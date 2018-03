Stiri pe aceeasi tema

- Christopher Wylie, fost angajat al companiei Cambridge Analytica, sustine ca organizatii pro-Brexit au "trisat", lucru care poate ca a influentat chiar rezultatul final al referendumului privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Este o incalcare a legii, s-a trisat (...) Este…

Cum arata Narcisa Guță dupa ce și-a pus fațete dentare. Fosta iubita a manelistului Nicolae Guță a suferit mai multe intervenții in ultima perioada. A slabit, iar acum arata așa cum și-a dorit. Recent, Narcisa Guta a incheiat tratamentul stomatologic și le-a aratat tuturor rezultatul.

- Christopher Wylie, fost director pentru cercetare al companiei Cambridge Analytica, sugereaza ca predecesorul sau, Dan Muresan, ar fi fost otravit in Kenya, dupa ce contractul la care lucra "nu a mers cum trebuia", informeaza presa britanica. Dan Muresan, fiul fostului ministru al Agriculturii,…

- Christopher Wylie, fost director pentru cercetare al companiei Cambridge Analytica, sugereaza ca predecesorul sau, Dan Muresan, ar fi fost otravit in Kenya, dupa ce contractul la care lucra "nu a mers cum trebuia", informeaza presa britanica.

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, cere Facebook sa precizeze daca exploatarea pe scara larga a datelor utilizatorilor acestei retele sociale a afectat cetatenii europeni, scrie saptamanalul german Bild am Sonntag, preluat de DPA. Conform publicatiei citate, Jourova ii va adresa luni…

- Investigatorii autoritatii britanice de reglementare insarcinata cu protectia datelor au perchezitionat timp de sapte ore sediul din Londra al societatii Cambridge Analytica, acuzata ca a obtinut datele personale a peste 50 de milioane de utilizatori ai Facebook fara a avea consimtamantul acestora,…

- Tumblr susține ca Rusia a folosit peste 80 de conturi pentru a propaga știri false in timpul campaniei prezidențiale din SUA. Platforma online de microblogging Trumblr a informat ca aproximatv 84 de conturi au fost folosite de o grupare secreta din Rusia care a diseminat informații false in anul 2016,…

- Ofiteri ai Comisiei pentru Informatii au perchezitionat vineri seara sediul companiei de consultanta Cambridge Analytica, acuzata ca l-a ajutat pe presedintele Donald Trump sa castige alegerile prezidentiale din 2016 folosind datele personale a milioane de utilizatori Facebook fara acordul acestora,…

- Tim Berners-Lee, fondatorul World Wide Web-ului, apreciaza ca ne aflam intr-un moment important pentru viitorul Internetului si spune ca utilizatorii ar trebui sa se implice mai mult in modelarea acestuia. "Problemele pe care le vedem astazi sunt erori in sistem. (...) Erorile pot cauza pagube,…

- Alexandru Kogan a extras 50 de milioane de profiluri din Facebook pentru Cambridge Analytica. Barbatul este un psiholog nascut in Republica Moldova, cu scoli in SUA si Hong Kong. Kogan a extras datele folosind o aplicatie care a cules date de pe platforma Facebook, dar nu doar de la utilizatorii…

- Mozilla a anunțat miercuri ca suspenda publicitatea pe platforma social media Facebook, in urma scandalului legat de confidențialitatea datelor și Cambridge Analytica, scrie Reuters. Decizia vine dupa ce au devenit publice informațiile potrivit carora o firma de consultanța politica a obținut acces…

- Un moldovean se numara printre persoanele care ar fi provocat scandalul legat de reteaua de socializare Facebook. Alexandr Kogan ar fi ajutat firma de analiza Cambridge Analytica sa colecteze ilegal datele personale a 50 de mii de utilizatori.

- Facebook este investigata in Statele Unite de Comisia Federala pentru Comert (FTC) si sase comisii importante din Congres in legatura cu modul in care datele personale a 50 de milioane de utilizatori au fost obtinute de firma de analiza a datelor Cambridge Analytica, care a contribuit la alegerea…

- Mark Zuckerberg și-a cerut scuze, dupa scurgerea de informații. Intr-un interviu la postul american CNN, fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, și-a cerut scuze in contextul scandalului privind scurgerea de informații. El a mai spus ca este deschis sa depuna marturie in fața senatului SUA. „Ceea ce incercam…

- Potrivit activistului Christopher Wylie, firma Cambridge Analytica a utilizat date sustrase in 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegatorilor americani si a le trimite reclame politice personalizate. El a explicat ca Steve Bannon si Robert Mercer au avut ideea de a utiliza…

- Intregul scandal iscat in jurul Facebook si Cambridge Analytica a izbucnit dupa ce fostul angajat al companiei britanice de consultanta Christopher Wylie a vorbit cu o jurnalista a publicatiei „Observer“ despre metodele folosite de firma pentru care a lucrat.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, respinge orice legatura intre partidul sau și firma de comunicare strategica Cambridge Analytica, sugerand ca aceasta companie are alte conexiuni in Romania. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea „Nici vorba la PSD. Nici vorba. Asta ar fi chiar culmea. Eu am inteles…

- Facebook pozeaza in victima in scandalul privind scurgerea datelor personale a peste 50 de milioane dintre utilizatorii sai in beneficiul companiei Cambridge Analytica, firma de analiza de date politice implicata in campania electorala pentru sustinerea candidaturii lui Donald Trump la presedintia SUA,…

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie implicata in…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat…

- Comisia Europeana (CE) cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale apartinand unor milioane de utilizatori ai retelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica, implicata in campania electorala a lui Donald Trump, relateaza AFP, potrivit…

- Facebook investigheaza daca un angajat al sau a stiut despre scurgerea cu informatii despre 50 de milioane de persoane catre Cambridge Analytica, firma de publicitate care l-a ajutat pe Donald Trump sa castige alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, transmite Bloomberg.

- Fostul angajat NSA, Edward Snowden, a atacat Facebook printr-un tweet dupa ce gigantul a suspendat Cambridge Analytica, o firma specializata in analiza de date, care a lucrat pentru campania pro-Brexit precum si campania prezidentiala a lui Donald Trump.

- Compania Strategic Communication Laboratories, cea care a condus colectarea de date pentru campania lui Donald Trump, a fost suspendata de catre Facebook pentru ca a incalcat politicile de colectare și deținere a datelor personale. Aceasta companie, alaturi de Cambridge Analytica, sunt…

