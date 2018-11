Stiri pe aceeasi tema

- Artur Mas, liderul Cataloniei in perioada 2010-2016, a fost condamnat luni in Spania la plata a 4,9 milioane de euro, suma cheltuita pentru organizarea unei consultari populare pentru independenta regiunii in 2014, relateaza AFP. Curtea de Conturi din Spania a hotarat ca Art Mas si alti noua membri…

- Parchetul spaniol a cerut vineri pedepse intre sapte si 25 de ani de inchisoare impotriva a 12 lideri catalani pentru rolul lor in tentativa de secesiune a Cataloniei din octombrie anul trecut, informeaza AFP. Cea mai drastica pedeapsa, de 25 de ani, a fost ceruta pentru rebeliune si deturnare de…

- Guvernul catalan al separatistului Quim Torra a prezentat, la Barcelona, ”Consiliul Republicii”, un fel de Guvern paralel, prezidat in Belgia de predecesorul si mentorul sau Carles Puigdemont, care incearca sa-si pastreze influenta la un an dupa ce a fugit sin Spania, scrie AFP, informeaza News.ro.Acest…

- La un an dupa ce a organizat un referendum privind independenta Cataloniei, fostul lider catalan, Carles Puigdemont, a lansat un nou partid sambata, ca parte a eforturilor de a mobiliza separatistii din Belgia, scrie The Guardian, conform news.ro.Noua grupare, denumita Crida Nacional (Chemarea…

- Fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont a sosit vineri neanuntat in Scotia, unde va participa la un colocviu in cadrul festivalului 'Beyond Borders' (Dincolo de frontiere), a anuntat executivul regional al Cataloniei, transmite AFP. Este prima vizita in strainatate a…

- Revista presei sportive de joi abunda in subiecte mari și tari. Din Romania citim ca FCSB și CFR Cluj, pe langa faima, pot obține și bani mulți din Europa League. De peste hotare, mai precis din Spania, aflam ce jucatori uriași mai vin și pleaca de la Real Madrid și Barcelona.

- Site-urile Ministerului Economiei, al Partidului Socialist al premierului Pedro Sanchez, al Consiliului Puterii Judiciare sau al firmei care gestioneaza reteaua electrica spaniola REE au fost inaccesibile in jurul orei 15.00 GMT, a constatat AFP. Paginile de internet ale politiei nationale,…

- O instanța din SUA a stabilit ca Monsanto trebuie sa ii plateasca despagubiri in valoare de 289 mil. dolari lui Dewayne Johnson (46 de ani), gradinarul unei școli din California, care a acuzat ca folosirea frecventa a Roundup, un erbicid produs de companie, i-a provocat cancerul limfatic.Procesul…