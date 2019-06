Stiri pe aceeasi tema

- Soferul care a provocat accidentul de la Fundatia avea o alcoolemie de 3,05 g/L alcool pur in sange la proba luata la ora 22:35, iar ulterior la proba de la ora 23:35 alcoolemia a fost de 2,82 g/L. Vineri seara la ora 21:59, in timp ce conducea o autoutilitara de la ApaVital, soferul in varsta de 56…

- "Ziarul de Iasi" a intrat in posesia unei filmari din care se poate vedea cum s-a produs accidentul din pasajul Mihai Eminescu. Conducatorul auto, Vasile B., era atat de ametit, incat nu a reusit nici sa sufle in fiola, a intrat cu masina s-a izbit violent de un parapet la intrarea in pasaj. El a declarat…

- Faptul s-a intamplat joi spre vineri noaptea, la ora 24, atunci cand tanarul Gabriel Bob s-a aruncat de pe pasajul „Mihai Eminescu" in strada. Tanarul s-a zdrobit de asfalt, iar medicii sositi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata. „Politistii au fost sesizati prin 112, la…

- Un sofer de la ApaVital s-a urcat beat la volanul autoutilitarei de serviciu si s-a izbit violent de un parapet la intrarea dinspre bulevardul Independentei in pasajul Mihai Eminescu. Conducatorul auto, Vasile B., era atat de ametit, incat nu a reusit nici sa sufle in fiola, dupa cum vedeti in materialul…

- Cunoscut drept un mare consumator de bauturi alcoolice, Cezar S. a vazut negru in fața ochilor, dupa un conflict spontan cu soția, in noaptea de marți spre miercuri. Satenii care au auzit scandalul susțin ca femeia a incercat sa scape de furia barbatului, fugind la o vecina, insa nu a fost suficient.…

- FOTO – Arhiva Politistii Biroului Drumuri Nationale si Europene Cluj au depistat joi dupa-amiaza, in jurul orei 15:20, un barbat de 65 de ani, din comuna Baisoara, judetul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe DN1 E60, pe raza localitatii Floresti, deși avea dreptul de a conduce suspendat. Barbatul…

- Dupa 25 de ani de casnicie, intre Vasile si cea pe care a dus-o la altar a izbucnic un adevarat scandal. Si totul ar fi inceput atunci cand barbatul, din cauza unor dureri, a ajuns pe mana medicilor, la acelasi spital la care fosta sotie lucra ca infirmiera... Atunci, acuza el, femeia ar fi profitat…

- Cercetați pentru infracțiuni rutiere Vineri, 29 martie a.c., ora 17.08, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Garoafa au depistat un barbat, de 41 de ani, din comuna Suraia, in timp ce conducea un autoturism pe D.J. 204 D, in localitatea Vinatori. In urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat…