Fost comandant al unei unitati militare: Ofiter activ cu gradul militar de colonel, trimis in judecata de DNA, achitat

- Azi, la Curtea de Apel Constanta va avea loc primul termen in apelul dosarului in care o femeie a chemat la judecata Primaria municipiului Constanta si Ministerul Afacerilor Interne, dosarul bazandu se pe Legea 10 din 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au decis ieri condamnarea la patru ani de inchisoare cu executare a Oanei Danciu, psiholog. Cauza a fost instrumentata de procurorii din Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta. Decizia Curtii de Apel Constanta este definitiva. Oana Danciu a fost trimisa in…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au admis recursul formulat de orasul Techirghiol in contradictoriu cu intimata Curtea de Conturi a Romaniei prin Camera de Conturi Constanta impotriva unei sentinte civile a Tribunalului Constanta. Pe cale de consecinta, Curtea de Apel Constanta a casat in tot…

- Procurorii din Constanta au dispus trimiterea in judecata a unei tinere, de 28 de ani, din judetul Constanta, acuzata de ucidere din culpa, victima fiind chiar fostul ei sot Dosarul se afla de cateva zile pe rolul Judecatoriei Constanta. Pana in prezent, nu a fost stabilit primul termen de judecata.…

- Iuliana Magdalena Olteanu se numara printre procurorii inscriși pentru ocuparea unui post in cadrul secției speciale de investigare a magistraților, inființata prin modificarile aduse recent legilor justiției. Fost prim-procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Tulcea, Iuliana Olteanu a colaborat…

- Dosarul in care Municipiul Constanta prin Primar a chemat la judecata Guvernul Romaniei si Ministerul Energiei, solicitand obligarea paratilor, in solidar, la plata sumei estimate provizoriu de 50 de milioane de euro, subiectul vizand celebrele datorii istorice, a ajuns la Curtea de Apel Galati. Pana…

- Sase persoane acuzate de trafic de droguri, un marocan, un columbian si patru cetateni lituanieni, au fost condamnate, definitiv, de Curtea de Apel Constanta la peste 18 ani de inchisoare fiecare. Potrivit DIICOT, in 2016, aceștia au introdus in Romania, prin Portul Constanta, aproximativ 2.500 kilograme…

- Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT Constanta au dispus trimiterea in judecata a 30 de persoane intr un dosar ce are ca obiect "constituirea unui grup infractional organizatldquo;. Primul termen al cauzei, in faza camerei preliminare,…