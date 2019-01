Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru francez de Interne Claude Guéant a fost condamnat definitiv la un an de închisoare într-un dosar de deturnare de fonduri publice, dupa respingerea apelului sau, miercuri, scrie AFP.Curtea de casație a validat condamnarea la doi ani de închisoare, dintre…

- Tribunalul Constanta a dispus ieri condamnarea unui psiholog din Constanta la cinci ani si opt luni de inchisoare cu executare contopire cu alte pedepse . Decizia nu este definitiva, aceasta putand fi atacata la Curtea de Apel Constanta. Psihologul a fost trimis in judecata in cauze separate atat de…

- Fostul director al Colegiului Andrei Saguna din Oradea, Razvan Vonea, condamnat definitiv la 3 ani si jumatate de detentie si eliberat la scurt timp dupa incarcerare, ar putea obtine rejudecarea procesului la Curtea de Apel Oradea pentru ca unul dintre judecatorii care l-au condamnat la inchisoare…

- Fostul ministru de Interne Gabriel Berca condamnat definitiv, in 14 decembrie 2017, la doi ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, a fost pus in libertate ca urmare a deciziei Tribunalului Vaslui.

- Procesul presedintelui PSD, Liviu Dragnea, a fost amanat pentru 3 decembrie Liviu Dragnea. Foto: Arhiva/ Agerpres. Completul de cinci judecatori de la Înalta Curte de Casatie si Justitie a amânat pentru 3 decembrie apelul în dosarul privind angajarile fictive, în care…

- UPDATE ora 11:20 – Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, luni, judecarea dosarului DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca, luni, apelul in dosarul DGASPC…

- Fostul primar al comunei buzoiene Cochirleanca, Ilie Nicolae, a fost condamnat de Curtea de Apel Ploiesti la patru ani de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu si frauda in obtinerea de fonduri europene. Solutia instantei a fost publicata miercuri, 17 octombrie, fiind definitiva. In prima…