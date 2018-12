Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat vineri ca presedintele Klaus Iohannis a anuntat-o ca nu va da curs numirilor celor doua propuneri de la Dezvoltare si Transporturi, chiar daca CCR a stabilit ca exista un conflict de natura juridica si trebuie emise decretele.

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca este deschisa unei noi discutii cu presedintele Klaus Iohannis pe tema numirii noilor ministri de la Dezvoltare si Transporturi, dar a adaugat ca, in cazul in care o astfel de intalnire nu va avea loc, singura alternativa este aceea de a astepta decizia CCR.…

- Fostul membru CSM, Adrian Toni Neacsu, transmite ca refuzul presedintelui de a lua act de demisia ministrilor Lucian Sova si Paul Stanescu este cea mai clara incalcare a Constitutiei cu putinta, precizand ca "avem un nou conflict juridic la CCR cu final asteptat".

- Intalnire importanta in biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament. Refuzul președintelui Klaus Iohannis de a numi noi miniștri la Transporturi și Dezvoltare genereaza tensiuni in PSD.Astazi, Liviu Dragnea a avut mai multe intalniri cu grei din PSD, pentru a stabili strategia pe care partidul…

- Iohannis:In aceasta saptamana, nu va mai exista nicio schimbare de ministri Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, cu putin timp în urma, ca nu va lua o decizie în ceea ce priveste cea de-a doua remaniere guvernamentala, privind portofoliile de…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, anunta ca partidul o sa actioneze daca presedintele Klaus Iohannis va refuza din nou propunerile de ministri - Lia Olguta Vasilescu la Dezvoltare si Mircea Draghici la Transporturi."In cazul in care refuza, o sa actionam constitutional. In cazul in care presedintele…

- Premierul Viorica Dancila participa, marti, la ora transmiterii acestei stiri, la sedinta Biroului Politic National al PSD, care are loc la sediul partidului din Kiseleff, dupa refuzul lui Klaus Iohannis de a o numi pe Olguta Vasilescu la Transporturi si Ilan Laufer la Dezvoltare.

- Președintele Klaus Iohannis a refuzat sa îi accepte pe Olguța Vasilescu și pe Ilan Laufer ca miniștri, iar PSD pregatește lovitura. ”Este inadmisibil. Are din ce în ce mai mult reacții din astea halucinante. Nu vorbim numai de sabotarea Guvernului…