Stiri pe aceeasi tema

- "Scrisoare deschisa catre doamna prim-ministru, catre ministrul Justiției și catre liderii coaliției PSD-ALDE Lucrurile sunt cat se poate de clare pentru toți oamenii de buna-credința din aceasta țara - DNA, sub conducerea "doamnei K", nu numai ca nu se ocupa de "lupta anti-corupție", dar…

- Ceea ce s-a intamplat la ALRO Slatina reprezinta ,,unul dintre cele mai mari jafuri din istoria Romaniei", este de parere jurnalistul Ion Cristoiu. El a prezentat, in direct la Realitatea TV, documentul prin care DNA a clasat dosarul.Citeste si: Lider PSD, ULTIMATUM pentru ministrul Justiției:…

- Judecatorul Lia Savonea, membru CSM, a avut o luare de pozitie impotriva manierei in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a inteles sa colaboreze cu forul diriguitor al Justitiei din Romania, in timp ce un alt membru CSM a punctat ironic maniera in care ar fi influentate instantele penale daca…

- Laura Codruta Kovesi ar trebui sa isi dea demisia de la sefia Directiei Nationale Anticoruptie, a afirmat luni vicepremierul Paul Stanescu, la sediul central al PSD. „Dupa ceea ce am vazut aseara la televizor, eu cred ca nu mai poate sa ramana dna Codruta Kovesi la conducerea DNA. Nu ma…

- „Cineva m-a intrebat astazi daca am fost surprins de declaratiile facute ieri, in special de doamna procuror Moraru si vreau sa va spun ceva: nu am fost surprins. O sa va mire, poate. Aseara nu am avut decat sentimentul ca iese la suprafata ceea ce spun de foarte multa vreme, si anume ca Romania este…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut luni, ca dezvaluirile facute de procurorul Mihaela Iorga Moraru a aratat ca Romania este „condusa cu dosare penale”, afirmand ca blocarea unui candidat la functia de prim ministru este o dovada elocventa ca statul paralel functioneaza.…

- "Se incearca deturnarea votului cetatenilor", a spus Tariceanu, la Palatul Parlamentului.Fostul procuror DNA Mihaiela Moraru Iorga a afirmat, duminica, la Antena 3, ca sefa DNA a chemat-o si a intrebat-o daca ar putea urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru…

- 'Se incearca deturnarea votului cetatenilor', a spus Tariceanu, la Palatul Parlamentului. Fostul procuror DNA Mihaiela Moraru Iorga a afirmat, duminica, la Antena 3, ca sefa DNA a chemat-o si a intrebat-o daca ar putea urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul…

- "Nu am abandonat niciodata un membru al echipei mele" Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca va discuta cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la informatiile potrivit carora în anumite dosare s-ar fi încercat fabricarea de probe. Întrebata, la sediul…

- Fostul procuror DNA Mihaiela Iorga a declarat duminica seara, la Antena 3, ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a chemat-o si a intrebat-o daca nu poate urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul de premier. La scurt timp dupa ce aceste acuzații, Laura Codruța Kovesi…

- Fostul procuror DNA Mihaiela Iorga a declarat duminica seara, la Antena 3, ca sefa DNA Laura Codruta Kovesik a chemat-o si a intrebat-o daca nu poate urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul de premier, argumentul lui Kovesi fiind ca acesta o va numi ministru al Justitiei…

- Fostul procuror DNA Mihaiela Iorga a povestit cum sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a chemat-o si a intrebat-o daca ar putea urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul de premier. Motivația lui Kovesi era ca acesta intenționa sa o numeasca ministru al Justitiei pe Dana…

- Sefa DNA Laura Codruta Kovesi a negat intr-o declaratie pentru Ziare.com ca ar fi cerut urgentarea dosarului unui fost ministru care urma sa ajunga premier, asa cum a sustinut “inculpata” Mihaiela Moraru Iorga, adaugand ca nu a facut presiuni sau acte de imixtiune in activitatea vreunui procuror, iar…

- "Trebuia desemnat premierul Romaniei si era vehiculat numele unui fost ministru. Exista in lucru la mine un dosar cu acest ministru. Am fost chemata si intrebata daca am putea sa iesim cat mai repede cu dosarul. Explicatia a fost de genul ca daca acest domn va ajunge premier, doamna Dana Girbovan (presedintele…

- ihaiela Iorga Moraru face noi dezvaluiri din interiorul DNA. Aceasta spune ca i s-ar fi impus sa urgenteze un dosar al unui ministru care se vehicula ca ar ajunge premier. De ce? Moraru spune ca acel viitor premier ar fi numit-o ministru al Justitiei pe Dana Garbovan de la UNJR"Trebuia desemnat…

- Inainte de aparitia Legii salarizarii existau foarte multi bugetari cu salarii mai mari decat cel al presedintelui Romaniei, potrivit ministrului Muncii Lia Olguta Vasilescu. Aceasta spune ca, desi nu il iubeste pe Klaus Iohannis, un sistem bugetar corect este cu salariul presedintelui in varful piramidei…

