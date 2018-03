Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat democrat in parlamentul de la Chisinau, Iurie Bolboceanu, acuzat de spionaj si tradare de patrie, a fost condamnat la 14 ani de inchisoare cu executarea pedepsei intr-un penitenciar de tip inchis si cu privarea dreptului de a ocupa functii publice pe o perioada de 4 ani, informeaza marti…

- Traian Basescu spune ca soția singurului terorist roman condamnat i-a cerut o audiența! Nevasta lui Omar Hayssam a mers la Basescu și i s-a plans ca fostul afacerist, implicat și condamnat la aproape 25 de ani de inchisoare in dosarul rapirii jurnaliștilor romani in Irak, este pe moarte.”Am…

- Pronuntare amanata de ICCJ in dosarul fostului deputat Vlad Cosma Instanta Suprema a amânat pentru 22 martie pronuntarea sentintei definitive în dosarul în care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat în prima instanta la opt…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat luni pentru 22 martie pronuntarea definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.…

- Preotul Valeriu Roman, consilier Patrimoniu in Permanenta Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Tomisului, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Constanta, pentru conducerea unui vehicul sub influenta al...

- Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat la inchisoare in 31 ianuarie in dosarul fostului sef al Consiliului Judetean Cluj, Horia Uioreanu, iar ulterior cautat in baza unui mandat european de arestare, a fost identificat pe teritoriul Italiei si urmeaza sa fie parcurse procedurile de intrare in custodia…

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat sentinta definitiva intr-un dosar de omor cu un inculpat in varsta de 30 de ani si victima de 48 de ani. Instanta a mentinut prin decizia din 19 februarie 2018 pedeapsa de 17 ani de inchisoare pentru inculpatul Iacob Florin, care are 6 copii minori, pronuntata de…

- Fostul deputat PNL Mircea Rosca a fost condamnat joi, 22 februarie, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea unei infractiuni de trafic de influenta.

- Administratorul unui site de streaming ilegal din Franta a fost condamnat, in absenta, la doi ani de inchisoare cu executare si la plata unor despagubiri de peste 80 de milioane de euro unor parti civile, transmite AFP.

- Polițiștii din cadrul Politiei Mioveni l-au depistat pe F.Marius Viorel, de 30 de ani, din orasul Murfatlar, judetul Constanta, pe numele caruia Tribunalul Gorj a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii. Barbatul a fost condamnat la 4 ani si 9 luni de inchisoare pentru…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ieri ca nu ii va cere demisia consilierului sau Darius Valcov, condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare, pana cand nu va fi pronuntata o decizie definitiva in acest dosar. „Nu am abandonat niciodata un membru al echipei mele care trece printr-un moment…

- La insistenta procurorilor, un mercenar a fost condamnat la inchisoare, dupa ce anterior, scapase doar cu o pedeapsa cu suspendareAmintim ca, in toamna anului trecut, Procuratura municipiul Chisinau de comun cu Serviciul de Informatii si Securitate au identificat si retinut un

- Scenele s-au petrecut la un punct de trecere a frontierei. In imagini, apar 4 barbati apropiindu-se de linia de demarcatie si salutandu-se destul de calduros. Apoi, cate unul din fiecare parte trece pe teritoriul celeilalte tari. Potrivit Serviciilor de Informatii ale Estoniei, Rusia a eliberat un…

- Presedintele parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a acuzat autoritatile de la Moscova ca ar elibera pasapoarte locuitorilor din Transnistria in care ca loc de nastere este indicata nu Republica Moldova, ci ' Republica Moldoveneasca Nistreana' ('Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika'), denumirea…

- Fostul angajat al Serviciului de Informații și Securitate din Portugalia (Servico de Informacoes de Seguranca – SIS), Frederico Carvalhao, a fost condamnat la șapte ani de inchisoare pentru spionaj in favoarea Rusiei, transmite agenția Reuters. Carvalhao a fost reținut la Roma in 2016. Conform anchetatorilor,…

- Zhong Kun Jiang, proprietarul unui restaurant japonez din Florida, a gustat din sos in cadrul unei verificari de rutina si a ramas surprins de usturimea preparatului. Dupa ce a verificat camerele de supraveghere, acesta a descoperit ca unul dintre bucatari, Margarito Padillo (54 ani), turna…

- Un ofiter al serviciilor de informatii din Portugalia, arestat in mai anul trecut pentru spionaj in beneficiul Rusiei, a fost condamnat joi la sapte ani de inchisoare de catre un tribunal din Lisabona, relateaza AFP. Justitia portugheza apreciaza ca a demonstrat ca Frederico Carvalhao Gil…

- Consilierul prim ministrului, Darius Valcov, a fost condamnat la 8 ani de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva, ea putand fi atacata cu apel.- in curs de actualizare

- Un fost ofiter SRI, trimis in judecata pentru trafic de droguri de mare risc, a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare. Sentinta este definitiva si a fost pronuntata de Curtea de Apel Timisoara.

- Trei lituanieni au fost arestati in decembrie in Lituania sub acuzatia de spionaj in favoarea Rusiei, a anuntat joi politia de la Vilnius, relateaza AFP. Suspectii fac obiectul a doua anchete separate, lansate la solicitarea serviciilor speciale ale armatei. 'Ei au actionat…

- Un avion de vanatoare Su-27 a interceptat un avion militar de spionaj american EP-3E Aries II ce zbura deasupra Marii Negre in apropierea spatiului aerian al Rusiei. Pentagonul a reclamat faptul ca avionul de vanatoare a zburat „periculos de aproape”, la doar 1,5 metri de avionul american.

