Fost avocat al Casei Albe, inculpat într-un dosar în ancheta rusă a lui Mueller Greg Craig a fost inculpat de catre un juriu federal pentru ca a falsificat si a ascuns fapte, in mod intentionat, fata de unitatea insarcinata la Departamentul Justitiei cu agenti straini si pentru ca a dat declaratii false si vizand sa induca in eroare unitatea, a anuntat departamentul intr-un comunicat.



Aceasta inculpare era asteptata de mai multe saptamani, iar avocatul lui Craig a anuntat miercuri ca se asteapta la acest lucru, scrie CNN.



Craig, in varsta de 74 de ani, este primul democrat inculpat in urma anchetei lui Mueller, care a condus la inculparea multor republicani… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

