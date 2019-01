Stiri pe aceeasi tema

- Votul din Parlamentul de la Londra pentru aprobarea acordului de Brexit, programat initial pe 11 decembrie, ar putea fi amanat, in contextul in care confruntata cu lipsa sprijinului politic, premierul Theresa May ar putea incerca sa obtina o intelegere mai buna din partea UE, relateaza presa local

- Brexit. Lovitura pentru Marea Britanie. Partidul care o susține pe Theresa May în Parlamentul de la Londra a anunțat ca nu va vota acordul. Partidul nord-irlandez care sustine în Parlamentul de la Londra guvernul premierului Theresa May va vota împotriva acordului de divort…

- Guvernul de la Londra a piedut dreptul-cheie asupra procesului de iesire a Marii Britanii din UE , asa-numitul Brexit. Votul a fost caștigat cu 311 voturi pentru și 293 de voturi impotriva, fapt ce dovedeste slabiciunea guvernului Theresa May, care va trebui sa emita aceasta notificare in…

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- Lidera Partidului Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), Arlene Foster, a declarat vineri ca premierul britanic Theresa May ar trebui sa-i ceara Uniunii Europene un acord mai bun de 'divort' privind Brexit-ul, noteaza Reuters. Foster, al carei partid sustine guvernul May in parlamentul de…

- Fostul ministru britanic pentru Brexit, David Davis, a transmis ca Parlamentul britanic nu va aproba aplicarea acordului pentru Brexit negociat de Theresa May si Uniunea Europeana, adaugand ca prim-ministrul va fi nevoit sa ceara un acord diferit, relateaza Reuters.