- Primul turneu de arte marțiale mixte din acest an va fi, la Chisinau, o noua oportunitate de promovare si pentru tinerii sportivi. In prima parte a turneului "Eagles Fighting Championship-8" sunt programate cateva dueluri cu luptatori tineri.

- Situație halucinanta in cazul unui barbat fara maini și fara picioare care ar fi batut un polițist din Moldova. Nicolae Ceban a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pentru huliganism. Chiar daca barbatul a scapat de executarea pedepsei, barbatul infirm are cazierul patat. Nicolae Ceban…

- ”De transferurile lui Cristi Tanase si Valeica Gaman se ocupa MM. Vorbeste el cu agentul care lucreaza la firma lui Victor si Giovani”, a spus Gigi Becali in direct la TV. Declaratia lui Becali ii poate cauza probleme mari lui Stoica in masura in care implicarea acestuia din urma este reala, dupa…

- La aceste aplicatii, militarii rusi au exersat mai multe procedee de lansare, ghidare si manuire a sistemelor de rachete antitanc. Expertul in probleme de securitate, Rosian Vasiloi, de la Institutul pentru Dezvoltare si Initiative Sociale 'Viitorul' din Chisinau, se intreaba cu aceasta ocazie…

- Un fost politist rus, deja condamnat pentru uciderea a 22 de femei, a aparut miercuri in fata justitiei pentru alte 59 de crime, ceea ce l-ar putea face cel mai sangeros ucigas in serie din istoria recenta a Rusiei, scrie AFP.

- Originar din Tatarani, Alexandru Daniel Buciumas a devenit spaima covrigariilor din oras. Si asta pentru ca, dupa ce a fost eliberat din spatele gratiilor, la jumatatea lunii noiembrie, condamnat pentru furt, a revenit la vechile indeletniciri. A cooptat doi minori de 12 ani, ambii din municipiul…

- Curtea de Apel Timiș a oferit ultimul verdict în dosarul finanțarii echipei Poli Timișoara în perioada 2008-2011, iar fostul președinte al echipei, Gheorghe Chivorchian, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare.

- Seful Comitetului pentru relatiile cu CSI, integrare euroasiatica si relatiile cu conationalii din Duma de Stat a Rusiei, Leonid Kalashnikov, considera ca decizia Curtii Constitutionale de la Chisinau privind suspendarea din functie a lui Igor Dodon este menita sa destabilizeze procesul se apropiere…

- Mircea Balus, unul dintre cei mai cunoscuti membri ai lumii interlope din Capitala, condamnat in „dosarul clanurilor” alaturi de alte nume sonore precum fratii Nutu si Sile Camataru, a fost eliberat a doua zi dupa ce a primit condamnarea de noua ani de inchisoare, scrie wowbiz.ro.Mircea Nebunu’,…

- Suspectul ar fi transmis secrete guvernamentale contactelor sale ruse, potrivit Serviciului ucrainean de securitate (SBU). Presa ucraineana scrie ca suspectul este un colaborator al premierului ucrainean Volodimir Groisman, care l-a insotit in calatorii in strainatate. Groisman a multumit…

- Pe 20 decembrie 2017, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat arestarea unui angajat guvernamental banuit de acțiuni favorabile Rusiei. In cursul zilei de azi, identitatea angajatului guvernamental a fost dezvaluita: Stanislav Yezhov a fost arestat sub suspiciunea de a fi agent al Serviciului…

- Un roman a fost condamnat la inchisoare pe viața, in Marea Britanie, pentru tentativa de viol și lipsire de libertate. Marian Avram, de 33 de ani, are condamnari anterioare pentru viol și tentativa de viol, fapte savarșite in Romania, relateaza Welvyn Hatfield Times. Potrivit deciziei…

- Romanul Alin Marin, in varsta de 22 de ani, a fost arestat pentru furtul a 53 de telefoane mobile in timpul unui concert desfasurat la Birmingham, relateaza Romania TV.Alin Marin ascundea telefoanele furate intr un costum de inot pe care il purta sub hainele obisnuite si a fost arestat pe data de 19…

- Un tinar de 28 de ani din Raionul Criuleni, care și-a ucis propria mama cu cruzime, a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare. Sentința a fost pronunțata acum cinci zile de catre prima instanța - Judecatoria Chișinau (sediul Ciocana). Totodata, complicele acestuia a fost condamnat la 15 ani de inchisoare.…

- Pedeapsa cu închisoare 25 ani a fost aplicata la data de 15.12.2017 de catre instanta de judecata Chisinau sediul Ciocana, unui tânar în vârsta de 28 de ani, din raionul Criuleni, care și-a omorât cu cruzime propria mama. Procurorul a solicitat instanței de…

- Un tribunal german l-a condamnat miercuri la opt ani si jumatate de inchisoare pe un pompier acuzat ca a incediat in mod intentionat cinci imobile, cu motivatia de a avea de lucru si a-si creste veniturile, transmite dpa. Inculpatul, in varsta de 36 de ani, era pompier voluntar, fiind platit cu 10…

- Curtea Suprema a Iranului a confirmat condamnarea la moarte pentru spionaj a unui profesor universitar iranian care locuia in Suedia, conform unei declarații emise marți de Amnesty International. Ahmadreza Djalali, medic și lector la Institutul Karolinska, o universitate medicala din Stockholm, a fost…