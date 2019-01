Stiri pe aceeasi tema

- "Parerea mea este ca am fost condamnat nevinovat, datorita unui dosar facut la comanda. Prin urmare, cred ca am stat absolut degeaba in puscarie", a afirmat Nita, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, unde fostul ministru a introdus o contestatie in anulare. In opinia acestuia, Curtea Constitutionala…

- Fostul ministru al Energiei Constantin Nita a declarat, luni, ca a fost condamnat intr-un dosar facut la comanda si a sustinut ca amnistia ar fi buna pentru cei care au suferit „anumite abuzuri” si pe...

- Fostul ministru al Energiei Constantin Nita a declarat, luni, ca a fost condamnat intr-un dosar facut la comanda si a sustinut ca amnistia ar fi buna pentru cei care au suferit "anumite abuzuri" si pentru reabilitarea imaginii institutiilor din Justitie. "Parerea mea este ca am fost condamnat nevinovat,…

- Dosarul penal in care IPS Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului, este cercetat pentru abuz in serviciu, marturie mincinoasa si inducerea in eroare a organelor judiciare a fost retrimis, joi, la DNA. Decizia aparține Inaltei Curți de Casatie si Justitie și este definitiva, potrivit mediafax.Citește…

- Tragerile la sorti pentru desemnarea membrilor completurilor de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pentru anul 2019 au loc, joi, de la ora 10.00, in sedinta publica.Citește și: Rareș Bogdan, comentariu exploziv: Cum a aparut Tudorel Toader? Tragerile la…

- Tudorel Toader a transmis ca așteapta ca președintele Inaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea, sa anunțe ca procesele in care mai mulți inculpați condamnați definitiv, printre care Elena Udrea, Alina Bica sau Dan Șova, au fost eliberați sa se rejudece prin respectarea legii. „Asteptam…

- Adrian Severin, eliberat conditionat la inceputul acestui an, a formulat o contestatie in anulare, inregistrata pe data de 13 decembrie pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Fostul europarlamentar a declarat vineri, la Instanta suprema, ca in masura in care contestatia este admisa,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 19 decembrie sesizarea Instantei supreme in legatura cu neconstitutionalitatea unor prevederi din Legea privind declasificarea unor documente, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ)…