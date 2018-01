Stiri pe aceeasi tema

- "Steve Bannon nu are nimic de-a face cu presedintia mea. Cand a fost concediat, nu si-a pierdut doar slujba, ci si mintile. El nu reprezinta nimic pentru mine, este doar pentru el", a declarat Trump. Declaratia lui Trump vine dupa ce Steve Bannon a catalogat o intalnire, in iunie 2016, a unui…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi, pentru cotidianul New York Times (NYT), ca ancheta privind eventualul amestec al Rusiei in alegerile din 2016 pentru Casa Alba 'da o foarte proasta imagine' despre Statele Unite, el aratandu-se increzator ca procurorul special Robert Mueller,…

- Facebook si Microsoft au impiedicat saptamana trecuta mai multe atacuri cibernetice ale Coreii de Nord, a declarat marti un oficial al Casei Albe, in conditiile in care Statele Unite acuza public ca autoritatile de la Phenian ca au coordonat in luna mai un atac informatic care a blocat activitatea…

- Agentiile americane de informatii au avertizat Rusia in legatura cu un complot terorist major planuit in Sankt Petersburg, permitand Moscovei sa contracareze un atac care ar fi putut ucide "un numar mare de persoane", a declarat duminica Casa Alba, potrivit Reuters.

- Dina Powell, consilier adjunct pe probleme de securitate nationala al presedintelui american si responsabil pe problemele ce tin de Orientul Mijlociu, va parasi în curând Administratia de la Washington, a anuntat, vineri, Sarah Sanders, purtatorul de cuvânt al Casei Albe, relateaza…

- Televiziunea rusa nu va transmite Jocurile Olimpice de la Pyeongchang din 2018, din cauza excluderii Rusiei de catre Comitetul International Olimpic (CIO), informeaza Reuters. Dupa decizia CIO, grupul media de stat VGTRK a anuntat ca nu va difuza competitiile de la JO de iarna. Rusia, interzisa…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, isi va anunta miercuri asteptata decizie asupra recunoasterii, sau nu, a Ierusalimului drept capitala a Israelului si a eventualei mutari acolo a ambasadei americane, transmite EFE preluat de agerpres, care o citeaza pe purtatoarea de cuvant a Casei Albe.…

- Decizia de relocare a Ambasadei Statelor Unite in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, recent anunțata de catre președintele Donald Trump a fost amanata, anunța Reuters care adauga ca, potrivit Autoritații Palestiniene, aceasta mutare ar putea fi comparata cu ”un sarut al morții”. Aceasta amanare a deciziei…

- "Imi pare foarte rau pentru generalul Flynn. Foarte rau. A avut o viata puternica, iar acum imi pare foarte rau", a declarat Donald Trump luni dupa-amiaza. "Hillary Clinton i-a mintit de multe ori pe agentii FBI si nu i s-a intamplat nimic. Flynn a mintit si i-au distrus viata. Este foarte…

- Presedintele american, Donald Trump, nu a luat inca o decizie daca sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, declaratie despre care unii se asteapta sa fie facuta miercuri, a declarat duminica Jared Kushner, ginerele si consilierul liderului de la Casa Alba, informeaza Reuters."Examineaza…

Președintele american Donald Trump nu a luat inca o decizie daca sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, declarație despre care unii se așteapta sa fie facuta miercuri, a declarat duminica Jared Kushner, ginerele și consilierul liderului de la Casa Alba, informeaza Reuters.

- I never asked Comey to stop investigating Flynn. Just more Fake News covering another Comey lie!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2017 Intr-o audiere in Senat la inceputul lunii iunie, fostul director al FBI, James Comey, a afirmat ca Donald Trump i-a cerut personal…

- "Am fost nevoit sa il demit pe generalul Flynn pentru ca l-a mintit pe vicepresedinte si pe agentii FBI. El pledeaza vinovat pentru aceste acuzatii. Este rusinos ce a facut, deoarece in perioada de tranzitie actiunile sale au fost legale. Nu era nimic de ascuns", a declarat Donald Trump prin Twitter…

- Donald Trump a vorbit din nou despre fostul sau consilier, generalul Michael Flynn, care a fost inculpat in dosarul privind ingerința rusa la alegerile prezidențiale din SUA. Președintele american a scris pe Twitter ca a fost nevoit sa-l concedieze pe Flynn, deoare acesta l-a mințit pe vicepreședintele…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata - in prima sa reactie dupa ce fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, a recunoscut ca a mintit FBI - ca nu a existat "absolut nicio complicitate" intre echipa sa de campanie si Rusia, informeaza Reuters si AFP.…

- Grupul auto german Volkswagen poarta discutii vizand preluarea unei participatii la GAZ, un producator rus de autovehicule comerciale usoare, au declarat vineri pentru Reuters mai multe surse din apropierea discutiilor. Deocamdata nu este clar cat de mare este participatia pe care Volkswagen…

