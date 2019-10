Stiri pe aceeasi tema

- Persoana acuzata pentru incidentul de la cinema, cand au fost injunghiati doi tineri, dintre care unul chiar actorul principal din filmul care rula pe ecran, nu a avut probleme de comportament in trecut, spune deputatul de Timis, Bianca Gavrilita. Inainte, ea a condus spitalul de la Jebel, pe o functie…

- Declarații uluitoare facute de atacatorul de la cinematograf de seara trecuta la Timișoara, care i-a injunghiat pe doi tineri in timp ce rula filmul Pisica Verde. Individul susține ca el doar s-a aparat și ca victimele, intre care și actorul principal din film, ar fi avut asupra lor cuțitul. Barbatul…

- Cine este barbatul care l-a injunghiat pe actorul Raul Andrici, la Timișoara, in sala de cinema, la proiecția filmului thriller in care juca? De la ce a pornit, de fapt, scandalul? Cine este barbatul care l-a injunghiat pe actorul Raul Andrici, la Timișoara, in cinema Atac șocant in sala de cinema din…

- Noi detalii vin sa completeze tabloul incidentului petrecut la un cinematograf din Timișoara.ndividul in varsta de 36 de ani care a atacat cu cuțitul alți doi barbați este jurist de meserie și angajat la Spitalul de Psihiatrie și Masuri de Siguranța din Jebel, județul Timis.

- Tanarul actor injunghiat intr-un cinematograf din Timișoara a vorbit despre comportamentul bizar al barbatului care l-a atacat. Agresorul este jurist la Spitalul de Psihiatrie si Masuri de Siguranta din Jebel, judetul Timis, iar unul dintre spectatorii atacati este chiar Raul Andrici, actorul principal…

- Barbatul de 36 de ani care a atacat cu cutitul doi spectatori la un cinematograf din Timisoara, luni seara, a fost retinut pentru 24 de ore. Acesta este jurist la Spitalul de Psihiatrie si Masuri de Siguranta din Jebel, judetul Timis, iar unul dintre spectatorii atacati este chiar Raul Andrici, actorul…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, spune ca au fost identificate „neglijențe grave și erori de organizare”, iar pe numele asistentei medicale și al medicului de garda va face plangeri penale. Tragedia de sambata noapte spre duminica, de la Spitalul de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Sapoca,…