- PreAYedintele Comisiei de control al activitAƒAii SRI, Claudiu Manda, a declarat, miercuri, cAƒ fostul AYef al SRI, George Maior, a susAinut la audierea sa A®n comisie cAƒ nu s-a implicat niciodatAƒ A®n constituirea unui guvern.

- Crin Antonescu a comentat in exclusivitate pentru Stirile B1TV acuzatia lansata marti de catre Liviu Dragnea ca in 2013 a fost numita Laura Codruta Kovesi la DNA, Tiberiu Nitu la Parchetul General si Alina Bica la DIICOT dupa o hartiuta primita de Victor Ponta de la SRI. Fostul lider liberal a sustinut…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit marți cu reprezentanții Bancii Mondiale carora le-a propus o posibila finantare a unor centre regionale de arhiva construite la nivelul fiecarei Curti de Apel. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei, Tudorel Toader s-a intalnit cu Roby Senderowitsch,…

- Diana-Monica Isaila a fost numita membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Conform deciziei sefei Executivului, Diana-Monica Isaila a fost numita in aceasta calitate in locul lui Petru Armean,…

- Jucatoarea romana Irina Begu a fost invinsa de Karolina Pliskova (Cehia), cu 7-6 (4), 6-1, vineri, in runda a doua a turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Pliskova (25 ani), a cincea favorita, s-a impus dupa o ora si 32 de minute. Begu a inceput foarte…

- Comitetul Executiv al PSD, care se reuneste vineri, la Parlament, urmeaza sa valideze lista candidatilor care vor cere votul in congresul de sambata. Vicepreședintele PSD, Nicolae Banicioiu, a lansat noi sageți catre liderul partidului, Liviu Dragnea, precizand ca acesta este „tot un membru” ca și…

- "Pentru corecta informare a opiniei publice: Art.132 din Constitutie prevede ca" procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei". Nimeni nu a afirmat ca procurorii isi desfasoara activitatea sub controlul ministrului justitiei!", este mesajul postat de ministrul Justitiei…

- Ministrul sanatații spune ca declansarea acestui mecanism, prin care Romania solicita statelor membre UE sa o ajute cu doze de imunoglobulina, era singura solutie la acest moment, dar ca pe termen lung sunt luate in calcul mai multe variante pentru a asigura necesarul.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat intr-un comunicat de presa dupa intanirea cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene ca Ministerul Justiției a „finalizat și adoptat” un proiect de lege privind de modificare a Codului Penal și a Codului de Procedura Penala, in acord cu deciziile…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Reprezentanti ai CSM au declarat pentru News.ro ca raportul ministrului Tudorel Toader a ajuns la CSM, a fost inregistrat si a intrat in circuitul administrativ.Ei au precizat ca pana la acest moment nu au fost dispuse alte masuri, incluzand vreun calendar, iar data sedintei in care va…

- Iohannis, despre reacțiile externe la cererea lui Tudorel Toader de revocare a șefei DNA: Unii lideri vor fi nedumeriți, alții probabil iși vor pune alte intrebari, dar cu siguranța acest demers nu va duce la imbunatațirea imaginii Romaniei, a spus șeful statului, vineri, la Bruxelles, unde participa…

- Revocarea lui Kovesi. Iohannis cere ragaz: "Este lipsa de claritate" Presedintele Romaniei cere ragaz pentru o analiza aprofundata a raportului prezentat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, aratand ca acesta difera fata de evaluarea presedintiei asupra activitatii conducerii DNA. Declaratia…

- ”Cel mai probabil o va lasa in coada de pește. Va spune ca mai așteapta rapoarte de la Inspecția Judiciara, ca așteapta un raport al procurorului general. Va spune ca va veni probabil peste o luna sa prezinte o situație de sinteza, care sa prezinte atat activitatea Ministerului Public cat și a Ministerului…

- Consiliul Judetean Alba infiinteaza Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Judetului, un for ce va fi consultat la elaborarea regulamentelor pentru finantarea activitatilor pentru acest segment de locuitori. In sedinta de joi, pe langa infiintarea Consiliului, se mai propune pentru aprobare…

- FC Barcelona n-a avut parte de un meci ușor cu revelația Eibar, chiar daca in cele din urma s-a impus, scor 2-0. Jocul echipei lui Ernesto Valverde n-a stralucit insa. VEZI AICI VIDEO! Gazdele au inceput mai bine, insa Barcelona a fost cea care a deschis scorul, in minutul 16, prin Luis Suarez. Atacantul…

- Georgiana Iorgulescu, fost membru CSM, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca presedintele CSM a avut, miercuri, o pozitie fireasca in spatiul public prin solicitarea institutiilor abilitate sa rezolve problemele din DNA, in vreme ce procurorul general ar fi trebuit sa se abtina de la critici.