- Recunoasterea vinovatiei de catre Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate al lui Donald Trump, ”implica pe oricine altcineva in afara de domnul Flynn”, a declarat vineri un avocat al Casei Albe, relateaza The Associated Press.Avocatul Ty Cobb subliniaza totodata ca Flynn…

- Casa Alba a respins informațiile privind inlocuirea secretarului de stat Rex Tillerson, dupa ce mai multe publicații importante au scris ca acesta va fi schimbat in funcție cu șeful CIA, Mike Pompeo. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe a afirmat ca Rex Tillerson „continua sa conduca Departamentul de…

- "La 11 ma duc la parada. Voi sta in tribuna alaturi de toti invitatii", a declarat joi premierul Mihai Tudose. Intrebat daca va fi si Liviu Dragnea in tribuna, Tudose a spus: "Eu cred ca este in tribuna, asa stiu, a fost invitat". Atat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea,…

- Potrivit hollywoodreporter.com, CNN va boicota petrecerea de Craciun organizata pentru mass-media, vineri, de presedintele american Donald Trump la Casa Alba. „In contextul atacurilor continuate ale presedintelui la libertatea presei si la CNN, nu consideram ca este potrivit sa sarbatorim…

- Președintele francez Emmanuel Macron, aflat in vizita in Africa, a ținut marți sa se distanțeze de predecesorii sai, afirmand ca provine dintr-o generație care nu vrea sa le spuna africanilor ce sa faca și ca iși dorește sa-și concentreze eforturile pe repararea relațiilor dintre Africa și Europa,…

- Echipa de avocati ai presedintelui SUA Donald Trump a fost anuntata de avocatii lui Michael Flynn, fostul conslier al liderului de la Casa Alba, ca nu mai pot discuta despre ancheta cu privire la amestecul Rusiei in alegerile din Statele Unite. Cotidianul The New York Times (NYT) transmite ca asta arata…

- Militarii chinezi si rusi vor organiza, luna viitoare, exercitii antiracheta la Beijing, a declarat vineri Ministerul Apararii al Chinei, pe fondul ingrijorarii ambelor tari cu privire la desfasurarea unui sistem antiracheta american in Coreea de Sud, relateaza Reuters.

- Președintele Consiliul European, Donald Tusk, a cerut statelor membre ale Uniunii Europene sa adopte rapid o schimbare a regulilor pentru a ajuta blocul comunitar in incercarea de a reglementa viitoarea conducta Nord Stream 2 a Rusiei, relateaza Reuters. Comisia Europeana propune o extindere…

- Reprezentativa statului Peru a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), formatia Noii Zeelande si a devenit ultima echipa nationala calificata la turneul final al Cupei Mondiale din 2018. In tur a fost 0-0, anunța News.ro.Echipele calificate sunt urmatoarele: Europa:…

- Statele Unite susțin ca Rusia refuza sa discute noua rezoluție americana privind armele chimice din Siria. Cu toate acestea, dupa cum a informat luni agenția Reuters, Moscova afirma ca negociaza cu Washingtonul prelungirea mandatului organizației internaționale care investigheaza utilizarea armelor…

- Liderul rus, Vladimir Putin, si presedintele SUA, Donald Trump, au discutat, sambata, in timp ce se indreptau catre locul in care urma sa fie facuta fotografia de familie la summit-ul de Cooperare Economica Asia - Pacific, din Vietnam. O strangere de mana, cateva cuvinte schimbate din mers:…

- Partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AFD) a pledat joi pentru repatrierea a jumatate de milion de refugiati sirieni care traiesc in Germania, apreciind ca razboiul din Siria este aproape de sfarsit si reamintind ca presedintele Bashar al-Assad i-a chemat pe sirienii fugiti din…

- Presedintele SUA Donald Trump nu are programata o intalnire oficiala cu liderul de la Kremlin Vladimir Putin cu ocazia Summitului de Coperare Economica Asia Pacific, a anuntat secretarul de presa al Casei Albe, citat de Reuters.

- Casa Alba a acuzat Rusia ca apara regimul președintelui sirian Bashar al Assad și pe teroriștii care folosesc arme chimice, potrivit comentariilor oficiale ale secretarului de presa al Casei Albe, Sarah Sanders. Anterior, Statele Unite și Rusia au prezentat Consiliului de Securitate al ONU doua proiecte…

- Doua instituții de stat din Rusia, apropiat legate de Vladimir Putin, au finanțat investiții substanțiale in Twitter și Facebook, prin intermediul unui asociat de-al lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump și consilier senior la Casa Alba. Investițiile au fost facute de un magnat rus, Iurii Milner,…

- Procurorul special Robert Mueller a strans suficiente dovezi pentru a-l pune sub acuzare pe Michael Flynn, fost consilier pe probleme de securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, si pe fiul acestuia, a relatat duminica NBC News, citand multiple surse familiare cu ancheta, transmite…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump ar trebui "sa gaseasca posibilitatea de a avea o discutie ampla", a apreciat sambata Kremlinul, cu o saptamana inainte ca cei doi lideri sa participe la summitul Forumului de Cooperare Economica Asia-Pacific (APEC), care se va desfasura…

