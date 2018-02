Fost antrenor la Manchester City, vinovat de abuzuri sexuale asupra unor juniori

Stiri pe aceeasi tema

- Liga Campionilor// Manchester City a facut instructie în Elvetia cu cei de la Basel. A câstigat la scor si este deja calificata în sferturile competitiei înaintea returului din Anglia.

- Formatia Chelsea Londra a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa West Bromwich Albion, in etapa a XXVII-a a campionatului englez de fotbal Premier League.Golurile au fost marcate de Eden Hazard '25 si '71 si Victor Moses '63, anunța News.ro. In urma acestui rezultat,…

- Costel Pantilimon (30 de ani) a ajuns la Nottingham Forest, dubla castigatoare a Ligii Campionilor, si a vorbit in premiera din postura de jucator al clubului istoric din Anglia, informeaza Mediafax. Fostul goalkeeper de la Manchester City a fost cedat ...

- Tot mai multi copii striga dupa ajutor. Sunt abuzati emotional, neglijati si molestati fizic. La fel de grav este ca toate acestea se intampla, in principal, acasa, in familie. Dar si la scoala sau pe strada. Astfel, copiii aleg sa ceara ajutor unor straini si nu parintilor.

- Anglia, etapa 25. Liverpool are meci greu la Huddersfield. Maine e derby-ul Tottenham – Manchester United. Etapa a 25-a din Premier League incepe cu trei meciuri care se vor juca in aceasta seara. Cel mai incins pare duelul Huddersfield – FC Liverpool, știut fiind faptul ca nou-promovata a facut multe…

- Astfel, Abramovici vrea sa profite si-l curteaza pe portughez, urmand ca-n viitor starul sa evolueze la Chelsea. In cazul in care Real il va transfera pe Eden Hazard, Cristiano e gata sa faca rocada si sa ajunga din nou in Premier League.Mutarea lui Alexis Sanchez la Manchester United a…

- Arsenal s-a calificat in ultimul act al Cupei Ligii Angliei, dupa ce s-a impus cu 2-1, pe "Emirates Stadium", in fata celor de la Chelsea. In lupta pentru trofeu, "tunarii" o vor intalni pe Manchester City, formatie care domina autoritar campionatul din Anglia.

- Valentin Cojocaru (22 de ani) este cel pe care Gheorghe Hagi l-a perceput drept inlocuitorul perfect pentru Victor Rimniceanu, cel care si-a reziliat in urma cu doua zile contractul cu campioana Romaniei. Sursele ProSport indica faptul ca fostul goalkeeper al FCSB va fi prezentat oficial la Viitorul…

- Southampton si Tottenham Hotspur au terminat nedecis, 1-1, duminica seara, in penultimul meci din etapa a 24-a a campionatului de fotbal al Angliei. ''Sfintii'' au deschis scorul prin autogolul lui Davinson Sanchez (15), dar Tottenham a egalat la scurt timp prin golgheterul…

- Alexis Sanchez, unul dintre cei mai vanati fotbalisti in aceasta fereastra de transferuri, este foarte aproape de a se desparti de Arsenal si de a semna cu Manchester United, insa chilianul ar mai fi fost dorit si de alti granzi din Premier League, precum Liverpool sau Manchester City. ...

- Lionel Messi (30 de ani) a marcat ultimul gol al Barcelonei in victoria obținuta duminica seara pe terenul lui Real Sociedad (4-2), in etapa a 19-a din La Liga. Argentinianul a stabilit astfel un nou record. Lionel Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria celor mai puternice cinci campionate…

- Liverpool s-a impus in fața lui Manchester City, 4-3, provocand prima infrangere a echipei lui Pep Guardiola in acest sezon. Jurgen Klopp, managerul lui Liverpool, este exaltat de victoria in fața lui City. "Daca se termina 4-4, toți ne-ar fi criticat, dar eu sunt fericit. La sfarșit, intrebi: «Ce naiba…

