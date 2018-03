Stiri pe aceeasi tema

- Cum vad fosti sefi ai Armatei romane si fosti oficiali guvernamentali de la Chisinau reunificarea Romaniei si Republicii Moldova, care e greutatea Rusiei intr-un asemenea proces si care sunt pasii „marunti" necesari in pregatirea scenei printr-o unire informala, intr-un reportaj in presa romana. Ideile…

- Garajul era incalzit cu o instalatie improvizata de gaz, alimentata de la o butelie. Din cauza scaparilor de gaz, Vasile Sofron-profesor de sport, in varsta de 62 de ani si prietenul sau Viorel Pap, de 44 de ani s-au intoxicat. In jurul orei 22.30, ieri seara, sotia lui Viorel Pap, vazand ca acesta…

- Descoperire teribila , aseara, in Pascani. Doi barbati au fost gasiti morti intr-un garaj. Din primele informatii, una dintre victime este Vasile Sofron, fostul director adjunct al Colegiului CF...

- Sambata, 24 martie 2018, a avut loc faza județeana a CONCURSULUI DE ISTORIE „A.D. XENOPOL”, ediția a XV-a, organizat de Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida“ și Liceul Tehnologic „Petru Poni, cu sprijinul ISJ Iasi. Elevii Colegiului Tehnic de Cai Ferate „Unirea” coordonați de domnul profesor Bugioeanu…

- Elevii Școlii Gimnaziale „Ștefan Luchian” Moinești au avut parte, ieri, de o frumoasa lecție de istorie prin activitatea „Sarbatorirea Centenarului Unirii Romaniei cu Basarabia”, ce a avut ca invitați speciali pe Paul-Claudiu Cotirleț, doctor in istorie, lector la Colegiul Național de Aparare București,…

- Un barbat s-a autodenunțat la poliție, dupa ce și-ar fi ucis soția și cei doi copii. La sediul IPJ Brașov s-a prezentat, marți, un barbat, in varsta de 43 ani, care a afirmat ca și-a omorat soția și cei doi copii. In urma primelor verificari, acest lucru se confirma. Barbatul, care este kinetoterapeut,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti, cu prilejul celebrarii a 100 de ani de la unirea cu Basarabia, ca, dupa exemplul anului 1918, doar "vrerea" Parlamentelor de la Bucuresti si Chisinau, exprimand vointa poporului roman din Romania si din Moldova, va putea reface ceea…

- Copiii de la Scoala Bordestii de Jos au sustinut in biserica parohiala din localitate un program artistic cu ocazia sarbatoririi Centenarului Unirii Basarabiei cu Romania. Activitatea a avut loc duminica, la finalul slujbei, in fata credinciosilor prezenti la sarbatoarea Buneivestiri.…

- Manifestatie de amploare la Chisinau. Acolo a avut loc "Marea Adunare Centenara" care sarbatoreste o suta de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Zeci de mii de oameni au cerut unirea in fata Guvernului. Printre ei a fost si Traian Basescu. Fostul presedinte a cerut Parlamentelor Romaniei si Republicii…

- Delegatia din Pascani va fi condusa de prof. Genoveva Serban, director al Colegiului „Mihail Sadoveanu", si de catre dr. Grigore Craciunescu, fost primar al municipiului Pascani si fost deputat in parlamentul Romaniei. Evenimentul este organizat de catre Liceul Teoretic „Petre Stefanescu" din Ialoveni,…

- In conformitate cu prevederile Legii nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, incepand cu data de 26 martie 2018, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic un set de trei monede (din aur, argint și tombac cuprat) și o moneda din alama, pentru colecționare, dedicate…

- Un elev de clasa a XII-a, de la Colegiul Tehnic "Mihai Bacescu" Falticeni, a fost eliminat de la proba de geografie a simularii examenului de bacalaureat, dupa ce i-a sunat telefonul mobil in timpul testarii.Lucrarea elevului va fi notata cu 1, insa calificativul nu va fi trecut ...

- SC APA CTTA SA ALBA anunța ca in data de 21 martie 2018, incepand cu ora 07.00, se vor efectua lucrari de spalare a tronsonului Inoc – Ocna Mureș, din aducțiunea cu apa potabila Dn 600 mm SP Galda-Aiud-Ocna Mureș, iar durata se estimeaza la 18 h. Consumatorii, posibil afectați de intreruperea furnizarii…

- Victimele au ajuns la spital cu taieturi pe brate, urechi, fata si torace. Astfel, un pacient in varsta de 28 de ani din Podu Iloaiei prezenta un traumatism cranio-cerebral cu pierderea cunostintei, multiple plagi taiate la nivelul bratului drept, arcada sprancenara stanga si pe urechea stanga. Pacientul…

