuturor romanilor, nu a unui ministru delegat", spune Victor Negrescu, el precizand ca nu are mize personale si ca ar lucra si benevol la un proiect atat de important daca se doreste acest lucru. El a facut duminica…

- Victor Negrescu și-a dat demisia din funcția de ministru al Afacerilor Europene. Decizia a fost luata dupa ședința de Guvern de vineri, relateaza digi24.ro . Știre in curs de actualizare. Post-ul Victor Negrescu a demisionat din funcția de ministru al Afacerilor Europene apare prima data in Libertatea.ro…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, luni, in contextul eventualelor remanieri din Executiv, ca, dincolo de functii, "este importanta performanta intregului Guvern". El a spus ca remanierile, daca vor exista, vor fi facute in urma unor evaluari.…

- Fostul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, a anuntat pe contul sau de Facebook despre moificarea, in Senat, a reglementarilor privind varsta de pensionare a medicilor. „€Aș dori sa salut votul unanim de astazi al colegilor din Senatul Romaniei pentru inițiativa mea legislativa privind prelungirea…