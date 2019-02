Stiri pe aceeasi tema

- Un "mincinos", un "adevarat gunoi", un "copoi veros": Donald Trump l-a atacat violent sâmbata pe fostul director al FBI James Comey dupa noi dezvaluiri aparute în New York Times despre deschiderea în 2017 a unei anchete a poliției federale pentru a stabili daca el lucra în…

- Numele potentialilor inlocuitori ai lui Jim Yong Kim in fruntea Bancii Mondiale au inceput sa circule, printre acestea figurand si cel al fiicei presedintelui Donald Trump, Ivanka Trump, in prezent consiliera la Casa Alba, scrie Financial Times, citat de AFP.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a adresat marti seara natiunii printr-un discurs televizat in direct de la Casa Alba, pledand pentru finantarea constructiei unui zid la frontiera cu Mexicul, dar nu a declarat o urgenta nationala care i-ar fi permis sa decida singur in aceasta chestiune,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si echipa de comunicare de la Casa Alba au dezvaluit accidental, prin difuzarea unor imagini, prezenta unor unitati militare speciale ale Fortelor Navale (SEAL) in Irak, informeaza publicatia Newsweek.

- Klaus Iohannis nota 5 – Pierde teren in ultima perioada. Nici nu mai are in jur echipa care l-a propulsat la Cotroceni. A mai suferit o infrangere politica dupa ce CCR a admis sesizarea premierului Dancila cu privire la existenta unui conflict juridic de natura constituționala intre Guvern si presedinte.…

- Zhu Hua si Zhang Shilong, "hackeri asociati Guvernuli chinez”, sunt acuzati de ”asociere de raufactori” in vederea comiterii unor intruziuni si fraude informatice. Potrivit actului de acuzare, cei doi fac parte dintr-un grup cunoscut sub numele de APT10 - care opereaza din China, in coordonare…

- Turcia susține ca președintele SUA, Donald Trump, l-a informat pe omologul sau turc, Recep Erdogan, ca autoritațile americane pregatesc expulzarea clericului musulman Fethullah Gulen, insa un oficial de la Casa Alba a negat ca Trump s-ar fi angajat sa-l extradeze pe Gulen, transmite Mediafax.

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, intr-un interviu pentru Fox News, ca nu exclude posibilitatea plecarii lui John Kelly, seful de cabinet de la Casa Alba, adaugand ca se gandește sa schimbe "trei sau patru sau cinci" oficiali, conform Mediafax.