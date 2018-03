Fost miner, decedat la 34 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Lupu, tanarul de 34 de ani, din Farcașești, care a facut transplant de plamani in urma cu doi ani, a murit duminica. Acesta a fost transferat, in urma cu o saptamana, cu elicopterul SMURD, la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ din Bucuresti, intrucat starea de sanatate i…

- MOTTO: “Nu poti invata nimic pe nimeni; poti doar sa ajuti pe cineva sa descopere.” Galileo Galilei. Nedumeriri: cine decide de fapt viitorul industrial si energetic al Romaniei? La 100 de ani de la Marea Unire, […] La 100 de ani de la Marea Unire, doua proiecte inainteaza fara ca nimeni sa stie de…

- Orchestra de Camera Radio și Corul Academic Radio vor concerta alaturi de duo-ul 2 Vibes Symphony, la Sala Radio, miercuri, 21 martie, de la ora 19.00. La pupitrul dirijoral se va afla dirijorul Constantin Adrian Grigore, iar Corul Academic Radio va fi condus de Ciprian Țuțu. 2 Vibes Symphony este un…

- UPDATE: ora 19:15 – Doua curse care trebuiau sa ajunga, in aceasta seara, la Iasi dinspre Bucuresti nu au mai plecat de pe Aeroportul Otopeni, deoarece firma care se ocupa de degivrare, care are contract cu operatorii aerieni, a ramas fara lichid degivrant. Alte doua curse externe care au plecat din…

- Sfarșit de saptamana extrem de complicat pentru un tanar de 34 de ani din Farcașești, fost miner, care in urma cu doi ani a facut un transplant de plamani la Viena și a carui stare de sanatate s-a inrautațit acum....

- Adrian Lupu, in varsta de 35 de ani, a fost transferat sambata dimineata, cu elicopterul SMURD, la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ din Bucuresti. Adrian a fost singurul roman care in anul 2016 a facut transplant de plamani la clinica AKH din Viena.

- Gorjeanul care a facut transplant de plamani la Viena e in coma. Adrian Lupu, barbatul din comuna Farcașești, județul Gorj, care in anul 2016 a facut un transplant de plamani la clinica AKH din Viena, se afla internat, in stare grava, la Spitalul Județean din Targu-Jiu. Mai exact, pacientul este in…

- ZIUA SFANTULUI PATRICK 2018. Inca din secolul V, trifoiul a fost asociat cu Sf. Patrick, primul misionar al crestinismului in Irlanda. Dar acest sfant folosea un trifoi cu trei foi, ca simbol al Sfintei Treimi, frunzele reprezentand Tatal, Fiul si Sfantul Duh. Atunci cand cineva gasea un trifoi cu…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a efectuat, luni, o vizita de lucru in Austria, ocazie cu care a afirmat ca Guvernul Romaniei sustine mentinerea unei cooperari stranse cu aceasta tara, in contextul exercitarii succesive de catre Viena, iar apoi Bucuresti, a Presedintiei…

- Marți, 13 martie, de la ora 19.00, saxofonistul Nicolas Simion va fi invitatul special al Big Band-ului Radio, intr-un nou concert din seria Jazz pe romanește la Sala Radio! Cu o cariera de peste patru decenii și cu un palmares impresionant de premii și colaborari, intre care cu WDR Big Band din Germania,…

- Michaela Niculescu, cunoscuta sub numele de Mica, a incetat din viata la numai 32 de ani, pe 14 martie 2013, din cauza unei boli grave – ciroza . Mica a facut parte aproape 10 ani din echipa de tineri talentati de la Abracadabra, condusa de “Magicianul” Marian Ralea. Ea studiase la Oxford si la Viena,…

- UPDATE ora 17:00 A doua persoana surprinsa de o avalansa in zona Cheilor Tisitei, din Muntii Vrancei, a fost gasita moarta, in apele raului ce trece prin regiune. Este vorba de o femeie de 36 de ani, din Bucuresti.Echipele de salvare au actionat cateva ore, dupa ce 29 de turisti au fost surprinsi…

- Inca doi copii au murit din cauza rujeolei, anunta CNSCBT. Este vorba despre doi copii in varsta de 8 luni, respectiv 10 luni, ambii din Bacau. Potrivit sursei citate, numai in saptamana 26.02 ndash; 02.03.2018 au fost raportate inca 123 de cazuri nou confirmate in 10 judete si in municipiul Bucuresti,…

- Teatrul EXCELSIOR prezinta in premiera, marți 6 și miercuri 7 martie, de la ora 19:00, Amerika dupa Franz Kafka, versiunea scenica și regia Geirun Țino. Karl Rossmann, 17 ani, emigrant, un nou nascut in „Țara fagaduinței”, caci America ramane țara fagaduinței, nicidecum a implinirilor, intalnește la…

