- Dan Muresan, fiul fostului ministru al Agriculturii, Ioan Avram Muresan, a fost gasit mort intr-o camera a unui hotel din Nairobi (Kenya), in anul 2012. Acesta lucra pentru firma Cambridge Analytica la campania electorala a presedintelui kenyan Uhuru Kenyatta. "Oamenii suspectau ca a fost…

- Teodor Meleșcanu: ”Romania trebuie sa dea un semnal foarte clar de solidaritate cu Marea Britanie”. Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat ca este foarte important ca Romania, in cadrul UE, sa dea un semnal ”clar” de solidaritate cu Marea Britanie, in contextul ieșirii Regatului…

- "Am discutat aceste chestiuni care au fost dezbatute la Consiliul European si unde se doreste la nivelul UE sa fie o pozitie echilibrata si coerenta din partea tuturor tarilor membre. Din punctul nostru de vedere, acest lucru este foarte important, dar si mai important este sa dam un semnal foarte…

- “Avem o responsabilitate: sa va protejam datele. Daca nu reușim acest lucru, nu le meritam”, a scris miliardarul american Mark Zuckerberg in mesajul publicat in șase ziare britanice, printre care Sunday Times, Mail On Sunday, Observer, și trei americane – The New York Times, Washington…

- Comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, a cerut companiei Facebook sa clarifice daca utilizatorii europeni ai celei mai mari retele de socializare online au fost afectati de sustragerea si utilizarea ilegala a datelor, relateaza site-ul Blick.ch. "Cer companiei Facebook sa ofere…

- Marea Britanie isi va produce in Franta primele sale pasapoarte albastre din perioada post-Brexit, un simbol al independentei pentru multi britanici care au sustinut iesirea tarii lor din blocul comunitar, a anuntat joi Martin Sutherland, directorul executivul al companiei britanice De La Rue, specializata…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele „erori”, in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma Cambridge Analytica, transmite Mediafax . „Vreau sa fac o…

- Romania a intrat in scandalul imens din jurul firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook in campania președintelui SUA Donald Trump și in cea pro-Brexit. Rupert Walfe Murray, prezentat inițial ca un consultant politic britanic, a declarat ieri ca un oficial…

- Germania vrea ca Facebook sa clarifice modul in care foloseste datele utilizatorilor retelei de socializare, pe fondul suspiciunilor ca o firma implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele a zeci de milioane de utilizatori Facebook.…

- UE și Marea Britanie au ajuns la o ințelegere privind acordul de tranziție post-Brexit. Negociatorii celor doua parți au anunțat, luni, ca s-a discutat printre altele și situația europenilor aflați pe teritoriul Marii Britanii, scrie BBC News. Negociatorii pentru Brexit, Michel Barnier din partea Uniunii…

- O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept „razboi psihologic”. …

- O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept "razboi psihologic".…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat miercuri o rezolutie care prezinta un posibil cadru de asociere pentru viitoarele relatii dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa Brexit, potrivit unui comunicat de presa al PE. Rezolutia a fost adoptata cu 544 voturi…

- Facebook a anuntat ca a suspendat firma specializata in analiza datelor Cambridge Analytica, care a lucrat pentru campania pro-Brexit si campania prezidentiala a lui Donald Trump. Masura a fost luata dupa ce s-a constatat incalcarea politicilor referitoare la protectia datelor, transmite Reuters.

- UBS isi va muta staff-ul din Londra in alte birouri din Uniunea Europeana, printre care si Frankfurt, sustinand ca lipsa unui acord de tranzatiei va rezulta in „schimbari semnificative” ale operatiunilor entitatii, potrivit The Independent. Gigantul elvetian a transmis in raportul anual…

- Romania a facut pasi foarte importanti, in cei 10 ani de participare la Uniunea Europeana, in ceea ce priveste Justitia si lupta impotriva coruptiei, considera ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell. Prezent, marti, la Cluj, unde a fost intrebat de jurnalisti ce crede despre ultimele evenimente…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, urmeaza sa prezinte miercuri proiectul de document cu liniile directoare ale UE privind relatiile viitoare cu Marea Britanie, a anuntat marti biroul sau, potrivit dpa, preluata de Agerpres. Documentul, care va avea nevoie de aprobarea celor 27 de state…

