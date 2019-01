Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL Bucuresti, Alexandru Nazare, a anuntat, vineri, intr-o conferința de presa, ca nimeni de pe scena politica sau din cadrul administrației publice centrale sau locale nu a participat la dezbaterea privind Centura Capitalei, organizata de PNL București, pe 15 noiembrie, la Parlament.…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, legea care prevede declasificarea Hotararii CSAT nr. 17/2005 si ca sunt supuse revizuirii sentintele in care s-au administrat „probe prin mijloace tehnice speciale” in perioada de existenta a documentelor izvorate din hotararea care face obiectul legii. Proiectul…

- Fostul ministru democrat-liberal al transporturilor, Alexandru Nazare, ii adreseaza public, pe pagina sa de Facebook, primarului Gabriela Firea șapte intrebari despre Centura Captialei, pe care aceasta o cere in administrarea Municipalitații. Alexandru Nazare este de acord cu faptul ca lipsa unei centuri…

- Președintele Klaus Iohannis a absentat, miercuri seara, de la discuțiile pe tema Brexitului, ținute la Bruxelles, cu participarea șefilor de stat sau de guvern din tarile Uniunii Europene. Potrivit unei fotografii postate pe contul de Twitter al președinteului Parlamentului European, Antonio Tajani,…

- Autostrada care leaga Capitala de Transilvania este un eșec fara rezolvare pe termen mediu. Autostrada Sibiu-Pitesti va fi gata cel mai devreme în 2027, anunța fostul ministru al Transporturilor, Alexandru Nazare.

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir vorbește, intr-un interviu acordat publicației “New Europe”, despre abuzurile din justiție, dar și despre faptul ca o intervenție a Uniunii Europene pentru restabilirea democrației nu ar fi niciodata tardiva, un prim pas in acest sens fiind facut deja de prim-vicepreședintele…

- Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT) protesteaza in prezent in noua judete, unde a oprit circuatia masinilor de transport persoane, urmand ca in perioada urmatoare sa opreasca transportul si in celelalte judete, a declarat pentru Mediafax Augustin Hagiu, presedinte FORT. „Am inceput deja…

- In acest sens, Popa a sustinut ca, pana la sfarsitul anului, va fi lansata licitatia pentru revizuirea studiilor de fezabilitate, iar banii necesari vor fi asigurati din fonduri europene. Seful PSD Iasi a avut o conferinta de presa comuna cu Bogdan Balaniscu, consilier al ministrului Transporturilor,…