- Christopher Wylie a facut aceste declaratii ieri, in fata unei comisii parlamentare britanice. Wylie a spus ca Dan Muresan a fost otravit dupa ce „o afacere a iesit prost". "Oamenii banuiau ca a fost otravit in dormitorul sau", a spus Wylie, care a adaugat ca politia kenyana a fost „mituita pentru…

- Fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna spune, comentand scrisoarea Forumului Judecatorilor din Romania, care ii cere lui Klaus Iohannis sa retrimita Parlamentului legile Justitiei si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia, ca "ne-ar mai putea salva" numerele mari, vocile care nu tac si un presedinte…

- Andreea Sava a vorbit in emisiunea „Descoperiți” despre scandalul conturat in jurul rețelei de socializare Facebook, care este in plina desfașurare. Aceasta rețea de socializare a ajuns sa ne controleze viețile și sa conduca guvernele. Rețeaua de socializare Facebook a fost folosita…

- Alexandru Kogan a extras 50 de milioane de profiluri din Facebook pentru Cambridge Analytica. Barbatul este un psiholog nascut in Republica Moldova, cu scoli in SUA si Hong Kong. Kogan a extras datele folosind o aplicatie care a cules date de pe platforma Facebook, dar nu doar de la utilizatorii…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu comenteaza in stilul sau caracteristic informația potrivit careia Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit, a incercat sa il angajeze pe un consultant politic…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele „erori”, in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma Cambridge Analytica, transmite Mediafax . „Vreau sa fac o…

- Romania a intrat in scandalul imens din jurul firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook in campania președintelui SUA Donald Trump și in cea pro-Brexit. Rupert Walfe Murray, prezentat inițial ca un consultant politic britanic, a declarat ieri ca un oficial…

- Potrivit activistului Christopher Wylie, firma Cambridge Analytica a utilizat date sustrase in 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegatorilor americani si a le trimite reclame politice personalizate. El a explicat ca Steve Bannon si Robert Mercer au avut ideea de a utiliza…

- Scandalul datelor furate din Facebook ajunge și in Romania. Potrivit AP, Cambridge Analytica ar fi vrut sa angajeze un consultant britanic, care sa lucreze pentru PSD la alegerile din 2016. Acesta ar fi refuzat insa...

- Intregul scandal iscat in jurul Facebook si Cambridge Analytica a izbucnit dupa ce fostul angajat al companiei britanice de consultanta Christopher Wylie a vorbit cu o jurnalista a publicatiei „Observer“ despre metodele folosite de firma pentru care a lucrat.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, intrebat fiind daca PSD a beneficiat de serviciile firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook, ca nu este vorba despre PSD, ci a inteles ca in alta parte. "Nici vorba la PSD. Nici vorba. Asta…

- Cambridge Analytica, firma care se afla in centrul unui scandal internațional legat de furtul de date, a incercat sa lucreze și in Romania. Unul dintre șefii firmei a contactat un consultant britanic pe care dorea sa il angajeze ca sa faca parte din echipa de consultanța a PSD. Cambridge Analytica,…

- Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Garbovan, sustine ca CSM nu are atributii in a verifica "legalitatea" protocoalelor dintre SRI si Ministerul Public, ci "obligatia" sa ceara declasificarea acestor "inginerii"."CSM nu are atributii in a verifica 'legalitatea'…

- Facebook a anuntat ca suspenda activitatea de pe reteaua de socializare a firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare.

- Ionut Lupescu a postat un mesaj pe facebook, dar nu a dorit sa comenteze dezvaluirile facute in ultimele zilede Razvan Burleanu. Ionut Lupescu, favoritul sponsorului FRF la alegerile de pe 18 aprilie "Dragi prieteni, azi am depus, la sediul FRF, documentele necesare pentru a intra oficial…

- Premierul Viorica Dancila si presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, au discutat, miercuri, la Bruxelles, despre Justitie si statul de drept in Romania, liderul european exprimandu-si speranta ca sistemul judiciar "nu va fi supus la incercari". "Cateodata putem avea impresia ca…

- Fostul international Gheorghe Popescu a anuntat, miercuri, ca i-a cerut premierului Viorica Dancila sa fie eliberat din functia de consilier de stat si numit consilier onorific in programul pentru organizarea Campionatului European din 2020, transmite News.ro . El a precizat ca doreste aceasta schimbare…

- Angajatorii din IT vor trebui sa creasca salariile brute cu 20%, fata de nivelul din luna decembrie 2017, pentru a beneficia de prevederile noului proiect de ordonanta publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP), sustine Claudia Sofianu, partener EY Romania. "Concret, masura…

- Vasile Dincu, fostul ministru al Dezvoltarii in perioada noiembrie 2015 - ianuarie 2017, spune ca a incercat un experiment pe pagina sa de Facebook, cand le-a cerut oamenilor sa doneze cate un euro pentru ca Romania sa devina sponsorul Simonei Halep, dupa desparțirea de Adidas. Fostul ministru și europarlamentar…

- Banca Nationala a Romaniei clasifica monedele virtuale, precum Bitcoin, drept active speculative, extrem de volatile si riscante, mentionand ca descurajeaza orice fel de implicare in legatura cu acestea, inclusiv din perspectiva furnizarii de servicii pentru entitatile care ofera servicii de investitii…