- Pentru o veritabila reforma a justiției este necesara implicarea și participarea intregii societați. Aceasta reforma nu trebuie abordata la nivel generalist. Opinii in acest sens au fost exprimate in cadrul emisiunii „Fabrika” de la postul de televiziune Publika TV, transmite IPN. Juristul și purtatorul…

- Secretarul general al ALDE Alba, Ion Marincaș, a declarat, luni, ca jandarmii au acționat corect la protestul de la București și ii felicita pentru acest lucru, precizand ca aceasta este opinia partidului și a lui personal. Ion Marincaș considera ca protestul de sambata, organizat la București, impotriva…

- Suntem intr-o zi importanta si cred ca pentru a intelege dimensiunea momentului si a evalua, fiecare, reactia corecta, trebuie sa privim mai intai adevarul in ochi. Unde suntem? O operatiune de control al pagubelor impinge pe diverse surse scenariul induiosator al iminentei suspendari a presedintelui,…

- Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan a transmis ca la Conferinta presedintilor, care ii reunește pe liderii grupurilor politice si presedintele Parlamentului European s-a decis organizarea unei dezbateri in plenul PE pe tema Justiției din Romania. „Este un semnal clar ca incercarile PSD si ALDE de…

- PACT pentru Romania considera ca decizia presedintelui Klaus Iohannis de a accepta persoana nominalizata de PSD-ALDE pentru pozitia de premier, Viorica Dancila, este cea corecta, "optiunea cea mai putin periculoasa pentru democratia din Romania".Citește și: ALERTA - Președintele PSD Neamț…

- Eckstein-Kovacs Peter, membru UDMR, organizeaza o deplasare la protestul din 20 ianuarie de la București. ”Vino cu noi. Sambata, 20 ianuarie, vom merge la Bucuresti pentru a proteja statul de drept. Se aduna mai multi nori negri: declaratiile primului ministru…

- Eurodeputatul Siegfried Muresan anunta ca la nivelul Parlamentului European s-a decis ca situatia justitiei din Romania sa fie dezbatuta in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg, el considerand ca aceasta arata "ingrijorarea serioasa" existenta la nivelul Uniunii Europene…

- Cati romani ar vota PSD daca ar fi alegeri duminica. Sondajul, realizat dupa conflictul Dragnea-Tudose Sondajul, care a fost realizat pe un esantion de 1068 de respondenti in perioada 3-10 ianuarie 2018, a aratat ca o mare a alegatorilor sunt nehotarati, doar 57% dintre respondenti avand o anume optiune…

- Cluj - Bucuresti pe jos, pentru legile Justitiei. Omagiu mormantul lui Badea Cartan "Marsul sperantei" incepe a noua zi. Grupul de persoane care merge, pe jos, de la Cluj la Bucuresti, pentru a participa la protestul din 20 ianuarie impotriva modificarilor legilor justitiei, si-a propus sa ajunga joi…

- Olandezul Camiel Eurlings, tinta unor critici pentru violente conjugale, a demisionat din functia de membru al Comitetului International Olimpic (CIO), a anuntat vineri acest fost ministru si fost patron al companiei aeriene KLM. ''Cu mare tristete demisionez din calitatea de membru al CIO,…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat multumit, vineri, de activitatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in ceea ce priveste garantarea independentei Justitiei. Șeful statului s-a lansat, insa, in atacuri dure la adresa PSD și a Parlamentului pentru modul in care au fost adoptate Legile…

- Judecatorul Cristi Danilet spune ca, daca declaratia presedintelui Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, potrivit careia ''Legile justitiei sunt facute cu magistrati si pentru magistrati" este reala, atunci ea este foarte grava.Liviu Dragnea vorbește despre…

- Senatorul UDMR Mures Csaszar Karoly, membru al Comisiei Juridice a Senatului, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca prin modificarea celor trei legi privind justitia din Romania nu se aduce atingere statului de drept, neexistand niciun articol care sa prevada politizarea justitiei,…

- Catalin Botezatu a fost batut și vorbește pentru prima oara despre asta, in prag de sarbatori. Designerul recunoaște ca mama lui era o persoana mai dura, iar pe vremea cand era copil și facea boacane, era aspru pedepsit de femeia care i-a dat viața. Spre deosebire de mama lui, tatal nu l-a batut niciodata,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a replicat dur dupa ce ambasadele au criticat modificarile legilor justitiei. Tariceanu spune ca ambasadele si cancelariile locale trebuie sa se informeze corect inainte sa critice schimbarile.Citeste si: Reacția lui Liviu Dragnea dupa ce bugetul…

- Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai intra, de la ora 11:00, in dialog cu reporterii Libertatea. Cum se vede de la Bruxelles adoptarea de catre Parlament a noilor legi ale Justiției? Risca Romania sa fie sancționata pentru recentele schimbari legislative? Cat de puternica mai este coaliția de guvernare…