- La implinirea unui secol de viata, o femeie din Borsa si-a aniversat ziua de nastere alaturi de familie si de reprezentantii Serviciului Asistenta Sociala din cadrul Primariei Orasului Borsa. Acestia i-au transmis urari de sanatate, bucurii si liniste sufleteasca, precum si traditionalul „La multi ani!…

- Alti doi barbati au murit din cauza virusului gripal, ceea ce duce ca bilantul deceselor in actualul sezon de gripa sa ajunga la 84. Victimele sunt un barbat in varsta de 63 de ani din judetul Mures si, respectiv, un om in varsta de 59 de ani, din judetul Bihor, din cate au anuntat reprezentantii […]…

- Cinci persoane cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani au fost ranite grav, dupa ce mașina în care se aflau a intrat, luni dimineața, într-un cap de pod, pe E 79, în localitatea Draguțești din județul Gorj. Patru victime au fost duse la spital, iar una este resuscitata…

- Elevii de la Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” au invațat cum sa se comporte in caz de cutremur și incendiu, chiar de la angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vrancea. Plutonierii majori Fercalo Ionuț și Peșterau Valentin le-au vorbit vineri, 3 martie, tinerilor liceeni despre modul in…

- Membrii unei familii din comuna Poiana Cristei, respectiv parinții și doi fii, au fost trimiși in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, violare de domiciliu, amenințare și tulburarea ordinii…

- „Daruiește pentru educație” este un proiect atractiv și interesant pe care trainerul Romeo Crețu, alaturi de doamna Oana Țogan, antreprenor local, l-au prezentat astazi elevilor Colegiului Tehnic de Cai Ferate “Unirea”, Pașcani. Acest priect se dorește a fi un real ajutor pentru liceenii care vor sa-și…

- Romania de la Arges! In anul Centenarului Marii Uniri, universulargesean.ro va invita sa redescoperiti argesenii care au jucat un rol important in istoria Romaniei Moderne, personalitati de care suntem mandri. Ion I. C. Bratianu a fost una dintre cele mai complexe si controversate personalitati politice…

- Primaria Municipiului Tulcea si Ansamblul Artistic Profesionist "Baladele Deltei" din Tulcea, organizeaza duminica, 25 februarie 2018, Spectacolul Artistic si Concursul "Cine stie castiga", sub genericul "De Dragobete, iubeste romaneste"! Programat a se desfasura la sala Teatrului "Jean Bart" din municipiu,…

- Una dintre cele mai vechi instituții de invațamant din municipiul Brașov, Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu”, are nevoie urgenta de reabilitare si modernizare, pentru a nu fi inchis. Cladirea nu mai corespunde masurilor de siguranța impuse de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU), astfel Primaria…

- Una dintre cele mai vechi instituții de invațamant din municipiul Brașov, Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu”, are nevoie urgenta de reabilitare pentru a nu fi inchis. Cladirea nu mai corespunde masurilor de siguranța impuse de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU), astfel Primaria Brasov va…

- Doi soti din localitatea Borosesti, comuna Scanteia, au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce casa in care locuiau a luat foc in timp ce ei, se pare, dormeau. Victimele, o femeie in varsta de 59 de ani si un barbat in varsta de 62 de ani, au fost transportate in Unitatea de Primire Urgente (UPU)…

- Miercuri, 14 februarie 2018, la Colegiul Tehnic de Cai Ferate „Unirea”, Pașcani, reprezentanții programului gratuit EDMUNDO au oferit elevilor consiliere in vederea unor eventuale studii in strainatate. Consilierea implica totodata asistența pentru admiterea la instituțiile internaționale de invațamant…

- Orașul Ineu din județul Arad a fost lovit de o tragedie fara margini. Bogdan Dragoi, un tanar de 23 de ani, fiul unui cunoscut profesor si fost director de liceu, a murit intr-un accident de mașina groaznic.

- Primul director al televiziunii nationale, academicianul Andrei Timus, s-a stins din viata la varsta de 96 de ani. Andrei Timus s-a aflat in fruntea televiziunii nationale in perioada februarie 1958 - aprilie 1961.

- O adevarata tragedie a cutremurat Ineul. Bogdan Dragoi, un tanar de 23 de ani din Ineu, fiul unui cunoscut profesor si fost director adjunct al Colegiului „Mihai Viteazul” din Ineu, se intocea din Franta de la schi. Se pare ca a adormit la volan si a avut un accident de circulatie pe autostrada in Franta,…

- Premierul Viorica Dancila l a numit astazi pe Sorin Giuvelea la conducerea ANAF. Acesta a mai condus institutia pentru o perioada scurta, in perioada in care guvernul era condus de Sorin Grindeanu, conform Capital.ro. Sorin Cristian Giuvelea a mai avut atributii de coordonare a activitatilor de metodologie…

