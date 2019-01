Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, a spus pentru MEDIAFAX ca decizia CCR privind conflictul intre Parlament și Ministerul Public poate conduce la creșterea numarului de contestații in anulare impotriva deciziilor definitive, in care se vor contesta probele nelegale obținute in baza protocoalelor.„In…

- CCR a admis, miercuri, sesizarea Camerei Deputatilor referitoare la existenta unui conflict intre Parlament si Ministerul Public care prevede, printre altele, ca efectele protocoalelor continua sa se produca, chiar si dupa denuntarea lor, au declarat surse juridice pentru MEDIAFAX.

- Decizii importante așteptate astazi la CCR Curtea Constitutionala a amânat pentru astazi pronuntarea unei decizii asupra sesizarii presedintelui Camerei Deputatilor referitoare la existenta unui conflict de natura constitutionala între Ministerul Public, pe de-o parte, si Parlament, Înalta…

- Fostul membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Adrian Toni Neacsu, a anuntat, vineri, ca a cerut Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala cu exceptie de neconstitutionalitate privind termenul de 30 de zile de la comunicare pentru introducerea unei contestatii in anulare.

- Europarlamentarul Cristian Preda cere oprirea procedurii de extradare a jurnalistului turc Kamil Demirkaye la cererea lui Recep Erdogan, mentionand ca niciun stat membru UE nu a raspuns solicitarilor acestuia in aceasta privinta.Citeste si VIDEO Reacție INCREDIBILA a deputatului PSD Catalin…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat miercuri, pentru 11 decembrie, analizarea sesizarii presedintelui Camerei Deputatilor privind existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public, pe de o parte, si Parlament, Inalta Curte de Casatie si

- Curtea Constitutionala a României dezbate, pe 14 noiembrie, sesizarea presedintelui Camerei Deputatilor privind existenta unui conflict juridic de natura constitutionala între Ministerul Public, pe de o parte, si Parlament, Înalta Curte de

- Senatorii din Comisia de constitutionalitate au adoptat, luni, un punct de vedere care sustine existenta unui conflict intre Ministerul Public si Parlament, sesizat la CCR, cu privire la protocoalele SRI-PG din anii 2009 si 2016.