- În România sunt anunțate manifestații pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a șefei DNA Laurei Codruta Kövesi. Manifestațiile, organizate prin rețelele de socializare, vor avea loc la București si în alte orase din România: Cluj, Sibiu,…

- Steagul Uniunii Europene, adus la Cluj cu alergatori și bicicliști Duminica, operațiunea „Aducem steagul inapoi” va ajunge la Cluj. Steagul adus de voluntari care au strabatut restul Europei se va opri la Clopot, in fata sediului PSD, din drumul lui spre Bucuresti. Înainte de a ajunge…

- Operatiunea "aducem steagul inapoi" porneste sambata. Cand va ajunge drapelul la Cluj Sambata 17 februarie va porni actiunea unui grup de clujeni care vor aduce de la Parlamentul European un steag al Uniunii Europene care va fi inmanat Guvernului Romaniei. Absenta steagului Uniunii Europene din…

- Inca o persoana a decedat din cauza gripei, in prezent numarul deceselor provocate de virusul gripal ajungand la 17. Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Oana Grigore, a declarat pentru AGERPRES ca, pana vineri, 17 persoane au murit din cauza virusului gripal. Ultimul caz inregistrat este…

- Tanara in varsta de 17 ani care a suferit luni dupa-amiaza arsuri pe 90% din suprafata corpului in urma unui incendiu a decedat la Sectia UPU a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov, a declarat pentru Agerpres prefectul Brasovului, Marian Rasaliu. Potrivit sursei citate, copilul tinerei, o…

- Actorul american de origine romana, Sebastian Stan, care a ajuns sa joace in unele dintre cele mai titrate producții americane de film, alaturi de actori ca Matt Damon, Natalie Portman, Scarlett Johansson, Chris Evans sau Robert Downey Jr., vine la București in aceasta primavara. Sebastian Stan va fi…

- Lenuța Cernica, tanara mama și polițista diagnosticata cu tumora cerebrala, pleaca in Germania. Dupa lungi cautari atat in Romania, cat și in strainatate, ea a primit un raspuns pozitiv de la o clinica din Hanovra. „Pentru ca faceți eforturi pentru mine, am zis ca e normal sa va țin…

- Sebastian Stan joaca alaturi de Margot Robbie și Allison Janney in filmul „I, Tonya" (2017), despre cunoscuta patinatoare Tonya Harding, unul dintre cele mai laudate filme ale anului, cu 3 nominalizari la Premiile Oscar, Globul de Aur pentru Allison Janney și 5 nominalizari la Premiile BAFTA.…

- Doi angajati ai RADET au fost raniti luni seara in timp ce lucrau in subteran la o conducta de termoficare in zona Iuliu Maniu in apropiere de Complex Leu, a anuntat ISU Bucuresti - Ilfov. Muncitorul care nu a putut iesi din subteran a fost gasit decedat de pompieri, a anuntat Daniel Vasile, purtatorul…

- Un barbat a decedat, un altul a suferit arsuri pe aproximativ 80 la suta din suprafata corpului Bucuresti, 29 ianuarie 2018 - RADET anunta ca in jurul orelor 17.00 a avut loc un grav accident de munca in zona B-dului Iuliu Maniu, nr.1 (Complex Leu) din sectorul 6. In timpul unei lucrari la rețeaua…

- Astfel, clientii pot cumpara bilete de la 99 de euro dus-intors cu toate taxele incluse pe rutele Bucuresti si Atena, Belgrad, Budapesta, Istanbul, Chisinau, Larnaca, Roma, Salonic, Sofia, Stockholm, Tel Aviv si intre Iasi si Tel Aviv. De asemenea, tarifele pornesc de la 119 euro dus-intors pe rute…

- Oferta Tarom de Ziua Indragostiților, in 2018. Compania aeriana naționala Tarom a lansat o noua promoție pentru a sarbatori Ziua Indragostiților și pune in vanzare bilete de avion ieftine, pentru rutele externe. Oferta este valabila pana pe 2 februarie și este valabila atat pentru zborurile cu plecare…

- Operatorul de stat Tarom a lansat o oferta cu bilete reduse, cu prețuri care pornesc de la 99 de euro, cu bagaj de cala gratuit și cu toate taxele incluse. Potrivit unui anunț al companiei, oferta este valabilă în perioada 29 ianuarie-2 februarie, pentru călătoriile cuprinse…

- Moartea senatorului UDMR Attila Verestoy aduce o stare de nesiguranța totala la echipa de handbal. Omul de afaceri susținea in proprție de 95% formația harghiteana. Attila Verstoy, cel mai longeviv parlamentar din Romania, singurul care a avut 8 mandate consecutiv in legislativ, a murit in aceasta dimineața…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila, a murit, miercuri, la varsta de 63 de ani. Suferea de o boala necrutatoare si se afla la Viena, pentru tratament. Verestoy Attila a fost senator in toate legislaturile din 1990 incoace, de fiecare data ales pe listele UDMR, in județul Harghita. A fost absolvent al Institutului…