- In mesajul video inregistrat pe care Vlad Cosma l-a trimis Antenei 3 și difuzat marți seara, fostul deputat spune: ”Domnul Negulescu, intre zecile de dosare, a trimis un dosar pe numele meu la Parchetul General, am nimerit la un alt stimat domn procuror care, printr-un intermediar, mi-a cerut un sfert…

- O tara nu se poate curata decat cu mijloace legale, declara la RFI directoarea executiva a Centrului de Resurse Juridice, Georgiana Iorgulescu. Reprezentanta CRJ spune ca e nevoie de o investigatie foarte serioasa legata de DNA, fara parti-pris-uri. Georgiana Iorgulescu e de parere ca in scandalul DNA…

- Thierry Desmarest, membru in board-ul Renault, a demisionat din funcție, potrivit unor surse citate de agenția Reuters. Decizia vine dupa plecarea unui alt membru din conducere (Stefan Mueller) și inaintea procesului de selecție pentru postul de CEO al producatorului francez.

- Un membru al boardului producatorului francez de automobile Renault, Thierry Desmarest, a demisionat din functie, au declarat surse pentru Reuters, cu cateva zile inainte de o intalnire in care directorul general Carlos Ghosn cere directorilor sa sprijine numirea celui pe care l-a ales drept succesor,…

- Noul cod rutier, publicat in Monitorul Oficial rus, interzice politiei rutiere sa retraga permisul de conducere judecatorilor, sa-i supuna etilotestului pentru stabilirea alcoolemiei si chiar sa le intocmeasca un proces verbal in cazul unei infractiuni rutiere. Singura posibilitate ramasa pentru politistii…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a laudat pe Rob Porter, un fost membru din staff-ul sau care si-a dat demisia saptamana aceasta din cauza acuzatiilor de violenta domestica, scrie BBC, citat de news.ro.

- Premiera in justiția din Romanie, intr-un dosar al DNA aflat pe rolul Curții de Apel București. Ingrid Mocanu, fost vicepreședinte al ANPR și fost director in cadrul Ministerului Justiției, a formulat o cerere de stramutare a dosarului in care este judecata pentru abuz in serviciu. Solicitarea se bazeaza…

- Copilul tau primeste a doua alocatie! Vezi ce trebuie sa faci pentru a beneficia de acesti bani. Alocația pentru susținerea familiei a fost instituita de administratiile locale ca forma de sprijin pentru familia/persoana singura cu venituri reduse care are in creștere și ingrijire copii in varsta de…

- Ca urmare a accidentul din ziua precedenta, caruia i-au cazut victime doi barbati care lucrau la Regia de Termoficare, seful RADET – mai exact administratorul special al Regiei – a decis sa renunte la functie, din cate anunta televiziunile de stiri. Demisia lui Razvan Nitu vine, practic, la doar cateva…

- Un membru al parlamentului filipinez si aliat al presedintelui Rodrigo Duterte a fost ranit usor, joi, intr-un atac cu grenada care a ucis doi politisti, transmite AFP. Atacul nu a fost deocamdata revendicat, a anuntat politia filipineza. Joseph Bernos, reprezentant al provinciei…

- Peste 40.000 de persoane au parasit deja zona din cauza fumului și cenușei. In tot acest timp, cantitați impresionante de lava au inceput sa se scurga din conul vulcanului. Oamenii de știința au emis un avertisment cu privire la pericolul unei erupții puternice, iar autoritațile le-au cerut cetațenilor…

- Antonio Spinu, membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Conpet SA, si a depus demisia, conform bvb.ro.Potrivit raportului publicat de Bursa de Valori Bucuresti, societatea Conpet SA aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca domnul Antonio Spinu a comunicat demisia sa incepand…

- ”Pe scurt: Realitatea TV primește marți, 16 ianuarie 2018, o amenda de 20.000 de lei. Unul dintre voturi a aparținut dlui. Valentin Jucan (propus in CNA de fostul PDL, actualul PNL). Seara, la același post de televiziune, purtatorul de cuvant al PNL declara ritos ca `președintele partidului a avut…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, anunta discutii cu oameni din PSD, ALDE si UDMR pentru respingerea in Parlament a cabinetului condus de Viorica Dancila. „Daca in continuare se poarta discutii si noi nu va ascund ca vom purta discutii cu partidele care s-au manifestat clar ca si Opozitie in…

- Intr-un usor con de umbra a intrat scandalul cu politistul pedofil, dar si cu neregulile din interiporul Politiei Romane, scoase acum de la naftalina. Asta pentru ca se vorbeste de proaspata demisie a premierului Tudose si de scandalul politic de la varf. Dar o fosta palitista tine sa faca dezvaluiri…

- Ce atribuții are un premier interimar. Fostul premier Mihai Tudose a renunțat la funcția de prim-ministru, iar președintele Klau Iohannis i-a acceptat demisia. Decizia a fost luata luni seara, dupa ce PSD a votat in ședința Comitetului Executiv din 15 ianuarie a votat pentru retragerea sprijinului politic.…