- In urma Comunicarii publicate de catre Comisia Europeana 'Un nou cadru financiar multianual, modern si capabil sa asigure indeplinirea obiectivelor prioritare ale Uniunii dupa anul 2020' prin care se propun noi conditionalitati pentru accesarea fondurilor europene din urmatorul exercitiu financiar,…

- Europarlamentarul social-democrat susține ca acordarea fondurilor europene, și in special a celor de coeziune, trebuie sa țina cont de necesitațile de dezvoltare ale statelor membre, iar țarile sarace nu trebuie sa devina victime ale presiunii bugetare create de Brexit la nivelul bugetului UE.…

- Intr-un discurs extrem de asteptat referitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relatii cu UE dupa Brexit, sefa executivului britanic a spus ca perioada de tranzitie respectiva trebuie sa fie limitata in timp si ca aceasta nu poate fi o solutie permanenta. Potrivit Theresei May, este…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a declarat marti ca Parlamentul Scotiei nu va aproba proiectul de lege in forma prezentata de catre premierul britanic Theresa May privind retragerea din Uniunea Europeana, intrucat sunt incalcate anumite principii ale descentralizarii, scrie

- Liderului partidului nord-irlandez Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a declarat joi ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana este "o amenintare clara si iminenta" pentru Acordul de la Belfast privind procesul de pace dintre Irlanda si Irlanda de Nord, relateaza site-ul publicatiei The Guardian.

- Marea Britanie vrea sa discute cu Uniunea Europeana despre durata unei perioade de tranzitie post-Brexit, insa considera ca doi ani ar trebui sa fie suficienti pentru a pregati 'noile procese' si 'noile sisteme', conform unui proiect de document citat de Reuters. Premierul Theresa May spera sa obtina…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat dezbaterea publica intitulata „Romania in contextul Brexit. A doua etapa a negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie“. In interventia pe care a sustinut-o in timpul evenimentului…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, si-a exprimat marti convingerea ca Londra si Uniunea Europeana vor putea ajunge la un acord asupra iesirii Marii Britanii din UE, dar i-a solicitat blocului comunitar sa se implice mai mult in eforturile pentru incheierea intelegerii, potrivit Reuters.…

- „Brexit. Nu credeai ca se va intampla vreodata, dar totuși s-a intamplat. Așa ca treaba sta in felul urmator: daca nu-ți surade ideea de a fi blocat pe o insula cu Boris și Nigel (doi dintre liderii politici care au susținut ieșirea din UE) pentru restul vieții tale, avem un plan.” Acesta este mesajul…

- Un nou partid politic britanic, inspirat din modelul ascensiunii formatiunii presedintelui francez Emmanuel Macron, a lansat luni o campanie nationala care are obiectivul blocarii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Premierul britanic Theresa May a trimis doi oficiali la Bruxelles, pentru a livra scrisoarea Consilului European pe 29 martie 2017.Un singur bilet a costat 491,5 de lire sterline, iar costul total a ajuns la 985,5 de lire sterline, a mentionat cotidianul, ironizand ca "scrisoarea nu a primit…

- Oprirea si inversarea procesului de iesire din Uniunea Europeana ar fi "greseala dezastruoasa", a precizat Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, care va sustine miercuri un discurs pe tema Brexit, relateaza site-ul cotidianului The Independent.

- Trimiterea scrisorii de "divort" a Marii Britanii la Bruxelles, prin care aceasta anunta oficial Uniunea Europeana ca doreste sa iasa din Blocul comunitar, a costat 985,50 de lire sterline, informeaza site-ul cotidianului The Independent.

- Premierul britanic Theresa May a insarcinat doi oficiali sa duca la Bruxelles misiva care declanseaza procedura de iesire din Uniunea Europeana. Acestia au calatorit cu trenul la clasa Business. Costul total al operatiunii: 985,5 lire sterline. Asadar, cei doi mesageri au luat trenul la clasa Business,…

- Uniunea Europeana nu are inca suficienta vointa politica pentru anularea sau reducerea sanctiunilor internationale impotriva Rusiei, a declarat vineri reprezentantul permanent al Rusiei la UE, Vladimir Chijov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Uniunea Europeana nu a introdus noi sanctiuni.…

- Miliardarul George Soros a oferit finantare 400.000 de lire sterline (456.000 de euro) unei miscari politice care militeaza pentru anularea deciziei Marii Britanii de iesire din Uniunea Europeana, informeaza publicatiile The Telegraph si The Independent. Investitorul este una dintre personalitatile…

- Miliardarul George Soros a oferit finantare 400.000 de lire sterline (456.000 de euro) unei miscari politice care militeaza pentru anularea deciziei Marii Britanii de iesire din Uniunea Europeana, informeaza publicatiile The Telegraph si The Independent.