- Vasile Lucaciu, supranumit „Leul din Sisesti” s-a nascut la Apa, judetul Satu Mare la data de 21 ianuarie 1952, a fost preot roman greco-catolic, luptator pentru drepturile romanilor din Transilvania, deputat in Parlamentul de la Budapesta, deputat in Parlamentul de la Bucuresti, politician, memorandist.…

- Zecile de mii de oameni adunati in fata Palatului Parlamentului, sambata seara, si-au aprins la unison lanternele telefoanelor si au intonat imnul. Inainte si dupa acest moment au scandat impotriva Guvernului si a Parlamentului. Pe unul dintre blocurile din fata Palatului Parlamentului…

- Mii de oameni din toata țara sunt așteptați la un protest de amploare fața de modificarea legilor justiției și a Codurilor penale, în aceasta seara, în București, urmând sa se adune în Piața Universitații, apoi sa plece în marș catre Palatul Parlamentului, cu opriri la…

- Teodor s-a nascut prematur, la doar 32 saptamani, avand o greutate de 1.300 de grame, dupa o serie de complicatii, dar a dat dovada ca este un adevarat luptator inca din burtica mamei. Usor-usor, totul revenea la normal in familia Lupea, bebelusul crestea frumos, lua in greutate, insa toata armonia…

- "Autoritațile de la Budapesta trebuie sa iși faca treaba conform normelor internaționale. Faptul ca urmeaza alegeri in Ungaria nu poate fi o scuza pentru inacțiune. Viktor Orban sa condamne acțiunile Jobbik, iar Jobbik sa ceara scuze Romaniei și romanilor!", a transmis Andi Cristea. Amintim…

- Incident la ambasada Romaniei din Budapesta: Stema, acoperita cu steagul secuiesc. Reactia MAE MAE a sustinut, luni, ca sunt inacceptabile si de condamnat incidentele care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale si a lansat un apel catre autoritatile ungare de a asigura integritatea localurilor…

- Moedling este un orașel austriac, cu o populație undeva in jur de 20.000 de locuitori, amplasat la o aruncatura de baț de capitala Viena. Acolo, in acest sfarșit de saptamana (13-14 ianuarie) are loc o etapa (a 8-a) din Circuitul European de Scrima pentru Cadeți. Este un concurs in care sunt angrenați…

- Un barbat de aproximativ 40 de ani a fost gasit mort, plutind, pe lacul din Parcul IOR, din Bucuresti. Trupul a fost localizat la aproximativ 20 de metri de mal, iar cativa scafandri au intrat in apa si l-au adus la mal.

- ♦ Pentru 2018 analistii considera ca dividendele speciale de la companiile de stat vor fi mai mici, dar ca totusi vor exista ♦ Totodata este posibil ca profitabilitatea companiilor romanesti de stat sa fie in crestere. Nuclearelectrica, indicele societatilor de investitii financiare de la…

- Fostul ministrul al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a atras atentia asupra mai multor nereguli gasite la Agentia de transplant: "DESPRE HOȚIE, CRIMA, FENTE ȘI FLORICELE Care este cea mai simpla metoda pentru a te asigura ca poți fura liniștit? Simplu: sa iți faci singur regulile! Sau... și mai simplu, sa…

- Lucreaza in domeniul IT, a fost instructor de dans si se declara indragostit de urbea de pe Crisul Repede. Dabiel Gonzalez Ramos, caci despre el este vorba, a venit din Cuba la Oradea in 2015. De atunci, Oradea a devenit pentru el o mica Viena. Cubanezul este uimit de felul in care Oradea reuseste…

- In aceasta dimineata, un avion care urma sa ajunga la Bucuresi a fost nevoit sa aterizeze pe aeroportul Mihail Kogalniceanu din Constanta. Aeronava care se intorcea din Viena urma sa aterizeze pe Aeroportul Otopeni. Toti cei 98 de pasageri sunt in siguranta, fiind preluati cu autocarele din Constanta,…

- Majoritatea romanilor care s-a hotarat sa calatoreasca de Anul Nou a ales destinatii externe, multe fiind orase din tarile vecine, in conditiile in care Brasovul ocupa primul loc in clasamentul preferintelor, iar Capitala ocupa pozitia 26, conform unei analize realizate de o platforma hoteliera,…

- Mai multi parlamentari UDMR au initiat o propune legislativa care vizeaza ca valabilitatea pasapoartelor ar putea sa fie de 10 ani. Termenul de valabilitate al pasapoartelor simple electronice ar putea sa fie de 10 ani pentru persoanele cu varsta de peste 25 de ani, iar pentru persoanele intre 12 si…