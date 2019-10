Fost director al CIA, avertizare privind SUA sub Trump: Cred…

Brennan, care a fost sef al CIA in timpul lui Barack Obama, a avertizat intr-un interviu la postul de televiziune NBC ca "principiile democratice pe care este fondata tara sunt pe cale de a se eroda".

Intrebat despre modul in care CIA ar putea evalua stabilitatea administratiei, el a afirmat ca "noi l-am considera ca un guvern foarte corupt care este in acest moment sub controlul acestui individ puternic care a putut corupe institutiile si legile tarii".

"Cred ca nu mai este vorba de o democratie daca un autocrat (...) o are in mainile sale", a adaugat el.

Acuzandu-i pe…