- Marea Britanie va parasi uniunea vamala a Uniunii Europene dupa Brexit, a declarat o sursa din cadrul cabinetului prim-ministrului Theresa May, citata de postul BBC News, pe fondul confuziei privind planurile Londrei in legatura cu relatiile Regatului Unit cu UE. Comentariul oficialului…

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca se va conveni asupra unei perioade de tranzitie cu Uniunea Europeana in urmatoarele sapte saptamani, sefa guvernului de la Londra incercand astfel sa atenueze ingrijorarile ca ajungerea la un acord s-ar putea prelungi, transmite Reuters. …

- David Davis, ministrul britanic pentru Brexit, a afirmat, joi, ca toate prognozele despre economia britanica de dupa referendumul privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana s-au dovedit a fi eronate, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Afirmațiile sunt facute cu privire la mentinerea dupa Brexit a sistemului de tip "pasaport", prin care bancile cu sediul in Regatul Unit pot oferi gratuit servicii in UE, dar s-au aratat dispusi sa analizeze un acord de comert liber in acest sector, au declarat, pentru Reuters, diplomati implicati…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a ironizat abordarea premierului britanic, Theresa May, in negocierile pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, afirmand ca seful Guvernului de la Londra stie sa ceara doar sa i se faca oferte, relateaza ITV si The Independent.

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca ar adopta o atitudine mai "dura" decat premierul britanic Theresa May in ceea ce priveste negocierile pentru Brexit si a amenintat ca ar putea confrunta Uniunea Europeana in privinta politicilor comerciale "foarte incorecte" ale UE fata de SUA.…

- "Usa este deschisa" daca Marea Britanie doreste sa se razgandeasca asupra votului din 2016 privind iesirea tarii din Uniunea Europeana, a declarat duminica comisarul european pentru afaceri economice si financiare Pierre Moscovici, intr-un interviu acordat presei franceze, relateaza Reuters.…

- Numarul europarlamentarilor ar urma sa scada de la 751 la 705 dupa Brexit, diferenta de locuri fiind "puse deoparte" pentru viitoare liste electorale paneuropene, potrivit unei propuneri anuntate marti de forul de la Strasbourg, transmite dpa. Europarlamentarii britanici detin 73 de mandate…

- Johnson, unul dintre cei mai vocali politicieni care au militat pentru iesirea Marii Britanii din UE, i-a transmis presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ca este ridicol ca cele doua tari sunt legate de o singura cale ferata, sugerand ca ar trebui construit un pod intre Regatul Unit si Franta.”Sunt…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Manecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza vineri agentiile de presa EFE si Reuters, citand…

- Brexit este „cel mai important moment in istoria politica a Europei inceputului de secol 21“. O spune Marius Turda, un istoric roman ce preda la universitatile Oxford si Oxford Brookes. Acesta povesteste, intr-un interviu pentru „Adevarul“, care este atmosfera in Anglia dupa iesirea britanicilor din…

- Deputatii britanici se pronunta miercuri asupra proiectului de lege guvernamental de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, inainte de a fi trimis in Camera Lorzilor pentru o noua consultare care va avea loc la sfarsitul lunii, scrie AFP potrivit News.ro . Acest text trebuie sa puna capat suprematiei…

- Presedintele Consiliului european, Donald Tusk, a dat, ieri, asigurari, la Strasbourg ca Uniunea Europeana este deschisa unei schimbari de atitudine a Marii Britanii in privinta Brexit, regatul fiind binevenit sa ramana in blocul comunitar. Declaratiile lui Tusk vin in contextul in care ideea organizarii…

- Principala formatiune politica britanica de opozitie, Partidul Laburist, a anuntat duminica faptul ca nu sustine si nu solicita organizarea unui al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, transmite Reuters. ''Nu sprijinim si nu cerem un al doilea…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul. Eurodeputatul…

- Arron Banks, cofondatorul miscarii pro-Brexit Leave.EU, este de acord cu sugestia politicianului nationalist Nigel Farage de organizare a unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana.Omul de afaceri Arron Banks, cofondatorul miscarii Leave.EU (IesimdinUE),…