- Biletul zilei din fotbal 14 ianuarie 2018. Biletul din fotbal conține azi pronosticuri pentru doua derby-uri din Premier League și Bundesliga. Mai exact, este vorba despre Liverpool vs Manchester United și Borussia Dortmund vs VfL Wolfsburg. Acestea vor avea loc de la orele 18:00 și 19:00. Data fiind…

- Max Allegri, la Chelsea? Presa engleza a detonat bomba: Antonio Conte va pleca de la Chelsea la finalul sezonului! Roman Abramovici a fost nemultumit de modul in care italianul a gestionat situatia la club dupa castigarea campionatului. Abramovici il face vinovat și pentru pierderea lui Diego Costa,…

- Un italian la CSU Craiova? Oltenii au bifat ieri prima mutare și se mai pregatesc și de alte lovituri. CSU Craiova spera la titlu, cel puțin la nivel declarativ, fapt pentru care au inceput sa joace tare in acest „mercato”. Oltenilor le-a fost propus un jucator italian cu multe partide in Serie A, un…

- Un barbat in varsta de 39 de ani si-a batut cu coada toporului cu care taia lemne, fetita de 7 ani. Cazul socant s-a petrecut la Ivesti chiar de Revelion. Nu se stie ce a starnit furia omului. Fetita locuia doar cu tatal si bunica dupa ce mama plecase in Anglia cu fii mai mari, de 17 si 19 ani. Acasa…

- Manchester City a inceput noul an cu o victorie și ramane in continuare neinvinsa in Premier League. "Citadinii" s-au impus fara emoții in partida de pe teren propriu cu Watford, scor 3-1. Dupa 13 minute de joc, gazdele conduceau deja cu 2-0.

- Virgil Van Dijk a ajuns la un acord cu Liverpool si a devenit cel mai scump fundas din istorie, dupa ce "cormoranii" i-au platit lui Southampton 75 de milioane de lire, (85 de milioane de euro). Astfel, Van Dijk devine și olandezul pentru care s-a platit cea mai mare suma de transfer. In urma cu 17…

- Jon Flanagan, fundasul echipei de fotbal Liverpool, a fost pus sub acuzare miercuri de justitia britanica dupa un incident ce a avut loc vineri, informeaza BBC si Reuters. Flanagan, care poate evolua pe...

- Un sofer roman in varsta de 40 de ani, domiciliat la Freiburg, in sud-vestul Germaniei, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata de un tribunal din Freiburg, fiind gasit vinovat de violarea si asasinarea unei tinere alergatoare in noiembrie 2016, transmit AFP si dpa. Inculpatul, prezentat sub…

- Bogdan Chitic, Marcel Marin Pubul fostului campion mondial la box, Leonard Doroftei, a fost, sambata seara, gazda perfecta pentru lansarea celui de-al treilea volum al monografiei „Petrolul Ploiesti, Istorie si Traditie”, de Razvan Fratila. Pret de aproximativ o ora, fostele glorii ale echipei ploiestene,…

- Manchester City a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 4-0 (2-0), formatia Swansea, in etapa a XVII-a a campionatului englez de fotbal, Premier League. City a stabilit recordul de victorii la rand in campionatul din Anglia - 15. Golurile au fost marcate de David Silva '27 si '52, de Bruyne…

- Joi s-au jucat 7 partide din etapa a 17-a din Premier League, surprizele fiind egalurile albe dintre West Ham și Arsenal, și Liverpool cu West Brom. In continuare lider in prima liga engleza ramane Manchester City, care are 49 de puncte, urmata de United la 11 lungimi in spate. Pe locul 3 e Chelsea,…

- LIGA CAMPIONILOR TRAGERE LA SORTI Click aici pentru a vedea tragerea la sorti Capi de serie: Tottenham, FC Barcelona, Manchester City, Besiktas, PSG, Manchester United, AS Roma, Liverpool.Urna a 2-a: Real Madrid, Bayern Munchen, Chelsea, FC Basel, Juventus, Sevilla, Sahtior…

