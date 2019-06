Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca o restructurare a Guvernului nu este suficienta. In fapt, susține liderul liberal, cei aflați la Putere sunt niște incompetenți și niște analfabeți funcțional, care ar trebui sa plece acasa pentru ca și-au batut joc de Romania....

- Liberalii considera ca Guvernul Dancila "trebuie restructurat in ansamblul sau", a declarat, marti, presedintele PNL, Ludovic Orban. "In privinta asa zisei restructurari guvernamentale, remanieri guvernamentale, ca nici nu mai stim exact despre ce este vorba, PNL are o singura pozitie: Guvernul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca „cel mai jalnic Avocat al poporului trebuie sa plece acasa” si a solicitat conducerii Parlamentului demararea urgenta a procedurilor pentru „desemnarea unui Avocat al poporului, nu a unei slugi a puterii”, informeaza News.ro.Citește și:…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca „cel mai jalnic Avocat al poporului trebuie sa plece acasa” si a solicitat conducerii Parlamentului demararea urgenta a procedurilor pentru „desemnarea unui Avocat al poporului, nu a unei slugi a puterii”.

- "Cel mai jalnic Avocat al Poporului trebuie sa plece acasa dupa ce si-a tradat concentatenii refuzand sa apere drepturile romanilor si s-a transformat in cea mai penibila sluga a lui Dragnea, Tariceanu si a coalitiei de guvernare", a declarat Ludovic Orban, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL,…

- In timp ce PNL a evitat, fie prin președintele sau, Ludovic Orban, fie prin candidatul care deschide lista pentru europarlamentare, Rareș Bogdan, sa se pronunțe despre situația lui Augustin Lazar, despre care documentele au demonstrat ca a fost implicat in decizia prin care un fost disident anti-comunist…

- Liderul PNL Ludovic Orban afirma, dupa ce purtatorul de cuvant al PNL Ionel Danca fost dat afara din platoul emisiunii lui Mihai Gadea de la Antena 3, ca este vorba despre o "atitudine grobiana, total lipsita de cei 7 ani de acasa" si anunta ca PNL va sesiza CNA si va boicota emisiunea pana cand realizatotul…

- Contraatac dur al conducerii liberale la adresa Antena 3 dupa ce purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a fost dat afara din Emisiunea Sinteza Zilei, ediția din 28.03.a.c. de realizatorul Mihai Gadea dupa cateva remarci ale oficialului PNL la politica dusa de postul de televiziune Antena 3 - VEZI…