Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Guatemala a condamnat miercuri un fost militar la 5.160 de ani de inchisoare pentru masacrarea a 171 de persoane in ceea ce este considerata a fi drept una dintre cele mai grave atrocitati comise in razboiul civil de 36 de ani din aceasta tara, scrie agerpres.ro.

- Un tribunal din Guatemala a condamnat miercuri un fost militar la 5.160 de ani de inchisoare pentru masacrarea a 171 de persoane in ceea ce este considerata a fi drept una dintre cele mai grave atrocitati comise in razboiul civil de 36 de ani din aceasta tara, informeaza joi Reuters preluata de Agerpres.…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia a anuntat, marti, ca a dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva barbatului care a agresat o tanara in scara unui bloc din Alba-Iulia si i-a furat telefonul si portofelul. El este cercetat pentru talharie calificata. ”In data de 17.11.2018,…

- O instanța din orașul german Duisburg l-a condamnat la 7 ani de inchisoare pe un barbat in varsta de 55 de ani, din Rheurdt, care a angajat ilegal aproape 1.000 de romani in abatoare. Omul este acuzat de procurori ca a organizat in zona ”o mafie a carnii”, provocand o evaziune fiscala de milioane de…

- A murit Ion Ficior. Ioan Ficior era internat la spitalul Penitenciarului Jilava. Pe 29 martie 2017, Ioan Ficior a fost condamnat definitiv la 20 de ani de temnița, facandu-se vinovat de moartea a 103 deținuți inchiși in lagarul de munca de la Periprava, unde a fost comandant. A fost obligat și la plata…

- Dan Manu, președintele Consiliului Județean Argeș, s-a aratat nemulțumit de faptul ca organizația PSD din județul sau și-a manifestat susținerea pentru Liviu Dragnea, și le-a amintit colegilor sai ca șeful social-democraților ar putea fugi in Brazilia, daca va fi condamnat la inchisoare. Razboiul din…