- Un nou suspect de complicitate in asasinarea cu acid sulfuric a unei militante anticoruptie in Ucraina a fost arestat si plasat in arest preventiv, au anuntat luni autoritatile ucrainene, acuzate ca nu fac nimic pentru a-i pedepsi pe cei care ataca societatea civila, relateaza AFP. Cel de-al saselea…

- Procurorul general al Ucrainei, Iuri Lutenko, si-a depus marti demisia dupa moartea unei militante anticoruptie in urma unui atac cu acid, relateaza AFP. 'Voi prezenta astazi o cerere de demisie presedintelui' pentru a arata ca 'nimeni nu se agata de putere', a declarat procurorul general…

- Noi piste in cazul Victoriei Marinova, jurnalista ucisa cu brutalitate in Bulgaria! A fost reținut un nou suspect in Germania, țara unde ar fi reușit sa fuga imediat dupa crima. Barbatul ar fi fost identificat in baza probelor ADN gasite la locul crimei, pe malul Dunarii, la Ruse, potrivit stirileprotv.ro.…

- Apar noi informații in cazul uciderii jurnalistei Bulgare Viktoria Marinova. Se pare ca un nou suspect a fost arestat in localitatea Stade, la circa 45 km vest de orasul german Hamburg, informeaza miercuri publicatia bulgara 168 Chasa, citata de DPA.

- Al doilea suspect in cazul Skripal, Aleksandr Evghenievici Miskin, decorat de Putin pentru eroism; suspectul a participat la operatiuni secrete in Transnistria, dezvaluie Bellingcat in Parlamentul britanic. Acest barbat - un medic militar angajat de catre serviciul militar rus de informatii…

- Sute de ucraineni au manifestat joi in fata palatului prezidential din Kiev dupa tentativa de asasinat ce a vizat un militant anticoruptie ranit de gloante la Odesa (sud-vest), cerand o reactie publica din partea puterii dupa mai multe atacuri de acelasi fel, relateaza France Presse. Oleg Mihailik,…

- Sarbul Bratislav Zivkovic, mercenar inrolat in Mișcarea Cetnica, criminal de razboi in Ucraina, decorat de patru ori de ruși, a fost joi arestat de catre poliția sarba, anunța portalul sarb N1.