- ''Am luat decizia de a semna aceste legi'', a afirmat Duda intr-o declaratie televizata.Cele doua legi, adoptate de parlamentul polonez saptamana trecuta, se refera la Curtea Suprema si la Consiliul Superior al Magistraturii, iar forma in care au fost adoptate si promulgate este cea prezentata…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca proiectul de buget are "cateva zone discutabile". Seful statului a afirmat intr-o intalnire informala cu jurnalistii ca "proiectul de buget are cateva zone discutabile", dar ca nu se pronunta acum in acest caz.Citeste si: Lovitura dura incasata…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legile justitiei, daca vor trece de Parlament si a sustinut ca UDMR, care este membru PPE, are obligatia de a vota impotriva propunerilor PSD, relateaza News.ro.

- Presedintele Comisiei speciale comune a Parlamentului pentru legile Justitiei, social-democratul Florin Iordache, a declarat, joi, ca amendamentele propuse la modificarea Codurilor Penale privind transpunerea Directivei europene referitoare la prezumtia de nevinovatie nu depasesc cadrul Directivei,…

- Politicieni ca Dacian Cioloș și Ludovic Orban vor sa devina populari in Piața Victoriei, deși locul politicienilor este in Parlament, spune senatorul PSD Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiției. „Prezența lui Dacian Cioloș și a altor politicieni aseara, la manifestație, arata ca un turnesol…

- Politicieni ca Dacian Cioloș și Ludovic Orban vor sa devina populari in Piața Victoriei, deși locul politicienilor este in Parlament, spune senatorul PSD Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiției.„Prezența lui Dacian Cioloș și a altor politicieni aseara, la manifestație, arata ca un turnesol…

- ”Membrii Consiliului Superior al Magistraturii se aleg din randul judecatorilor si procurorilor numiti de Presedintele Romaniei, cu o vechime in functia de judecator sau procuror de cel putin 7 ani si care nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani”, se arata in noul alineat (1) al articolului…

- Judecatoarea Gabriela Baltag, membra a Consiliului Superior a Magistraturii (CSM), a vorbit duminica, la Antena 3, despre modificarile legilor Justitiei, spunand ca nu exista prevederi in pachetul legislativ care sa ingradeasca sistemul judiciar.

- Gabriela Baltag, membru CSM, a declarat, duminica seara, ca sectia de investigare a magistratilor va spori independenta judecatorului, mentionand ca mai multi judecatori in materie penala au acuzat ca simt presiuni dintr-o anumita "parte a sistemului judiciar", informeaza Mediafax."Este binevenita…

- Judecatorul Cristi Danilet, fost membru a Consiliului Superior al Magistraturii, i-a solicitat public Danei Girbovan, presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), sa faca public numarul de magistrati ai asociatiei. Potrivit acestuia, UNJR nu ar avea mai mult de trei membri activi…

- De asemenea, intrebat daca are parghiile legale pentru a impiedica modificarea legilor Justitiei in sensul slabirii independentei procurorilor, Lazar a raspuns: „Avem, dar nu le anuntam". „Din punct de vedere legal, ce parghii aveti sa opriti (modificarile la legile Justitiei - n.r.)?", a fost intrebarea…

- Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, Dumitru Coarna, o critica dur pe ministrul de Interne, Carmen Dan. Motivul? Dupa atacul cu sabie asupra unui ofițer SAS, ministrul de Interne ar fi readus in discuție ideea pachetului legislativ privind intarirea autoritații…

- Judecatorul CSM Bogdan Mateescu a declarat ca tonul dur al SUA, in discursul referitor la Legile justitiei, arata ca decidentii nu au luat in seama niciun semnal intern sau extern, magistratul precizand ca legile justitiei ar trebui retrase.

- Invitata sa participe la protestele de duminica din Capitala, in care se cerea, printre altele, renunțarea la noile legi ale Justiției, artista Oana Sirbu a refuzat intr-o maniera neașteptata. Ea face ”arta, nu politica”, a justificat absența din randul miilor de protestatari. ”Oana, te asteptam in…

- Dragnea, dupa solicitarea presedintelui de a demisiona: Iohannis are aceasta placere, mai pune o parte din sistem pe mine si iar imi cere demisia Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat noua cerere a presedintelui Iohannis de a demisiona de la conducerea Camerei Deputatilor, afirmand ca seful…

- PNL refuza sa fie partaș la atacul declanșat de catre majoritatea PSD-ALDE impotriva Justiției, sustine deputatul Valeria Schelean-Șomfelean intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste si: Iordache DESFIINTEAZA sesizarea facuta de PNL la Comisia de la Venetia: 'Pentru ce?' "Deși…

- Comisia speciala de elaborare a legilor justitiei a votat, miercuri, un amendament propus de deputatul ALDE Steluta Cataniciu, la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor, care ii obliga pe judecatori și pe procurori ”sa se abțina de la manifestari sau exprimari defaimatoare fața…