- Greg Craig a fost inculpat de catre un juriu federal pentru ca a falsificat si a ascuns fapte, in mod intentionat, fata de unitatea insarcinata la Departamentul Justitiei cu agenti straini si pentru ca a dat declaratii false si vizand sa induca in eroare unitatea, a anuntat departamentul intr-un…

- Vicepreședintele american Mike Pence a declarat duminica faptul ca raportul procurorului special Robert Mueller privind ingerințele ruse in alegerile din 2016 indica faptul ca Donald Trump este nevinovat și ar trebui salutat de toți cetațenii, relateaza Euronews, potrivit Mediafax.„Ancheta…

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al presedintelui Donald Trump, a fost condamnat miercuri la 43 de luni de inchisoare suplimentare pentru doua acuzatii de conspiratie, la care a pledat vinovat in septembrie anul trecut, transmit Reuters si dpa.Manafort primise joi o pedeapsa de 47 de…

- Paul Manafort, in varsta de 69 de ani, a fost inchis pentru inca 43 de luni, in urma unor acuzații care au rezultat in urma anchetei desfașurate de Rusia. El mai primise joi o pedeapsa de 47 de luni de inchisoare pentru infracțiuni financiare scoase la lumina de ancheta condusa de procurorul special…

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al președintelui american Donald Trump, a fost condamnat joi la 47 de luni de inchisoare de un judecator american pentru frauda bancara și fiscala descoperita in timpul anchetei lui Robert Mueller privind rolul Rusiei in alegerile din 2016, transmite CNN, conform…

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al presedintelui american Donald Trump, ar trebui condamnat la pana la 24 de ani de inchisoare, a declarat procurorul special Robert Mueller vineri, scrie The Guardian.Citește și: Sondaj CURS - PSD continua scaderea. ALDE și Pro Romania se consolideaza,…