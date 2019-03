Fost comandant în armata irlandeză, mireasă ISIS Lisa, in varsta de 37 de ani, este ținuta la tabara Al-Hol dupa ce a fost reținuta impreuna cu fiul sau de doi ani, de trupe din nordul Siriei, pe baza suspiciunii de susținere a grupului terorist ISIS, anunța The Sun. Ea a parasit casa din Dundalk Irlanda și s-a mutat mai intai in Tunisia, inainte de a calatori in Siria in 2015, unde s-a casatorit cu un luptator ISIS, care a murit mai tarziu. Ținandu-și fiul in brațe și purtand niqab, fostul comandant al armatei irlandeze a declarat pentru CNN: "Vreau sa ma duc acasa". Lisa Smith a fost capturata dupa ce a fugit din orașul asediat Baghuz,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