- „Astazi, 16 ianuarie, am informat președintele Consiliului Național al Audiovizualului – C.N.A. în legatura cu decizia mea de renunțare la calitatea de membru al Consiliului. Decizia intra în vigoare începând cu data de 17 ianuarie, a.c. Pâna la finalizarea…

- Mihai Tudose si-a inaintat demisia Mihai Tudose si-a înaintat demisia din functia de prim-ministru dupa ce Comitetul Executiv al PSD a decis luni sa îi retraga sprijinul politic. Hotarârea a fost adoptata cu 60 de voturi "pentru", 4 abtineri si 4 voturi "împotriva".…

- Varianta unui atac de tip DOS a fost exclusa in cazul blocajelor aparute in functionarea portalului instantelor de judecata, potrivit informatiilor comunicate luni de Directia tehnologia informatiei din cadrul Ministerului Justitiei. Din descrierea situatiei reiese ca primele probleme…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca nu ia in considerare sa demisioneze, desi „orice membru de Guvern este remaniabil”, transmite News.ro . Intrebat luni, la o conferinta de presa prilejuita delansarea presedintiei bulgare la Consiliul UE, daca considera ca postul sau…

- Teodor Melescanu a fost intrebat daca postul sau se afla printre cele "remaniabile" si daca disensiunile dintre premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, au influenta asupra activitatii Ministerului Afacerilor Externe. "Orice membru din Guvern este remaniabil (...) din acest…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat luni ca nu intentioneaza sa îsi dea demisia din Executiv, iar situatia politica actuala nu afecteaza activitatea ministerului sau. Melescanu a fost întrebat daca postul sau se afla printre cele "remaniabile" si daca disensiunile…

- Televiziunea Al Jazeera a difuzat, duminica, un filmulet cu un membru al familiei regale din Qatar, care afirma ca este retinut impotriva vointei sale in Emiratele Arabe Unite, relateaza News.ro. "Ma tem ca mi s-ar putea intampla ceva ce i s-ar imputa apoi Qatarului. Acum sunt la Abu Dhabi, unde am…

- Schimbari politice la hotelul Consiliului Judetean Cluj. Cum isi impart partidele functiile Hotararile Consiliului Judetean (CJ) Cluj privind numirea unor noi membri in consiliile de administratie ale regiilor si societatilor aflate in subordine continua sa faca valuri. Fostul viceprimar al Dejului,…

- Doi turisti au ramas blocati, vineri seara, in masivul Bucegi, unde viscoleste si este ceata, salvamontistii plecand pe munte pentru recuperarea lor, durata de derulare a operatiunii fiind estimata la patru ore. Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, un barbat…

- Olandezul Camiel Eurlings, tinta unor critici pentru violente conjugale, a demisionat din functia de membru al Comitetului International Olimpic (CIO), a anuntat vineri acest fost ministru si fost patron al companiei aeriene KLM. ''Cu mare tristete demisionez din calitatea de membru al CIO,…

- Emanuel Ungureanu, cel de la care a facut mai multe plangeri penale impotriva doctorului Mihai Lucan, ii transmite procurorului general Augustin Lazar sa mobilizeze structurile judetene, "pentru ca e plina Romania de Lucani", acuzand ca practica generala trimiterea pacientilor spre sistemul privat.

- Premierul Mihai Tudose a comentat, sâmbata, în ediția speciala "Income Magazine", de la Antena 3, declarațiile președintelui PSD Liviu Dragnea legate de o viitoare remaniere a guvernului. Liderul social democrat a anunțat ca în luna ianuarie coalitia va face o analiza…

- Un membru al Consiliului de Stat Chinez a estimat ca cel puțin 10.000 de persoane au fost ucise în cadrul masacrului ce a avut loc în Piața Tiananmen în data de 4 iunie 1989, arata o serie de documente declasificate, citate de Hong Kong Press. Alan Donald, ambasadorul britanic…

- Inca din anul 2006, Guvernul Romaniei, prin adresa nr. 3067/12 10 2006, a constatat ca „Uniunea Scriitorilor din Romania nu este instituție de utilitate publica“. In lipsa constituirii legale, fara nici o adunare generala conform legii, Uniunea Scriitorilor din Romania a indus in eroare instanțele ca…

- Atacantul echipei FCSB, Harlem Gnohere, a fost sanctionat cu suspendare de trei etape si amenda de 7.000 de lei, miercuri, de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, dupa eliminarea din meciul cu FC Viitorul, din etapa a 22-a a Ligii 1, informeaza site-ul lpf.ro. Varful francez…

- Șeful SRI Prahova, col. Silviu Deatcu, și-a dat demisia din funcție in cursul zilei de marți, potrivit surselor citate de presa centrala. Gestul acestuia vine dupa ce, baut fiind, acesta s-a urcat la volan și a accidentat mortal o tanara de 35 de ani ( VEZI DETALII ).