- Un consilier de politica externa în campania prezidentiala a lui Donald Trump s-a întâlnit cu oficiali ai guvernului rus anul trecut, a relatat vineri New York Times, citând marturia depusa de acest fost consilier în aceasta saptamâna în fata unei comisii…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, pus sub acuzare pentru mai multe fapte, intre care conspiratie impotriva SUA si spalare de bani, avea trei pasapoarte americane, bunuri de milioane de dolari si avea conexiuni cu oligarhi rusi si ucraineni, potrivit documentelor inaintate…

- Kremlinul a transmis marti ca acuzatiile din SUA impotriva fostului director de campanie al presedintelui Donald Trump, Paul Manafort, si a unui alt consilier, Rick Gates, nu arata cu degetul la Rusia in legatura cu un pretins amestec in politica SUA, relateaza Reuters. Anchetatorii federali care…

- Tentativele de manipulare politica prin interese legate de Moscova pe rețelele sociale in timpul campaniei electorale prezidențiale din 2016 in SUA au fost mult mai vaste decat se estimase inițial, relateaza AFP și Reuters. Facebook, Twitter și Google se afla in vizorul Congresului american, care ancheteaza…

- George Papadopoulos, fost consilier de campanie al lui Donald Trump, recunoaste ca a mintit agenti ai FBI-ului în cadrul anchetei priving ingerintele Rusiei în alegerile prezidentiale din 2016, informeaza Reuters. Papadopoulos s-a alaturat campaniei presedintelui american în martie…

- Presedintele american Donald Trump nu are de gand sa-l repuna in discutie pe procurorul special Robert Mueller, care a efectuat primele inculpari in ancheta privind posibila complicitate intre echipa de campanie a lui Trump si Rusia, a anuntat luni Casa Alba, informeaza AFP. "Presedintele a spus-o…

- Președintele SUA, Donald Trump, a reafirmat luni ca nu exista 'nicio ințelegere secreta' intre echipa sa de campanie din alegerile de anul trecut și Rusia, dupa ce primele persoane au fost inculpate in acest dosar, principalii vizați fiind fostul sau șef de campanie, Paul Manafort, și asociatul acestuia,…

- Inculpat pentru 12 capete de acuzare, printre care complot impotriva SUA, spalare de bani, declarații false și nedeclararea unor conturi din strainatate, Manafort s-a predat luni biroului FBI din Washington și urmeaza sa fie prezentat justiției, transmite AFP. Insa Trump susține ca faptele…

- Ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA urmeaza sa intre in fata acuzatiei, iar presedintele SUA Donald Trump incearca sa deturneze atentia. Liderul de la Casa Alba a revenit pe Twitter unde a denuntat, din nou, o “vanatoare de vrajitoare” si a reluat atacurile la adresa lui Hillary Clinton,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat, joi, ca omologul sau american Donald Trump ar trebui respectat, pentru ca el a obtinut mandatul în mod democratic, scrie stirile protv.ro. „A fost ales de poporul american si macar din acest motiv, ar trebui sa fie respectat, chiar daca…

- Donald Trump nu certifica respectarea acordului nuclear cu Iranul incheiat in 2015 de marile puteri SUA, Rusia, China, Regatul Unit și Franța și a anunțat o strategie americana mai dura fața de Teheran, scrie Reuters. Așa cum a anunțat Tillerson, președintele SUA nu a retras țara din acordul nuclear…

- Intr-o convorbire telefonica, șeful diplomației de la Moscova i-a comunicat secretarului de stat al SUA ca acțiunile autoritaților americane care au ordonat indepartarea drapelelor Rusiei de pe imobilele diplomatice confiscate este inadmisibila. Rusia considera ca respectivele confiscari au fost…

- Jaime Penedo (36 de ani) este singurul stranier din Liga 1 care va juca la Cupa Mondiala din Rusia de anul viitor. Portarul titular din poarta lui Dinamo s-a calificat cu Panama la turneul final din Rusia, dupa ce a fost titular in victoria impotriva Costa Ricai, scor 2-1. Penedo este un veteran, cu…

- "Presedintele nu analizeaza doar o parte a situatiei. El se uita la tot comportamentul gresit al Iranului. Nu doar acordul nuclear este un comportament gresit, ci si testarea rachetelor balistice, destabilizarea regiunii, principalul stat care sponsorizeaza terorismul, atacurile cibernetice, programul…

- Scurgerile de informatii suspectate ar fi putut avea loc inca din luna decembrie, comform unor oficiali americani.Kelly, un fost general, s-a alaturat Administratiei Donald Trump in ianuarie ca secretar al Departamentului de Securitate. Acesta a preluat apoi functia de sef al cabinetului…