- Director tehnic la UEFA, Ionuț Lupescu, 49 ani, pastreaza suspansul in privința unei eventuale candidaturi la șefia FRF, dar lasa o poarta deschisa spre intrarea in cursa pentru detronarea lui Burleanu la alegerile din 18 aprilie. - Ionuț, ai venit special din Qatar pentru a participa la comemorarea…

- Sursa foto: opiniabuzau.ro Societatea Urbis Serv, subordonata Primariei și cu capital integral al municipiului Buzau, are director nou. Este vorba despre consilierul județean Silviu Nicoara, cel care a reușit sa promoveze concursul pentru aceasta funcție de conducere. De altfel, Silviu Nicoara a fost…

- Primarul Parisului, Anne Hidalgo, a anuntat ca luminile Turnului Eiffel vor fi stinse, la miezul noptii, ca omagiu pentru victimele atentatului de la Kabul, soldat cu 95 de morti.“La miezul noptii, Turnul Eiffel se va stinge in semn de omagiu pentru victimele atentatului odios care a lovit…

- AJOFM Satu Mare ofera pentru saptamana urmitoare un numar de 254 locuri de munca vacante. 19 dintre acestea se adreseaza persoanelor cu studii superioare. Structura pe meserii : MESERIA Locuri ACOPERITOR METALE 5 AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII (BROKER MARFURI) 1 AGENT DE SECURITATE 6 AGENT DE VANZARI…

- In perioada 23 - 28 ianuarie 2018, va invitam sa vizitați expozițiile din cadrul Bienalei de Carte Bibliofila și de Carte-Obiect, deschise in fiecare zi de marți pana duminica, in intervalul orar 10.00 - 18.00, in spațiile expoziționale ale Muzeului Național al Literaturii Romane din Calea Griviței…

- Aceasta a fost a doua sesiune de consultatii stomatologice desfasurata in cadrul scolii, prima derulandu-se in data de 8 octombrie 2017, cand Colegiul Tehnic C.F. "Unirea" a jucat rol de institutie gazda pentru elevii celorlalte scoli din oras care s-au inscris pentru a fi consultati. "Pentru ca fiecare…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean Arad, Emilia Soriteu, a declarat, sambata, corespondentului Mediafax, ca a fost inceputa o ancheta de catre conducerea Colegiului "Mihai Viteazul" din orasul Ineu. Asta dupa ce, vineri, un elev a aprins o petarda de mare putere, pe care a introdus-o…

- Doliu in satul Gura Bacului, Anenii Noi. Cele trei persoane, care si-au pierdut viata, in urma tragicului accident rutier produs luni in prejma satului Todiresti, au fost conduse astazi pe ultimul drum.

- O femeie în vârsta de 35 de ani și un copil în vârsta de 10 ani, ambii pasageri într-un autoturism care se deplasa, duminica dupa-amiaza, pe DN 73 A Predeal-Râșnov, au fost raniți într-un

- Luni, 15 ianuarie 2017, profesorii de la Colegiul Tehnic de Marina Constanta, elevii si parintii vor protesta din cauza ca unitatea de invatamant va fi mutata, iar in actuala cladire va fi reinfiintat Colegiul Militar.Citeste si: S a aprobat infiintarea Liceului Militar de Marina Constanta. Ce spune…

- Elevii si cadrele didactice de la Colegiul Tehnic de Marina "Alexandru Ioan Cuza" Constanta sunt suparati de faptul ca unitatea de invatamant va fi mutata, iar in actuala cladire va fi reinfiintat Colegiul Militar. "Colectivul de elevi si cadre didactice de la Colegiul Tehnic de Marina "Alexandru Ioan…

- Fostul director al companiei Remin, Ioan Buda, actualmente consilier judetean, afirma ca accidentul de pe raul Sasar de acum cateva zile ste numai inceputul si ca astfel de evenimente vor mai avea loc si in alte locatii din Maramures. “Ca si fost director al companiei Remin cunosc destul de bine problematica.…

- Dispozitivele smartphone vor transforma Inteligenta Artificiala intr-o tehnologie utilizata la scara larga, in viitorul apropiat, conform rezultatelor unui studiu recent sponsorizat de Huawei si pregatit de IDC, care arata ca, in 2016, la fiecare computer vandut au fost achizitionate 5,6 smartphone-uri.…

- In Romania, doi copii sunt abuzati in fiecare ora. E concluzia sumbra ce reiese din statisticile autoritatilor. Cifrele ar putea fi insa mult mai grave, pentru ca nu toate cazurile sunt semnalate. In continuare, foarte multi parinti nu considera ca o palma data copilului inseamna violenta. Victimele…

- Un numar de 100 de romani din diverse domenii de activitate, seniori dar si tineri cu viziune, vor fi fotografiati cu o tehnica si cu aparate vechi de un secol, printr-un proiect care se va derula pe parcursul anului 2018. Un punct cheie pe harta manifestarilor este Alba Iulia, „Orasul Unirii“, care…