- Miriam Eugenia Soare, o jurnalista in varsta de 53 de ani, cere ajutorul noului ministru al Sanatatii printr-o scrisoare deschisa. Miriam povesteste printr-o postare pe Facebook ca in 2015 a fost diagnosticata cu o forma rara de cancer, si-a taiat ambii sani intr-o clinica privata. Un an mai tarziu…

- Liderul PNL i-a solicitat premierului Romaniei sa dispuna urgent publicare in Monitorul Oficial a ordinului ANRM prin care se actualizeaza prețul de referința la care platesc redevența cei care exploateaza gazele naturale. Daniel Zamfir susține ca Dancila are obligația sa puna capat „jafului…

- Victor Ponta il compara pe Liviu Dragnea cu Vadim Tudor și cu Traian Basescu in ceea ce privește stilul autoritar de conducere in partid. In plus, fostul premier a declarat ca șeful PSD are cea mai mare putere de la Traian Basescu pana in prezent. „E prima oara cand la un partid mare din Romania,…

- Fostul ministru Doina Pana i-a urat mult succes in noua funcție lui Ioan Deneș și l-a asigurat de intreg sprijinul domniei sale, ca deputat in Parlamenul Romaniei. „Preiau astazi un portofoliu extrem de important pentru Romania. Inființarea acestui minister a fost considerata o prioritate…

- Economia zonei euro, cea mai mare CRESTERE din ultimii 10 ani, depasind Statele Unite Cresterea economica in zona euro a fost in anul 2017 de 2,5%, cea mai mare din ultimii zece ani, comparativ cu o estimare de 2,3% in Statele Unite, relateaza cotidianul Le Monde si agentia Reuters. Potrivit datelor…

- Tinerii liberali cer studenților sa se delimiteze de noul ministru al Educației, folosind hashtagul #NuInNumeleMeu, pe rețelele de socializare.Organizația de Tineret a PNL spune ca este o forma de protest in mediul online prin care vor sa demonstreze ca nu sustin demersul complice al mediului universitar…

- Ca sa ințelegeți cum s-a ajuns ca un numar impresionant de rectori sa susțina un agramat pentru funcția de ministru al Educației – funcție ocupata odinioara de carturari ca Spiru Haret, Titu Maiorescu sau Petre Andrei – trebuie sa (re)citiți cateva texte despre plagiatorii aflați azi in fruntea universitaților…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, sâmbata, ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, tine sa "pricopseasca" România cu un "analfabet" la Educatie. "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopseasca România cu un guvern în care sunt destui…

- Pentru ca Romania a suferit o pierderea grea odata cu moartea marelui Neagu Djuvara, Liviu Dragnea a dorit sa transmita un mesaj de condoleanțe pe pagina de Facebook, insa „s-a incurcat in știința”, iar in loc de Neagu Djuvara, a scris Mircea Djuvara, filozof și jurist roman, membru corespondent…

- Un director de școala din Timiș și-a dat demisia, vineri, dupa ce a distribuit niște postari cu mesaje nepotrivite pe pagina sa de Facebook. Dascalul din Jimbolia a decis sa faca acest gest dupa ce a fost chemat la ISJ Timiș, pentru a da explicații.

- "A fost foarte bine pregatit de ceva vreme, numai ca evenimentele recente au facut sa se schimbe cumva strategia de protest. De aceea, cred ca nu putem exclude o serie de extremisme, poate și violența. Cred ca trebuie facut un apel la calm catre protestatari. (...) Poate președintele indraznește…

- Au spulberat catedra cu un pachet exploziv. Chiar au imortalizat momentul si apoi au postat imaginile pe Facebook. Aceasta este isprava - din timpul orelor de curs - a unor elevi de la Liceul "Mihai Viteazu" Ineu, din Arad.

- Elena Udrea a avut o reacție neaștepta la numirea Vioricai Dancila ca premier, despre care spune ca este un prim-ministru ”care nu i-a fost indicat lui Dragnea de catre Securitate”. ”De data aceasta avem un premier care nu i-a fost indicat lui Dragnea de catre Securitate.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al României, în urma demisiei lui Mihai Tudose. El a aratat ca situatia în care s-a ajuns îl nemultumeste profund…

- Fostul ministru al Culturii, Vlad Alexandrescu, argumenteaza, intr-o postare pe Facebook dedicata Zilei Culturii Naționale, ca reformele fiscale facute de PSD vulnerabilizeaza artiștii romani. “Revoluția fiscala” este o lovitura data in special artiștilor aflați la inceput de drum, spune actualul parlamentar…

- Politia Timis a deschis recent doua dosare penale pentru „instigare publica“ in urma unor postari pe Facebook facute in contextul protestelor antiguvernamentale din luna decembrie. Oficialii Parchetului Judecatoriei Timisoara spun ca cercetarile au fost incepute ca urmare a unei sesizari din oficiu…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, este audiat de procurorii DIICOT in calitate de martor in cazul doctorului Lucan. La intrarea in sediul DIICOT, Voiculescu le-a spus jurnaliștilor ca a existat un interes pentru ca sa nu existe reguli clare in ceea ce privește transplanturile in Romania.…

- Pe 29 decembrie, in timp ce toata lumea era in focul pregatirilor de Revelion, Catrinel Sandu iși cauta cuvintele pentru a anunța, pe Facebook, ca s-a desparțit de soțul ei, fostul tenisman Gabriel Trifu. Cei doi s-au casatorit in octombrie 2006, iar un an mai tarziu s-au mutat in SUA, Florida, unde…