Stiri pe aceeasi tema

- Suedia si Norvegia sunt pe punctul de a se alatura Initiativei Europene de Interventie (IEI), formata din zece tari si ai carei ministri ai apararii urmeaza sa se reuneasca vineri in Olanda, potrivit unei surse franceze apropiata de acest dosar, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Aparuta in…

- Interesul fata de masinile electrice se situeaza la cotele cele mai inalte in Romania si Italia, unde 36% dintre respondentii chestionati in cadrul unui studiu realizat de E.ON si Kantar EMNID s-au pronuntat in favoarea autovehiculelor cu propulsie electrica. Pe de alta parte, desi cunoscuti ca fiind…

- Romania se numara printre statele Uniunii Europene cel mai putin dependente de importurile de petrol, cu o pondere de 61% a importurilor nete in consumul de petrol, arata datele pentru anul 2017 publicate de Eurostat. O dependenţă de importurile de petrol mai mică decât România…

- Romania se numara printre statele Uniunii Europene cel mai putin dependente de importurile de petrol, cu o pondere de 61% a importurilor nete in consumul de petrol, arata datele pentru anul 2017 publicate de Eurostat. O dependenta de importurile de petrol mai mica decat Romania se inregistra…

- Romania se numara printre statele Uniunii Europene cel mai putin dependente de importurile de petrol, cu o pondere de 61% a importurilor nete in consumul de petrol, arata datele pentru anul 2017 publicate de Eurostat. O dependenta de importurile de petrol mai mica decat Romania se inregistra in Marea…

- O banca daneza ofera credite ipotecare cu dobanda negativa, ceea ce inseamna ca clienții sunt platiți pentru cumpararea de proprietați cu bani imprumutați, relateaza Huffington Post, potrivit Agerpres.Jyske Bank, a treia cea mai mare banca independenta din Danemarca, a anunțat saptamana trecuta…

- Jyske Bank, a treia cea mai mare banca independenta din Danemarca, a anuntat saptamana trecuta ca potentialii cumparatori de locuinte pot lua o ipoteca pe 10 ani cu rata fixa, cu o dobanda de minus 0,5-. Institutia financiara considera ca rata negativa a creditului va actiona ca o subventie pe perioada…

- Instituita printr-un decret la 6 iulie 1880 pentru consolidarea celei de 3-a Republici, 14 iulie constituie pentru francezi un simbol de libertate, dar și o celebrare republicana. Anul acesta, grație demersurilor președintelui Emmanuel Macron și ale echipei sale, viitorul Europei, adaptarea ei la noul…