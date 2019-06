Fost ginecolog american, arestat. Ce le făcea medicul pacientelor sale George Tyndall, in varsta de 72 de ani, este vizat de sute de acuzatii din partea pacientelor in ultimii 30 de ani. Aceste plangeri au condus la deschiderea unei anchete a politiei, dar au existat si intelegeri amiabile intre universitatea USC si unele victime, cu despagubiri de cel putin 215 de milioane de dolari in total. Ginecologul, care a negat intotdeauna faptele, a fost arestat miercuri dimineata langa locuinta sa din Los Angeles si inculpat pentru mai multe cazuri de viol si agresiune sexuala. Daca barbatul va fi gasit vinovat, el risca pana la 53 de ani de inchisoare, potrivit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

