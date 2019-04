Fost consilier al lui Obama, inculpat pe fondul anchetei ruse

Stiri pe aceeasi tema

- Un fost consilier al lui Barack Obama la Casa Alba a fost inculpat pentru activitatile sale de lobby in favoarea Ucrainei, devenind joi primul democrat pus sub acuzare in cadrul anchetei ruse desfasurate de procurorul special Robert Mueller, transmite AFP. Potrivit punerii sub acuzare…

- Greg Craig, un fost consilier juridic în cadrul Administrației Barack Obama, a fost pus sub acuzare pentru ca ar fi mințit în legatura cu activitatea desfașurata în favoarea autoritaților din Ucraina, în 2012, acest caz fiind disjuns din ancheta procurorului Robert Mueller privind…

- 'Nu m-am gandit pana la acest moment. Nu ma gandesc la asta acum', le-a spus Trump jurnalistilor la Casa Alba dupa ce Manafort a primit o noua condamnare la detentie. 'Dar pot sa va spun ca imi pare rau pentru Paul Manafort', a declarat el. 'Cred ca este o situatie foarte grea', a mai adaugat liderul…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a declarat vineri ca îi pare "foarte rau" pentru Paul Manafort, fostul sef al echipei sale de campanie electorala condamnat la aproape patru ani de închisoare, informeaza BBC News online, citat de Mediafax."Îmi pare foarte…

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al președintelui american Donald Trump, a fost condamnat joi la 47 de luni de inchisoare de un judecator american pentru frauda bancara și fiscala descoperita in timpul anchetei lui Robert Mueller privind rolul Rusiei in alegerile din 2016, transmite CNN, conform…

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al presedintelui Donald Trump, a fost condamnat joi la 47 de luni de inchisoare, aproape 4 ani, pentru infractiuni financiare scoase la lumina de ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller, care investigheaza amestecul Rusiei in alegerile din 2016,…

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al presedintelui american Donald Trump, ar trebui condamnat la pana la 24 de ani de inchisoare, a declarat procurorul special Robert Mueller vineri, scrie The Guardian.Citește și: Sondaj CURS - PSD continua scaderea. ALDE și Pro Romania se consolideaza,…