- Tragerea la sorti a 16-imilor Europa League are loc azi, de la 14:00, la Nyon (Elvetia). Partidele se vor disputa pe 15, respectiv 22 februarie, in dubla mansa. Pentru ca a pierdut primul loc in grupa, FCSB nu este in urna capilor de serie si va primi un adversar mai dificil. De la…

- Anglia, etapa a 16-a. Campioana Chelsea deschide runda in deplasare, cu West Ham United. SAMBATA 14:30 West Ham United – Chelsea 17:00 Burnley – Watford Crystal Palace – AFC Bournemouth Huddersfield Town – Brighton & Hove Albion Swansea City – West Bromwich Albion Tottenham Hotspur – Stoke City 19:30…

- Pentru prima oara in istoria celei mai importante competiții intercluburi de fotbal din Europa, Liga Campionilor, cinci echipe dintr-o singura țara, Anglia, s-au calificat in optimile de finala: Liverpool, Manchester City, Manchester United și Tottenham, toate din postura de caștigatoare ale grupelor.…

- Antrenorul Paulo Fonseca a purtat masca lui Zorro. Portughezul a sarbatorit calificarea echipei Șahtior Donețk in ”optimile” Ligii Campionilor. Formația de fotbal Șahtior Donețk s-a calificat in optimile de finala ale competiției, dupa 2-1 cu Manchester City, liderul neinvins din Anglia. Antrenorul…

- „Avem de-a face cu o farsa totala, o harțuire politica și un dosar fabricat in scopuri de intimidare politica și șantaj”. Așa a comentat purtatorul de cuvant al Partidului Democrat (PD), Vitalie Gamurari, invinuirile care i se aduc de la Moscova președintelui formațiunii, Vlad Plahotniuc. Solicitat…

- Palincaș Eduard a fost condamnat la 2 ani de inchisoare pentru infracțiunea de trafic ilicit de droguri de risc, fara drept, in forma continuata. Condamnarea a fost pronunțata luni, 4 decembrie, de catre Tribunalul Arad. Astfel, potrivit info.tribunalularad.ro in soluție se arata urmatoarele: „condamna…

- Manchester City a invins-o cu 2-1 pe West Ham United, duminica, in etapa a 14-a din campionatul Angliei , bifand a 13-a victorie la rand in Premier League. Echipa antrenata de Pep Guardiola se afla acum la un singur meci distanța de a egala recordul de succese consecutive in prima liga engleza. Manchester…

- Fostul selectioner al Angliei, Sam Allardyce, a semnat, joi, un contract pe 18 luni cu gruparea Everton, informeaza bbc.com. Allardyce ii succede la Everton lui Ronald Koeman, care a fost demis in octombrie. In ultima perioada, interimatul a fost asigurat de David Unsworth.Sam Allardyce era…

- Biletul zilei din fotbal, 29 noiembrie. Meciuri din Premier League Biletul Zilei de azi vine tot din Premier League, la fel ca cel de ieri care a fost caștigator. Vom miza pe meciurile Manchester City vs Southampton și Stoke City vs Liverpool, ce conteaza pentru etapa cu numarul 14. Biletul Zilei Fotbal…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro Everton și West Ham sunt, prin prisma loturilor, echipe capabile de performanțe bune, dar in mare suferința in aceasta perioada a stagiunii. Mai mult, in meciul direct de pe "Goodison Park", ambele țintesc rezultatul care sa le indeparteze, macar pentru moment,…

- Arsenal și Totenham s-au duelat in derby-ul etapei din Premier League (detalii AICI), insa tot astazi au evoluat și Manchester City, Chelsea și Liverpool. Favoritele zilei s-au impus fara emoții: liderul Manchester City a caștigat cu 2-0 in deplasarea de la Leicester, in timp ce Liverpool s-a impus…

- Selectionerul nationalei under 21 a Romaniei, Daniel Isaila, a iesit la atac dupa tratamentul la care „tricolorii” au fost supusi in Tara Galilor.Tehnicianul a facut dezvaluiri incredibile legate de modul in care a fost tratata echipa nationala in momentul in care a ajuns in Marea Britanie. Selectionata…