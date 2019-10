Stiri pe aceeasi tema

- Oana Popescu Zamfir, fost secretar de stat in Ministerul Muncii in timpul Guvernului condus de Dacian Ciolos si candidat la alegerile europarlamentare din 2019 din partea USR-PLUS, pana cand a anuntat ca isi retrage candidatura, comenteaza intr-o postare pe Facebook ancheta Libertatea in legatura cu…

- "Eu nu prea le am cu Dumnezeu - nici cu Dumnezeu Arafat, nici cu Dumnezeu Tolontan. Nu am nici competența sa ma pronunț daca intervenția de la Colectiv a fost sau nu la standardele necesare. Dar am competența sa vad cand o ancheta jurnalistica NU este facuta la standardele care sa ne permita, ca…

- Imagini nedifuzate de la intervenția pompierilor in clubul Colectiv, de acum patru ani, au fost facute publice de jurnalistii de la Libertatea. Filmul de aproximativ 21 de minute ar fi fost furnizat de un ofiter de pompieri și arata modul haotic in care s-a intervenit. IMAGINI CU UN PUTERNIC IMPACT…

- Reacție șocanta a unui șef al ISU, in noaptea tragediei de la Colectiv, unde zeci de tineri au murit in clubul care s-a aprins din cauze care inca nu au fost stabilite de anchetatori cu certitudine nici la patru ani de la noaptea fatidica. Un șef ISU, Orlando Șchiopu, este filmat cand exclama 'Da-i…

- "In timpul acesta, construirea spitalelor regionale a stagnat. Deși au promis in campania electorala ca vor construi opt spitale regionale, suntem inca la stadiul de studiul de fezabilitate pentru cele trei care puteau fi construite cu fonduri europene. Pentru celelalte cinci, nici macar in acest…

- Premierul Viorica Dancila a reiterat joi, la Mioveni, ca va depune plângere penala împotriva lui Victor Ponta dupa afirmatia acestuia "o sa chem mascatii sa o scoatem din Guvern". Referitor la acuzațiile potrivit carora ar fi cumparat sprijinul unor parlamentari, Dancila a susținut…

- Președintele PLUS Dacian Cioloș și liderul USR Dan Barna au scris, pe Facebook, ca propunerile Guvernului pentru postul de comisar european, Dan Nica și Rovana Plumb, nu sunt potrivite pentru ca nu ar respecta rigorile de integritate ale funcției de comisar european, avand probleme cu Justiția, potrivit…

- Liderul PLUS Dacian Ciolos o taxeaza pe Viorica Dancila, dupa ce a anuntat ca ar dori un referendum pentru inasprirea pedepselor pentru crima, viol si pedofilie. "Doamna Dancila a uitat ca se afla la guvernare. Ar fi trebuit sa știe de la colegii de partid și de guvern ca nu e nevoie de convocarea unui…