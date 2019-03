Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de Urgenta 114/2018 va fi modificata, cu siguranta, iar efectele vor fi in favoarea mediului de afaceri, a spus luni Florin Jianu, presedintele CNIPMMR, contrazicandu-l astfel pe Darius Valcov, care a spus la Antena 3 ca „efectele vor fi aceleasi”.

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu l-a atacat virulent luni pe Darius Valcov, consilier pe probleme economice al premierului Viorica Dancila, afirmand ca acesta nu poate vorbi in numele bancii centrale atunci cand se ia decizia aderarii la euro. "Domnul consilier Valcov nu poate vorbi in numele BNR. Nici…

- "Discutiile au fost pe fiecare sector in parte. Chiar si eu am avut, stiti bine discutii si saptamana asta la Banca Nationala, subiectul de pe ordinea de zi a sedintei ordinare fiind efectele Ordonantei 114/2018. BNR ne-a pus la dispozitie un studiu de impact, sa spunem, pe care il stiam in mare…

- 'Discutiile au fost pe fiecare sector in parte. Chiar si eu am avut, stiti bine discutii si saptamana asta la Banca Nationala, subiectul de pe ordinea de zi a sedintei ordinare fiind efectele Ordonantei 114/2018. BNR ne-a pus la dispozitie un studiu de impact, sa spunem, pe care il stiam in mare…

- Micii intreprinzatori vor fi cei mai afectati de masurile fiscal-bugetare stabilite prin Ordonanta de Urgenta nr. 114 din decembrie 2018, iar efectele negative se vor vedea in economie dupa TI 2019, a declarat, luni, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din…

- Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR), a explicat luni de ce reprezentanții organizației sunt ingrijorați de faptul ca nu exista inca o forma a bugetului de stat pentru 2019.„Suntem extrem de ingrijorați ca nici pana…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIMMR) organizeaza luni o conferinta de presa in cadrul careia va fi prezentata analiza de impact a OUG 114/2018 in randul IMM-urilor din Romania. De asemenea, discutiile vor viza si pozitia CNIMMR privind prioritatile…

- Reducerea domeniilor in care pot fi angajati zilieri, de la 26 la 6, ingreuneaza accesul pe piata muncii a persoanelor necalificate care desfasoara activitati sezoniere, sporadice sau accidentale, se arata intr-un comunicat al Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania…