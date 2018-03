Stiri pe aceeasi tema

- Odata ce Serviciul Roman de Informatii a facut public, pe site, protocolul de colaborare semnat in 2009, intre SRI (condus la acea vreme de George Maior) si Parchetul General (in fruntea caruia se afla actuala sefa a DNA-ului, Laura Codruta Kovesi), in spatiul public au aparut reactii. Una dintre ele…

- Presedintele UNJR, judecatorul Dana Girbovan, a spus ca protocolul incheiat intre Parchetul General si SRI, desecretizat vineri, incalca normele constitutionale de baza si ca aspectele prevazute in acest document sunt „cutremuratoare”, aspect constatat chiar si de cei fara studii juridice.

- Serviciul Român de Informații (SRI) a publicat, vineri, pe site, protocolul din 2009 încheiat între SRI și Parchetul General, documentul având 18 pagini. În baza acestui act de colaborare, Serviciul Român de Informații a acordat asistența procurorilor, timp de 7 ani.…

- "Astazi SRI a publicat protocolul incheiat cu Parchetul General in 2009. Vor urma in spatiul public multe pareri, interpretari, analize peste analize, comentarii la comentarii si multe apasari de tastatura”, a scris Viziteu pe contul sau de Facebook.Acesta sustine ca unii vor spune ca nu…

- Protocolul de cooperare incheiat intre SRI si Parchetul General prevede modul in care sunt valorificate mandatele de interceptare pe siguranta nationala, operatiunile de interceptare audio-video, dar si desfasurarea activitatilor de supraveghere operativa si investigatii informative.

- La articolul 2 se prevede ca Parchetul general si SRI coopereaza „in activitatea de valorificare a informatiilor din domeniul prevenirii si combaterii infractiunilor impotriva securitatii nationale, a actelor de terorism, infractiunilor ce au corespondent in amenintarile la adresa securitatii nationale…

- PNL Sector 6 a informat vineri ca, prin efectul statutului partidului, Corneliu Dobritoiu si-a pierdut calitatea de membru PNL, in momentul condamnarii sale definitive, respectiv in 2016. "Avand in vedere informatiile vehiculate in spatiul public privitoare la calitatea domnului…

- Purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea a precizat anterior ca in protocol este inclusa și Direcția Naționala Anticorupție. Marincea a menționat ca "nu vor fi surprize in acest protocol", care cuprinde regulile pe care le aplica cele doua institutii prin respectarea legii. Purtatorul de…

- Ovidiu Marincea, purtatorul de cuvant al Serviciului Roman de Informatii, a declarat, joi, seara, intr-un interviu pentru B1 TV, ca vineri va fi publicat, pe site-ul institutiei, protocolul din 2009 incheiat intre SRI si Parchetul General. "Maine (vineri- n.r.), a semnat deja domnul director, dar maine…

